Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên

Chăm sóc da 06/11/2018 15:19

Nếu không muốn làn da nhăn nheo, nhan sắc già nua hơn tuổi thật, hãy học ngay 7 bài tập yoga ngăn ngừa lão hóa này.

Tập yoga cho khuôn mặt là bí quyết trẻ hóa làn da quen thuộc tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nếu muốn ngăn ngừa lão hóa, bạn cần thực hiện các biện pháp khi làn da chưa có bất kì dấu hiệu của tuổi tác nào. Bên cạnh hàng loạt các dòng mỹ phẩm sử dụng hàng ngày, tập luyện, mát xa hay yoga cho khuôn mặt sẽ giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài hơn. 

Hãy nhanh chóng học ngay 7 bài tập yoga đơn giản nhất cho khuôn mặt dưới đây.

Mát xa từ cằm lên trán

Nếu mới bắt đầu với phương pháp trẻ hóa bằng yoga, hãy học cách mát xa khuôn mặt đầu tiên. Đây là cách làm tăng lưu thông máu trên da mặt, điều này giúp cải thiện độ săn chắc và kích thích sản sinh tế bào mới. 

Đầu tiên, cho một ít tinh dầu tự nhiên ra lòng bàn tay, thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt. Giữ yên khoảng 10 giây, sau đó dùng các đầu ngón tay áp dụng lực vừa phải xoa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ cằm lên khóe miệng đến má, thái dương rồi vòng lên vùng trán. Mát xa như vậy trong vòng 2 - 3 phút thì rửa sạch da mặt bằng nước mát. 

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 1
Mát xa là bài tập yoga trẻ hóa dễ thực hiện nhất mà bạn có thể làm mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mát xa khuôn mặt bằng khăn

Đây là cách tận dụng hơi nước để làm thông thoáng lỗ chân lông, tương tự như việc xông hơi. Tuy nhiên, phương pháp xông hơi bằng khăn này có kết hợp với nhiệt độ nóng lạnh luân phiên.

Có nghĩa là bạn phải dùng chiếc khăn với nước ấm vỗ lên các vùng da trên khuôn mặt, sau đó thay thế bằng chiếc khăn lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ này làm săn chắc cơ mặt giúp da thêm mịn màng.

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 2
Không chỉ trẻ hóa, sử dụng khăn ấm và lạnh để mát xa còn tăng cường lưu thông máu giúp da mặt săn chắc hơn - Ảnh: Internet

Đọc bảng chữ cái

Mỗi ngày, đứng trước gương, cố gắng phát âm bảng chữ cái rõ và chuẩn nhất. Khẩu hình càng rõ, càng đẹp thì bài tập yoga này càng hiệu quả trong việc kéo căng da mặt.

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 3
Di chuyển khuôn hàm linh hoạt giúp xóa mờ các nếp nhăn quanh miệng, cằm - Ảnh: Internet

Kéo căng cơ mặt

Đứng thẳng trước gương, vòng tay trái sang thái dương phải. Từ từ dùng tay kéo đầu nghiêng sang một bên, khi cơ cổ căng hoàn toàn thì dừng lại. Bắt đầu lè lưỡi ra, đưa cùng hướng với đầu, giữ vài giây thì quay về tư thế ban đầu. Lúc này hít vào thật sâu, vừa thở ra vừa la lớn "ha". 

Lặp lại bài tập này cho bên còn lại.

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 4
Không chỉ trẻ hóa da, yoga giúp thư giãn và giảm thiểu stress hiệu quả - Ảnh: Internet

Kéo căng má và mắt

Đối với má: Phồng má lên thật to, cố gắng lấp đầy hơi vào khoang miệng. Từ từ đưa không khí từ má trái sang má phải. Trong lúc thực hiện, nâng chân mày lên càng cao càng tốt. Tập trong khoảng 2 phút là hoàn thành.

Đối với mắt: Nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau. Đặt đầu ngón tay trỏ lên hai mí mắt thật nhẹ nhàng. Sau đó, giữ mí cố định, di chuyển nhãn cầu theo hướng trái sang phải. Thực hiện bài tập này khoảng 40 giây.

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 5
Tập 2 động tác này thường xuyên sẽ giúp đôi mắt trở nên linh hoạt hơn, những vết rạn li ti giữa má cũng mờ đi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mặt cười

Vui vẻ là cách đẩy lùi căng thẳng tuyệt vời nhất, đây là yếu tố cần thiết để ngăn ngừa lão hóa. 

Đầu tiên, mở rộng xương hàm và miệng, tiếp đó thè lưỡi ra. Từ từ nâng chân mày lên ca, kéo căng cơ mặt ra đến mức có thể thì giữ yên khoảng vài giây. Sau đó, trở về tư thế ban đầu và tiếp tục một nhịp mới.

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 6
Dấu hiệu lão hóa sẽ đến sớm nếu bạn không có biện pháp ngăn ngừa. Do đó, hãy chăm chỉ tập luyện yoga cho khuôn mặt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mặt chú hề

Tương tự như động tác mặt cười phía trên, tuy nhiên, ở bài tập này, bạn cần cười tươi và mở mắt thật to. 

Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên - Ảnh 7
Cười thật tươi mỗi ngày cũng là cách đẩy lùi căng thẳng và lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ thực hiện 7 bài tập yoga trên mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp bạn duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ.

Mẹo lựa chọn các hình thức tập yoga phù hợp cho nàng

Mẹo lựa chọn các hình thức tập yoga phù hợp cho nàng

Dù bạn tập loại yoga nào, điều quan trọng nhất là cần tập một cách chuyên cần và học cách lắng nghe cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ hóa da mặt bài tập yoga ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 33 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi