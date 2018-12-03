Tập 7 động tác yoga đơn giản này mỗi ngày, vòng 1 chảy xệ, lão hóa trở nên săn chắc, căng tròn sau thời gian ngắn

Dưới đây là 7 bài tập tốt cho vòng 1 của phụ nữ được Brightside thống kê lại.

Tập luyện yoga không chỉ giúp bạn giảm cân, sở hữu vóc dáng hoàn hảo mà còn tăng cường sức khỏe về thể lực lẫn tinh thần. Không những thế, nếu lựa chọn được phương pháp, bài tập phù hợp, phụ nữ có thể cải thiện số đo, sự săn chắc của vòng ngực bằng yoga.

Đầu tiên, đặt chân rộng ra, song song với nhau. Xoay chân trái sang trái 90 độ và chân phải giữ nguyên sao cho tạo thành tư thế chân tương tự hình minh họa. Hít vào và uốn cong đầu gối trái xuống, lúc này chân phải duỗi ra.

Đông tác này không chỉ làm bạn cảm thấy tràn đầy sức mạnh mà còn giúp mở rộng vòng ngực, làm tăng tính đàn hồi.

Tiếp đó, giơ cánh tay lên, dang thẳng ngang vai. Quay đầu sang trái, nhìn vào cổ tay bạn. Giữ yên khoảng vài giây thì quay về tư thế ban đầu.

Lặp lại 7 đến 10 lần, luân phiên cho 2 chân.

Tam giác

Động tác này sẽ giải phóng và tăng cường cơ ngực, kéo căng cột sống và cải thiện lưu lượng máu - Ảnh: Brightside

Đặt chân cách xa nhau, chân trái xoay một góc 90 độ và chân phải xoay một góc 15 độ. Tiếp đó, cúi người vuông góc, đồng thời duỗi tay trái chạm vào mũi chân trái, tay phải nâng thẳng lên trên. Lúc này, mắt hướng lên, giữ đầu gối và cột sống thẳng.

Quay về tư thế ban đầu, lặp lại cho chân và tay phải.

Cobra

Cobra giúp tăng khối lượng phổi, kéo căng cơ ngực, tăng cường cơ bụng và cải thiện tư thế - Ảnh: Brightside

Nằm sấp trên thảm, chống ống tay xuống sàn và hít vào thật sâu. Từ từ nâng thân trên lên, giữ thân dưới áp sát sàn. Kéo căng cơ bụng, cột sống ra rồi giữ đến khi có thể với nhịp thở đều đặn. Từ từ thở ra và quay về vị trí ban đầu. Hãy thử tăng thời gian giữ tư thế mỗi lần lặp lại.

Bow

Bow tốt cho tất cả những người bị đau lưng. Bài tập này giúp kéo căng toàn bộ cột sống và tạo hình dáng đẹp cho vòng ngực - Ảnh: Brightside

Nằm sấp trên thảm tập, thở ra rồi uốn cong đầu gối, nâng chúng lên trên. Dùng tay nắm mắt cá chân để tạo thành tư thế vòng cung như hình minh họa.

Bây giờ từ từ thở ra, kéo chân và cánh tay cao hơn lần vừa rồi. Lần này, hông và ngực của bạn nên nhấc khỏi sàn nhà, vùng cơ bụng căng ra hết cỡ. Giữ vài giây thì quay về, thư giãn. Cố gắng ở lại vị trí này trong 30 giây.

Bánh xe

Động tác yoga này giúp kéo căng ngực, cột sống và cổ, đồng thời giảm mệt mỏi và chữa đau đầu - Ảnh: Brightside

Nằm ngửa và hít thở thoải mái trên thảm tập. Từ từ ngã người ra sau, chống hai bàn tay xuống sàn, nâng phần hông và mông lên cao đến khi tạo thành hình minh họa. Tiếp tục, hít thở nhịp nhàng, nâng ngực và hông lên cao nhất có thể. Hãy duỗi thẳng cánh tay, giữ vị trí này trong 30 giây.

Headstand

Headstand rất hữu ích cho các dây chằng và cơ bắp của cột sống, ngực. Bài tập yoga này cải thiện hơi thở và lưu lượng máu, nhưng được khuyên dùng cho những người có kinh nghiệm - Ảnh: Brightside

Tư thế tương tự như trồng cây chuối, khi mới bắt đầu bạn có thể tựa người vào tường. Lúc này hai tay đang đan lại với nhau để tạo thành cái bát đặt sau đầu. Duỗi chân lên trên, giữ tư thế này trong 30 giây đến 2 phút, tùy thuộc vào khả năng. Sau đó, quay về tư thế ngồi thiền thư giãn.

Lạc đà

Động tác này có tác dụng chống lại chứng đau lưng, làm tăng khối lượng phổi và tăng cường săn chắc vòng ngực - Ảnh: Brightside

Quỳ trên thảm tập, hai chân khép chặt vào nhau. Từ từ uốn cong cơ thể ra phía sau, đặt tay lên gót chân. Sau đó, cong lưng và căng xương sườn ra. Lúc này, đầu của bạn nên được ép xuống. Giữ tư thế này trong 30 giây và quay về vị trí ban đầu. Thư giãn và tiếp tục lặp lại.

Chăm chỉ thực hiện 7 bài tập yoga đơn giản này tại nhà, sau khoảng 7 đến 10 ngày, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện của vòng ngực, chúng sẽ trở nên săn chắn, căng tròn và quyến rũ hơn rất nhiều.