Phụ nữ muốn trẻ lâu, duy trì làn da tươi tắn, căng mịn, hãy thực hiện 5 bí quyết 'lão hóa ngược' này

Bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm cùng nhiều bí quyết như mát xa, xoa bóp... bạn cần có những thủ thuật riêng, cụ thể là 5 lưu ý sau đây.

Thông thường, sau độ tuổi 25, làn da sẽ bắt đầu lão hóa nhưng ở giai đoạn này cực kỳ khó nhận ra. Do đó, để duy trì sự tươi trẻ, bạn cần chăm sóc kỹ lưỡng và đẩy lùi lão hóa ngay thời điểm này.

Chính vì vậy, lớp nền trang điểm phải đảm bảo được tính cấp ẩm, bảo vệ và duy trì độ căng mịn của làn da suốt cả ngày dài. Đây là lý do vì sao khi bước sang độ tuổi 30, bạn nên thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm makeup sao cho phù hợp với mức độ lão hóa của làn da.

Không chỉ collagen thiếu hụt mà lượng dầu nhờn, lớp hàng rào lipid cũng được sản xuất ít dần theo tuổi tác. Điều này khiến làn da của phụ nữ sau tuổi 30 trở nên khô ráp, sần sùi, thậm chí là xuất hiện các nếp nhăn.

Mỹ phẩm trang điểm cũng cần có khả năng chống lão hóa - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong sản phẩm trang điểm, bạn cần chọn loại chứa axit hyaluronic, glycerin cũng nhiều nước khoáng, vitamin... để ngăn ngừa được quá trình lão hóa khi makeup thường xuyên.

Chọn loại kem dưỡng mắt chất lượng

Trên khuôn mặt, vùng da quanh mắt là mỏng manh, dễ tổn thương và nhanh lão hóa nhất. Ngoài ra, đôi mắt nhăn nheo, thâm quầng là điểm tố cáo độ tuổi thật của bạn, thậm chí là làm tăng sự già nua, kém sắc.

Do đó, phụ nữ không cần phải dùng kem dưỡng da mặt đắt tiền nhưng phải chọn loại kem mắt chất lượng. Ưu tiên sử dụng sản phẩm có khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, sản xuất collagen, elastin... để xóa mờ, ngăn ngừa nếp nhăn, quầng thâm quanh mắt.

Đôi mắt là nơi biểu hiện rõ nhất sự lão hóa, do đó, hãy chăm sóc và nuôi dưỡng kỹ càng vùng da này - Ảnh: Internet

Kem chống nắng là điều bắt buộc

Nếu quan tâm đến làn da, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ được tầm quan trọng của kem chống nắng, cũng như tác hại khôn lường từ ánh nắng mặt trời.

Tia UVA từ ánh nắng mặt trời có khả năng xâm nhập vào lớp sâu hạ bì của làn da, từ đó phá hủy các tế bào gây ra các vấn đề như nám sạm, tàn nhang, đốm đen...

Để ngăn ngừa những dấu hiệu trên, bạn cần thoa kem chống nắng mỗi ngày dù trời râm hay mưa. Ngoài ra, che chắn và bảo vệ cơ thể cẩn thận khi di chuyển nhiều giờ đồng hồ ngoài trời.

Bảo vệ làn da thật tốt trước ánh nắng mặt trời là một trong những phương pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Rửa mặt sạch sâu

Suốt cả ngày dài, khuôn mặt phải tiếp xúc với rất nhiều tác nhân xấu như môi trường, bụi bẩn, khí thải, mồ hôi và mỹ phẩm trang điểm. Nếu để chúng sót lại trên da khi ngủ, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều tác hại từ mụn, viêm đến lão hóa sớm.

Vì vậy, đừng bao giờ xem nhẹ việc vệ sinh, làm sạch khuôn mặt mỗi ngày. Cụ thể, nên áp dụng quy trình với 2 bước, đầu tiên là sử dụng dầu tẩy trang, tiếp đó là sữa rửa mặt.

Đặc biệt, cứ mỗi tuần 2 lần, hãy xông hơi thải độc cho khuôn mặt để loại bỏ bã nhờn giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Hãy giữ cho khuôn mặt luôn sạch sẽ, đặc biệt là buổi tối khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Kiểm tra sức khỏe của làn da

Hiểu rõ làn da đang lão hóa ở mức độ nào hoặc nắm vững đặc tính da sẽ giúp bạn có biện pháp rõ ràng, kịp thời và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, hãy đến tham khảo ý kiến, kiểm tra sức khỏe da từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu.

Hơn nữa, thói quen này còn giúp bạn tránh tuyệt đối tình trạng sử dụng mỹ phẩm bừa bãi vô tình gây hại cho làn da.

Nắm vững và thực hiện theo 5 bí quyết ngăn ngừa lão hóa trên, bạn sẽ sở hữu được làn da căng mướt, tươi trẻ và khỏe đẹp dễ dàng hơn.