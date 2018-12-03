1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết

Chăm sóc da 03/12/2018 15:07

Học ngay 3 công thức mặt nạ từ khoai tây dưới đây của Boldsky, bạn sẽ không còn lo ngại về các vấn đề như đốm đen, mụn đầu đen, sẹo thâm hay khuyết điểm.

Trong khoai tây có một số chất dinh dưỡng thiết yếu như protein và vitamin, do đó, đây là lựa chọn ưa thích để chăm sóc da của nhiều phụ nữ. Loại củ này được sử dụng để điều trị một số tình trạng da khác nhau từ mụn trứng cá, mụn đầu đen, đốm đen, sẹo thâm...

Khoai tây cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và B. Vitamin C giúp tăng cường collagen và bảo vệ cơ thể khỏi những tổn hại do mặt trời gây ra như nhiệt, căng thẳng, lão hóa… Còn vitamin B giúp tế bào da khỏe mạnh, tăng cường sản xuất DNA và làm sáng sẹo mụn trên da. 

1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết - Ảnh 1
Khoai tây là loại củ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Nước ép khoai tây loại bỏ mụn trứng cá và sẹo

Thành phần:

- 1 củ khoai tây tươi

- 1 miếng vải mỏng hoặc bông 

Làm thế nào để làm nó:

Lấy khoai tây sống, rửa sạch và gọt vỏ, cho chúng vào máy ép lấy nước cho ra chiếc bát và giữ trong tủ lạnh 10 - 15 phút. Lấy bông nhúng vào nước khoai tây, thoa đều khắp da mặt, chú ý đến khu vực bị ảnh hưởng bởi mụn và sẹo mụn.

Lặp lại quy trình, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô bằng khăn mới. Bạn có thể thực hiện phương pháp này 2 lần một ngày, bạn sẽ cảm thấy những vết sẹo mụn trứng cá biến mất trong vòng 2 tuần. Nước ép khoai tây cũng hữu ích trong việc giảm quầng thâm mắt. 

1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết - Ảnh 2
Nước ép khoai tây tươi có khả năng điều trị mụn trứng cá và sẹo thâm cực hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ khoai tây trị mụn đầu đen và mụn đầu trắng

Thành phần:

- 1 củ khoai tây tươi

- 1 muỗng canh giấm táo

- Nước lọc

Cách làm:

Lấy khoai tây rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành từng khối. Bây giờ, thêm khoai tây và giấm táo vào máy xay nhuyễn, sau đó, thêm một ít nước vào, trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đổ chúng vào khay đá, đặt vào tủ lạnh để đóng băng trong 3 - 4 giờ. Rửa sạch khuôn, lau khô bằng khăn sạch.

1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết - Ảnh 3
Khoai tây sẽ giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo, không tì vết - Ảnh: Internet

Bây giờ, lấy khối đá khoai tây từ khay đá chà nhẹ nhàng khắp khuôn mặt, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng bởi mụn đầu đen và mụn đầu trắng.

Bạn có thể lưu trữ các khối đá trong 1 tuần, thực hiện theo quy trình này 2 đến 3 lần mỗi ngày. Điều này sẽ làm trẻ hóa làn da, điều trị mụn đầu đen và mụn đầu trắng trong 10 - 12 ngày.

Vỏ khoai tây xóa mờ đốm đen và mụn trứng cá

Thành phần:

- 1 củ khoai tây tươi

Cách làm:

Lấy khoai tây tươi rửa sạch và sấy khô. Lấy dao gọt vỏ khoai tây một cách kỹ lưỡng, sau đó cho chúng vào cái bát. Bây giờ, lấy chiếc vỏ chà xát trên khuôn mặt, đặc biệt là trên các khu vực bị ảnh hưởng bởi những đốm đen và mụn trứng cá.

Sau đó, giữ khuôn mặt trong 15 - 20 phút, rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô bằng khăn mềm.

Lặp lại quá trình này 2 - 3 lần/ngày một cách thường xuyên, bạn sẽ thấy những đốm đen và mụn trứng cá biến mất trong vòng 1 tuần.

1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết - Ảnh 4
Vỏ khoai tây cũng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho làn da mà bạn đừng nên bỏ đi - Ảnh: Internet

Với 3 công thức mặt nạ từ khoai tây này, những vấn đề như đốm đen, mụn trứng cá, mụn đầu đen, sẹo thâm hay bất cứ khuyết điểm nào đều không thể làm khó bạn được.

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Không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng, khoai tây còn mang đến rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp. Hãy cùng tìm hiểu để tận dụng "thần dược" này thay thế hàng loạt loại mỹ phẩm đang dùng.

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