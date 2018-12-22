Nếu không muốn làn da lão hóa nhanh, nhan sắc già nua dù mới 30 tuổi, hãy tránh xa 8 thói quen xấu này

Brightside đã thu thập những lỗi phổ biến nhất mà mọi phụ nữ cần ngừng thực hiện ngay nếu muốn giữ làn da khỏe mạnh và tươi trẻ.

Đôi khi, chỉ cần mắc phải những lỗi lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể vô tình làm làn da hư hại. Do đó, nếu muốn bảo vệ làn da khỏi lão hóa, hãy tránh xa các thói quen không tốt dưới đây. 1. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên Tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần mỗi tuần là tốt nhất để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Brightside Thay vì tẩy tế bào chết quá mức làm tổn thương lớp biểu bì, hãy sử dụng các sản phẩm chứa axit có thể giúp bạn loại bỏ bụi bẩn khỏi lỗ chân lông. Ngoài ra, chỉ tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần/tuần.

2. Chỉ sử dụng kem chống nhăn Để đẩy lùi lão hóa, bạn cần rất nhiều dưỡng chất và sản phẩm chăm sóc da - Ảnh Brightside Thật không may, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn đã xuất hiện là đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Để trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn càng lâu càng tốt, hãy đảm bảo bạn giữ ẩm cho da một cách thường xuyên bằng nhiều sản phẩm. 3. Lau khô bằng khăn sau khi rửa mặt Khăn vô tình đưa vi khuẩn thâm nhập vào da và gây ra nhiều vấn đề - Ảnh: Brightside Đừng làm khô khuôn mặt bằng cách chà xát với khăn, điều này có thể làm hỏng làn da. Nhẹ nhàng lau da mặt bằng bông, sau đó để khô tự nhiên. Ngoài ra, nếu dùng khăn mềm, hãy thay mới chúng mỗi ngày.

4. Ngủ với mái tóc xõa Hãy buộc tóc gọn gàng trước khi đi ngủ - Ảnh: Brightside Tóc có nhiều bụi bẩn, dầu nhờn, thậm chí là gàu có thể làm hỏng làn da. Thói quen này còn làm lây lan vi khuẩn gây xuất hiện mụn, mẩn ngứa da mặt. 5. Không chú ý đến gối và vỏ gối Khi ngủ, vỏ gối sẽ tiếp xúc trực tiếp với khuôn mặt. Do đó, hãy quan tâm đến dụng cụ này - Ảnh: Brightside Bạn nên loại bỏ các tế bào chết, bụi bẩn trên vỏ gối một cách thường xuyên để bảo vệ làn da tuyệt đối. 6. Bỏ qua mặt nạ đất sét Đất sét là một trong những nguyên liệu có khả năng loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, đồng thời nuôi dưỡng và ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside Đất sét trắng là nguyên liệu cực kỳ tốt cho mọi loại da. Loại đất thẩm mỹ này làm cho làn da trông sạch sẽ, mềm mịn hơn nhiều vì chúng có khả năng làm sạch lỗ chân lông một cách triệt để. 7. Không ăn đủ trái cây và rau quả Không chỉ tốt cho vóc dáng, rau củ và trái cây còn góp phần cải thiện làn da - Ảnh: Brightside Những thực phẩm này có thể mang lại cho bạn làn da khỏe đẹp nhờ các tính năng độc đáo: Bông cải xanh giảm sưng đỏ trên da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cà chua và quả mơ bảo vệ da khỏi các tia UV có hại, cà rốt và quả đào tăng cường sức khỏe làn da. 8. Che giấu các vấn đề thay vì giải quyết Điều trị kịp thời sẽ giúp làn da trở nên hoàn hảo hơn - Ảnh: Brightside Nếu phải sử dụng kem che khuyết điểm thường xuyên, có lẽ bạn cần gặp bác sĩ để giải quyết triệt để các vấn đề về da. Cứ để làn da hư tổn, mọi việc sẽ ngày càng nghiêm trọng và khó xử lý hơn. Nếu mắc phải một trong những thói quen tai hại trên, bạn chắc chắn cần loại bỏ ngay vì chúng có thể hủy hoại làn da và nhan sắc.

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi Brightside khuyên bạn nên chú ý đến 10 thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại nhưng có ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng da, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình lão hóa sau đây.

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