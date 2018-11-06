Gần 30 tuổi mà không biết 7 bài tập yoga trẻ hóa da mặt này, nhan sắc sớm già nua là điều tất nhiên

Hãy nhanh chóng học ngay 7 bài tập yoga đơn giản nhất cho khuôn mặt dưới đây.

Tập yoga cho khuôn mặt là bí quyết trẻ hóa làn da quen thuộc tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Nếu muốn ngăn ngừa lão hóa , bạn cần thực hiện các biện pháp khi làn da chưa có bất kì dấu hiệu của tuổi tác nào. Bên cạnh hàng loạt các dòng mỹ phẩm sử dụng hàng ngày, tập luyện, mát xa hay yoga cho khuôn mặt sẽ giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài hơn.

Đầu tiên, cho một ít tinh dầu tự nhiên ra lòng bàn tay, thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt. Giữ yên khoảng 10 giây, sau đó dùng các đầu ngón tay áp dụng lực vừa phải xoa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn từ cằm lên khóe miệng đến má, thái dương rồi vòng lên vùng trán. Mát xa như vậy trong vòng 2 - 3 phút thì rửa sạch da mặt bằng nước mát.

Nếu mới bắt đầu với phương pháp trẻ hóa bằng yoga, hãy học cách mát xa khuôn mặt đầu tiên. Đây là cách làm tăng lưu thông máu trên da mặt, điều này giúp cải thiện độ săn chắc và kích thích sản sinh tế bào mới.

Mát xa là bài tập yoga trẻ hóa dễ thực hiện nhất mà bạn có thể làm mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mát xa khuôn mặt bằng khăn

Đây là cách tận dụng hơi nước để làm thông thoáng lỗ chân lông, tương tự như việc xông hơi. Tuy nhiên, phương pháp xông hơi bằng khăn này có kết hợp với nhiệt độ nóng lạnh luân phiên.

Có nghĩa là bạn phải dùng chiếc khăn với nước ấm vỗ lên các vùng da trên khuôn mặt, sau đó thay thế bằng chiếc khăn lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ này làm săn chắc cơ mặt giúp da thêm mịn màng.

Không chỉ trẻ hóa, sử dụng khăn ấm và lạnh để mát xa còn tăng cường lưu thông máu giúp da mặt săn chắc hơn - Ảnh: Internet

Đọc bảng chữ cái

Mỗi ngày, đứng trước gương, cố gắng phát âm bảng chữ cái rõ và chuẩn nhất. Khẩu hình càng rõ, càng đẹp thì bài tập yoga này càng hiệu quả trong việc kéo căng da mặt.

Di chuyển khuôn hàm linh hoạt giúp xóa mờ các nếp nhăn quanh miệng, cằm - Ảnh: Internet

Kéo căng cơ mặt

Đứng thẳng trước gương, vòng tay trái sang thái dương phải. Từ từ dùng tay kéo đầu nghiêng sang một bên, khi cơ cổ căng hoàn toàn thì dừng lại. Bắt đầu lè lưỡi ra, đưa cùng hướng với đầu, giữ vài giây thì quay về tư thế ban đầu. Lúc này hít vào thật sâu, vừa thở ra vừa la lớn "ha".

Lặp lại bài tập này cho bên còn lại.

Không chỉ trẻ hóa da, yoga giúp thư giãn và giảm thiểu stress hiệu quả - Ảnh: Internet

Kéo căng má và mắt

Đối với má: Phồng má lên thật to, cố gắng lấp đầy hơi vào khoang miệng. Từ từ đưa không khí từ má trái sang má phải. Trong lúc thực hiện, nâng chân mày lên càng cao càng tốt. Tập trong khoảng 2 phút là hoàn thành.

Đối với mắt: Nhắm mắt, hơi ngửa đầu ra sau. Đặt đầu ngón tay trỏ lên hai mí mắt thật nhẹ nhàng. Sau đó, giữ mí cố định, di chuyển nhãn cầu theo hướng trái sang phải. Thực hiện bài tập này khoảng 40 giây.

Tập 2 động tác này thường xuyên sẽ giúp đôi mắt trở nên linh hoạt hơn, những vết rạn li ti giữa má cũng mờ đi nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mặt cười

Vui vẻ là cách đẩy lùi căng thẳng tuyệt vời nhất, đây là yếu tố cần thiết để ngăn ngừa lão hóa.

Đầu tiên, mở rộng xương hàm và miệng, tiếp đó thè lưỡi ra. Từ từ nâng chân mày lên ca, kéo căng cơ mặt ra đến mức có thể thì giữ yên khoảng vài giây. Sau đó, trở về tư thế ban đầu và tiếp tục một nhịp mới.

Dấu hiệu lão hóa sẽ đến sớm nếu bạn không có biện pháp ngăn ngừa. Do đó, hãy chăm chỉ tập luyện yoga cho khuôn mặt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mặt chú hề

Tương tự như động tác mặt cười phía trên, tuy nhiên, ở bài tập này, bạn cần cười tươi và mở mắt thật to.

Cười thật tươi mỗi ngày cũng là cách đẩy lùi căng thẳng và lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ thực hiện 7 bài tập yoga trên mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp bạn duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ.