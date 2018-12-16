Phụ nữ sau 30 tuổi nhất định phải thêm bước này vào quá trình dưỡng da thì lão hóa mới được đẩy lùi tối đa

Thông thường, lão hóa sẽ đến nhanh hơn đa phần chúng ta nghĩ, sớm nhất có thể ở độ tuổi 25, bình thường là sau 30 thì các dấu hiệu sẽ bắt đầu xuất hiện như chảy xệ, nếp nhăn quanh miệng, vết chân chim nơi khóe mắt khi cười...

Lão hóa là quy luật tự nhiên và bạn không thể chấm dứt chúng. Tuy nhiên, việc làm chậm quá trình này là hoàn toàn có thể nếu bạn áp dụng các phương pháp đúng đắn, đúng thời điểm.

Theo tuổi tác, quá trình sản sinh tế bào mới sẽ trở nên trì trệ, kèm theo lượng collagen, estrogen cơ thể tổng hợp giảm thiểu, làn da có xu hướng nhăn nheo, thiếu độ đàn hồi. Trong khi đó, khi mát xa, lưu thông máu sẽ tăng cường, máu cùng chất dinh dưỡng đến nuôi tế bào dồi dào hơn. Điều này giúp làn da luôn tươi mới, căng mịn một cách tự nhiên.

Do đó, công cuộc chống lão hóa phải được thực hiện từ rất sớm chứ không phải đợi đến khi khuôn mặt xuất hiện đầy nhược điểm. Nếu lưu tâm đến vấn đề lão hóa, bạn nên thực hiện phương pháp mát xa khuôn mặt mỗi ngày.

Mát xa là phương pháp ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

Ngoài ra, mát xa còn là cách kéo căng các nếp nhăn, vết sạm li ti xuất hiện trên da mặt do lão hóa sớm hết sức hiệu quả.

Có thể bạn chưa biết, mát xa là phương pháp làm đẹp có xuất xứ từ rất lâu đời, được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc.

Quá trình lưu thông máu được cải thiện làm cho việc trao đổi, chuyển hóa chất trở nên thuận tiện hơn. Điều này giúp duy trì độ trắng hồng, rạng ngời của làn da.

Cách mát xa khuôn mặt mỗi ngày

Mát xa bằng đá lạnh

Phương pháp mát xa này có khả năng se khít lỗ chân lông, săn chắc và tăng cường độ đàn hồi cho làn da cực kỳ hữu hiệu.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, lấy 2 viên đá lạnh từ nước tinh khiết xoa đều trên làn da theo chuyển động tròn đến khi tan hết. Cuối cùng, dùng bông lau nhẹ nhàng và thoa lên một ít kem dưỡng ẩm.

Kiên trì thực hiện theo cách mát xa này, làn da sẽ trở nên căng mướt, ngậm nước và sạch mụn.

Đá lạnh giúp làn da săn chắc, giảm thiểu tình trạng chảy xệ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bạn có thể tận dụng các nguyên liệu tự nhiên như nha đam, lá bạc hà, chanh, mật ong, bia... để làm đá lạnh và sử dụng chúng để mát xa.

Mát xa bằng tinh dầu tự nhiên

Tinh dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu ô liu, dầu trà tràm... giàu chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ tăng cường sức khỏe làn da bên cạnh việc ngăn ngừa lão hóa tối ưu.

Đặc biệt, các loại tinh dầu là nguồn cung cấp dồi dào độ ẩm tự nhiên giúp ích cho làn da không bị khô, bong tróc mà luôn mềm mịn.

Đầu tiên, làm sạch khuôn mặt rồi thoa đều một ít tinh dầu tùy thích lên. Dùng đầu ngón tay với lực vừa phải mát xa theo chuyển động tròn đều khắp. Đối với vùng trán, hãy mát xa theo đường W. Thực hiện trong khoảng 5 - 7 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Tinh dầu giàu chất chống oxy hóa kết hợp cùng mát xa giúp đẩy lùi tối đa lão hóa - Ảnh: Internet

Chỉ cần dành ra vài phút mỗi ngày để mát xa khuôn mặt theo các hướng dẫn trên, bạn sẽ đẩy lùi được 10, thậm chí là 20 năm lão hóa, nhờ đó sở hữu làn da căng mịn đáng mơ ước.