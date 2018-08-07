5 động tác yoga dựa vào hơi thở giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cân nhanh chóng

Để lấy lại vóc dáng thon thả, đốt cháy lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày nhưng không cần tập luyện cực nhọc, yoga là lựa chọn phù hợp nhất.

Cân nặng vượt tiêu chuẩn không chỉ làm phụ nữ mất đi vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm mà còn nguy hại đến sức khỏe . Chỉ số chất béo trong cơ thể vượt mức quy định có thể gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ tim mạch, huyết áp.

Theo nghiên cứu, động tác hít thở trong yoga nếu được thực hiện đúng kỹ thuật sẽ mang đến hiệu quả giảm cân cực kỳ cao.

Dưới đây là 5 động tác yoga dựa vào kỹ thuật hít thở giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, đẩy mạnh đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả mà bạn có thể áp dụng tại nhà.

Thở sâu làm tăng quá trình oxy hóa trong cơ thể, dẫn đến giảm cân. Khi hít thở đều đặn, đúng kỹ thuật, lượng oxy nạp vào máu sẽ làm tăng năng lượng cho cơ thể tập luyện thể dục.

Hơn thế, hơi thở góp phần tăng tốc quá trình trao đổi chất, nhờ đó nâng cao hiệu quả giảm cân.

Một số kỹ thuật hô hấp khoa học trong yoga sẽ làm vùng cơ bụng hoạt động nhịp nhàng, dẫn đến việc đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn.

Bài tập yoga giúp giảm cân hiệu quả

Động tác 1

Động tác này hỗ trợ giảm cân hiệu quả, đồng thời kiểm soát bệnh béo phì - Ảnh: Internet

Ngồi trên sàn nhà, chân xếp bằng, giữ cổ và lưng thẳng. Lúc này, hai tay đặt một cách thoải mái trên đầu gối, nhắm mắt lại. Bây giờ, hít vào từ từ và thở ra một cách mạnh mẽ. Lưu ý, trong khi thở ra, bụng sẽ hóp vào. Lặp lại quy trình này ít nhất khoảng 5 - 10 phút.

Động tác 2:

Kỹ thuật hít thở này cung cấp năng lượng làm tăng chức năng trao đổi chất, đốt cháy chất béo nhanh hơn - Ảnh: Internet

Ngồi thoải mái, hai chân xếp vào nhau, lưng và cổ thẳng. Tiếp đó, thư giãn cơ bụng và nhắm mắt lại.

Đặt bàn tay lên đầu gối. Bắt đầu hít vào và thở ra. Hơi thở phải sâu và mạnh mẽ, 1 nhịp hít vào và thở ra kéo dài trong khoảng 60 giây. Trong lúc thực hiện động tác yoga này, cơ hoành của bạn sẽ mở rộng và co lại theo hơi thở.

Lặp lại quy trình trong 5 - 10 phút.

Động tác 3:

Động tác yoga này cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa và chữa táo bón. Bên cạnh đó, kỹ thuật hít thở này cân bằng hormone tăng cân trong cơ thể - Ảnh: Internet

Tư thế chuẩn bị tương tự như 2 động tác trên, đóng lỗ mũi phải bằng ngón tay cái, từ từ hít nhẹ bằng lỗ mũi trái. Tiếp đó, đóng lỗ mũi trái bằng ngón trỏ, dần dần thở ra qua lỗ mũi phải.

Lặp lại tương tự, ngược lại trong khoảng 15 - 30 phút.

Động tác 4:

Động tác yoga này cải thiện sự trao đổi chất, tăng lượng oxy và cân bằng tiết hormone - Ảnh: Internet

Tư thế ban đầu tương tự các động tác trên, tuy nhiên, vai của bạn phải được kéo dài ra và cột sống phải thật thẳng.

Tiếp đến, đặt hai bàn tay hai bên mặt tương tự hình minh họa, lúc này ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Đặt ngón tay trỏ ngay phía đầu chân mày. Hai ngón tay giữ đặt trên hai cánh mũi.

Sau đó, hít vào thật sâu và thở ra từ từ, không mở miệng ra. Sau khi hoàn thành nhịp thở, đặt hai tay lên đầu gối.

Lặp lại quy trình 5 - 10 lần.

Động tác 5:

Động tác yoga này cải thiện cột sống, đồng thời giảm kích thước vòng eo hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngồi trên tấm thảm tập yoga, hai chân duỗi thẳng trước mặt. Hít thở và thư giãn. Tiếp đó, gập chân phải lại, kéo bàn chân vào sát người, vòng gót chân trái ra sau đầu gối phải. Đặt cánh tay phải lên mũi chân trái, tay trái vòng ra sau. Lúc này, đầu nhìn sang bên trái. Sau đó, hít vào rồi cố gắng kéo căng cột sống, từ từ thở ra. Thực hiện khoảng 5 nhịp thở thì đổi hướng.

Chỉ cần dành ra khoảng 20 - 30 phút mỗi buổi sáng để tập theo 5 động tác yoga dựa vào kỹ thuật hít thở này, sau thời gian ngắn, số cân nặng giảm được sẽ khiến bạn ngỡ ngàng.