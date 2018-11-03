Trao đổi với Health, các bác sĩ da liễu đã chia sẻ 5 bước thải độc tố, bụi bẩn và làm sạch hiệu quả nhất mà mọi phụ nữ nên thực hiện nếu có thói quen trang điểm mỗi ngày.

Bạn là người luôn bước ra ngoài với vẻ ngoài chỉn chu, trang điểm kỹ càng và sắc nét. Vậy thì nhất định phải biết đến 5 bước đào thải độc tố, làm sạch da, tẩy trang đúng cách dưới đây từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. 1. Tẩy trang sau khi về nhà càng sớm càng tốt Sau khi về nhà, đừng lười biếng mà hãy tẩy trang càng sớm càng tốt để giúp da có không gian nghỉ ngơi - Ảnh: Internet Mona Gohara, bác sĩ da liễu, Phó Giáo sư lâm sàng tại Yale School of Medicine khuyên rằng, nên loại bỏ các loại sản phẩm trang điểm, đặc biệt là ở dạng lỏng càng sớm càng tốt vì chúng có nhiều khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nói cách khác, nếu đang muốn đi ngủ, trước bạn nhất định phải để khuôn mặt ở trạng thái sạch nhất. Nếu không, những điều tồi tệ sẽ đến với làn da của bạn.

2. Sử dụng sữa rửa mặt phù hợp Chất tẩy rửa dựa trên dầu là tuyệt vời để hòa tan các dạng mỹ phẩm trang điểm dày, bột hay nước. Lily Talakoub, bác sĩ da liễu tại McLean Dermatology, Virginia cho biết, cô rất thích sữa rửa mặt tạo bọt vì chúng sẽ loại bỏ hoàn toàn trang điểm mà không gây kích ứng da. Tuy nhiên, hãy dùng sản phẩm này sau khi tẩy trang bằng dầu.

3. Tẩy tế bào chết Bước này sẽ làm sạch da một lần nữa, tuy nhiên đừng sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết quá khắc nghiệt - Ảnh: Internet Sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết theo bác sĩ Scrub chia sẻ có thể làm sạch hoàn toàn các lỗ chân lông cũng như giảm mụn đầu đen. Công đoạn này sẽ loại bỏ da chết và mỹ phẩm trang điểm còn sót lại, đồng thời chứa lượng dưỡng chất nhẹ nhàng vừa làm sạch nhưng không gây kích ứng quá mức. 4. Xịt khoáng cấp ẩm Sau vô số giờ làm khô da bởi mỹ phẩm trang điểm, làn da của bạn có thể rất cần cấp thêm độ ẩm. Tiến sĩ Gohara đề xuất những sản phẩm xịt khoáng chiết xuất từ thiên nhiên, đặc biệt là nha đam, chúng chứa các khoáng chất làm giảm đỏ, tăng hydrat hóa. 5. Kem dưỡng ẩm da Kem dưỡng sẽ khóa hoàn toàn độ ẩm giúp làn da căng mịn, mềm mại - Ảnh: Internet Tiếp cận với một loại kem dưỡng ẩm chứa các thành phần làm dịu như trà xanh, bột yến mạch là lời khuyên của Tiến sĩ Talakoub. Chuyên gia này cho biết, bản thân thích kem dưỡng ẩm không chứa dầu vì nó đủ ẩm để dưỡng ẩm cho da khô, thô ráp nhưng cũng không cảm thấy quá nặng hoặc làm tắc nghẽn lỗ chân lông nhờ trà xanh. Với 5 bước chăm sóc vô cùng đơn giản, nhanh gọn này, bạn sẽ bảo vệ được vẻ đẹp, căng mịn của làn da dù phải trang điểm mỗi ngày.

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