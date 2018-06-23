Muốn giảm cân nhanh, lấy lại vóc dáng thon thả chỉ sau 2 tuần, uống ngay các loại nước này mỗi ngày

Giấm táo giống như giấm trắng là một nguồn giàu axit axetic dồi dào giúp tăng hoạt động chống viêm, thúc đẩy đốt cháy chất béo và tăng hiệu quả giảm cân.

Giảm cân, đốt cháy toàn bộ mỡ thừa để lấy lại vóc dáng cân đối, thon gọn là ao ước của mọi phụ nữ, đặc biệt là những người đang thừa cân, béo phì. Hãy uống các loại nước sau đây mỗi ngày, bạn sẽ giảm được số cân như mong đợi sau thời gian ngắn.

- 1 ly nước ấm

- Mật ong (tùy chọn)

Cách thực hiện:

Thêm 1 muỗng canh giấm táo vào ly nước ấm. Trộn đều và thêm mật ong vào là có thể thưởng thức ngay. Bạn nên uống hỗn hợp này hai lần mỗi ngày.

Nước giấm táo chứa lượng men vi sinh tốt cho đường tiêu hóa và giúp giảm cân rất nhanh - Ảnh: Internet

2. Trà xanh

Nguyên liệu cần có:

- Vài lá trà xanh

- 1 ly nước nóng

- Mật ong

Cách thực hiện:

Thêm trà xanh vào ly nước nóng ngâm trong vòng 5 đến 7 phút. Tiếp đó, thêm mật ong vào trà ấm và thưởng thức ngay. Bạn nên bổ sung nước trà xanh 3 lần mỗi ngày, tốt nhất là trước các bữa ăn.

Không chỉ giảm cân nhanh, uống nước trà xanh còn ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Chanh và mật ong

Sự kết hợp của nước chanh và mật ong là phương pháp rất phổ biến để giảm cân. Lượng Vitamin C dồi dào trong chanh giúp tăng tốc quá trình oxy hóa chất béo. Trong khi đó, mật ong đẩy nhanh hoạt động hạ thấp lượng lipid trong máu.

Nguyên liệu cần có:

- ½ quả chanh

- 2 muỗng cà phê mật ong

- 1 ly nước ấm

Cách thực hiện:

Thêm nước ép nửa quả chanh vào ly nước ấm. Tiếp đó, thêm 1 muỗng cà phê mật ong vào, trộn đều là bạn có thể thưởng thức ngay tức thì.

Để đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn, hãy uống nước chanh mật ong 3 - 4 lần mỗi ngày.

Chanh mật ong là loại nước uống giảm cân cực kỳ quen thuộc với mọi người - Ảnh: Internet

4. Nước rau mùi tây

Hỗn hợp rau mùi tây, nước cốt chanh và mật ong là một trong những biện pháp tốt nhất để giảm cân. Cả ba nguyên liệu đều giàu Vitamin C tốt cho hệ tiêu hóa cũng như quá trình oxy hóa chất béo bên trong cơ thể.

Nguyên liệu cần có:

- 1 chén lá mùi tây

- ½ ly nước

- ½ quả chanh

- Mật ong (tùy chọn)

Cách thực hiện:

Rửa sạch rau mùi tây cho vào máy xay sinh tố cùng với 1 ly nước lọc, nước ép của nửa quả chanh và một chút mật ong. Tiếp đó, xay nhuyễn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất thì cho ra ly, thêm đá là có thể thưởng thức.

Nên uống hỗn hợp này khi dạ dày rỗng. Ngoài ra, uống vào mỗi buổi sáng là tốt nhất.

Nước uống giảm cân từ mùi tây, chanh và mật ong - Ảnh: Internet

5. Nước ép nha đam

Nước ép nha đam làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, chuyển hóa bên trong cơ thể, nhờ đó thúc đẩy quá trình đào thải chất béo giúp giảm cân nhanh chóng. Loại nước này cũng hỗ trợ tiêu hóa và giảm phản ứng viêm trong cơ thể, tạo điều kiện tốt nhất để giảm cân.

Nguyên liệu cần có:

- 1 ly nước ép nha đam

Cách thực hiện:

Trong 1 ngày, bạn nên uống 3 - 4 ly nước ép nha đam. Lưu ý, uống trước bữa ăn và không nên thêm đường, có thể thêm mật ong và đá lạnh.

Uống nước ép nha đam vừa giảm cân nhanh vừa nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

6. Quế

Quế là nguyên liệu đã được chứng minh với tác dụng chống béo phì và giảm cân. Những dưỡng chất bên trong loại thảo dược này hỗ trợ vào các hoạt động trao đổi chất giúp điều trị bệnh tim và tiểu đường.

Nguyên liệu cần có:

- ½ muỗng cà phê bột quế

- 1 ly nước ấm

- ½ quả chanh

- Mật ong

Cách thực hiện:

Thêm bột quế vào một ly nước ấm, sau đó vắt nước cốt của nửa quả chanh vào và trộn đều. Cuối cùng, thêm mật ong, khuấy đều một lần nữa là có thể uống ngay.

Bạn nên uống ly nước này 1 lần mỗi ngày, nhớ uống khi bụng đang đói.

Uống nước quế hàng ngày giúp giảm cân nhanh, ngăn ngừa bệnh tiểu đường, mỡ trong máu - Ảnh: Internet

Với 6 loại nước giảm cân sau 2 tuần trên, bạn có thể thay đổi luân phiên để tránh cảm giác căng thẳng, khó chịu và nhàm chán khi uống.