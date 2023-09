1 củ khoai tây - 3 cách xóa mờ đốm đen, điều trị tận gốc mụn và loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm giúp da đẹp không tì vết

Trong khoai tây có một số chất dinh dưỡng thiết yếu như protein và vitamin, do đó, đây là lựa chọn ưa thích để chăm sóc da của nhiều phụ nữ. Loại củ này được sử dụng để điều trị một số tình trạng da khác nhau từ mụn trứng cá, mụn đầu đen, đốm đen, sẹo thâm...

Khoai tây cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C và B. Vitamin C giúp tăng cường collagen và bảo vệ cơ thể khỏi những tổn hại do mặt trời gây ra như nhiệt, căng thẳng, lão hóa… Còn vitamin B giúp tế bào da khỏe mạnh, tăng cường sản xuất DNA và làm sáng sẹo mụn trên da.