Nếu không muốn làn da lão hóa nhanh, nhan sắc già nua dù mới 30 tuổi, hãy tránh xa 8 thói quen xấu này

Brightside đã thu thập những lỗi phổ biến nhất mà mọi phụ nữ cần ngừng thực hiện ngay nếu muốn giữ làn da khỏe mạnh và tươi trẻ.
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Đôi khi, chỉ cần mắc phải những lỗi lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể vô tình làm làn da hư hại. Do đó, nếu muốn bảo vệ làn da khỏi lão hóa, hãy tránh xa các thói quen không tốt dưới đây.
1. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên
Thay vì tẩy tế bào chết quá mức làm tổn thương lớp biểu bì, hãy sử dụng các sản phẩm chứa axit có thể giúp bạn loại bỏ bụi bẩn khỏi lỗ chân lông. Ngoài ra, chỉ tẩy tế bào chết nhiều nhất 2 lần/tuần.
2. Chỉ sử dụng kem chống nhăn
Thật không may, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn đã xuất hiện là đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Để trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn càng lâu càng tốt, hãy đảm bảo bạn giữ ẩm cho da một cách thường xuyên bằng nhiều sản phẩm.
3. Lau khô bằng khăn sau khi rửa mặt
Đừng làm khô khuôn mặt bằng cách chà xát với khăn, điều này có thể làm hỏng làn da. Nhẹ nhàng lau da mặt bằng bông, sau đó để khô tự nhiên. Ngoài ra, nếu dùng khăn mềm, hãy thay mới chúng mỗi ngày.
4. Ngủ với mái tóc xõa
Tóc có nhiều bụi bẩn, dầu nhờn, thậm chí là gàu có thể làm hỏng làn da. Thói quen này còn làm lây lan vi khuẩn gây xuất hiện mụn, mẩn ngứa da mặt.
5. Không chú ý đến gối và vỏ gối
Bạn nên loại bỏ các tế bào chết, bụi bẩn trên vỏ gối một cách thường xuyên để bảo vệ làn da tuyệt đối.
6. Bỏ qua mặt nạ đất sét
Đất sét trắng là nguyên liệu cực kỳ tốt cho mọi loại da. Loại đất thẩm mỹ này làm cho làn da trông sạch sẽ, mềm mịn hơn nhiều vì chúng có khả năng làm sạch lỗ chân lông một cách triệt để.
7. Không ăn đủ trái cây và rau quả
Những thực phẩm này có thể mang lại cho bạn làn da khỏe đẹp nhờ các tính năng độc đáo: Bông cải xanh giảm sưng đỏ trên da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cà chua và quả mơ bảo vệ da khỏi các tia UV có hại, cà rốt và quả đào tăng cường sức khỏe làn da.
8. Che giấu các vấn đề thay vì giải quyết
Nếu phải sử dụng kem che khuyết điểm thường xuyên, có lẽ bạn cần gặp bác sĩ để giải quyết triệt để các vấn đề về da. Cứ để làn da hư tổn, mọi việc sẽ ngày càng nghiêm trọng và khó xử lý hơn.
Nếu mắc phải một trong những thói quen tai hại trên, bạn chắc chắn cần loại bỏ ngay vì chúng có thể hủy hoại làn da và nhan sắc.