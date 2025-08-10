Xe buýt đang di chuyển trên đường bất ngờ bị cây cổ thụ lớn đè trúng khiến 5 người tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30, ngày 7/8, gần chợ Raja Bazaar, làng Harkh, thuộc đồn cảnh sát Zaidpur, Ấn Độ. Cây đổ đè lên phần đầu xe buýt, khiến một phần xe bị đè bẹp ngay lập tức, hậu quả khiến tài xế và 4 hành khách tử vong.

