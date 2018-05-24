1001 tác dụng làm đẹp của khoai tây có thể thay thế hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền

Nguồn dưỡng chất trong khoai tây có khả năng làm dịu các vết bỏng rát do cháy nắng, từ đó giảm cảm giác đau, khó chịu.

Ngoài khả năng dưỡng trắng da như mọi người vẫn biết về khoai tây, loại củ này còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp khác không thua kém gì mỹ phẩm đắt tiền.

Cách thực hiện cực kỳ đơn giản, sau khi rửa sạch củ khoai tây, thái chúng thành từng lát mỏng rồi áp lên vùng da cháy nắng khoảng 10 phút.

Bên cạnh đó, khoai tây sẽ cung cấp chất dinh dưỡng hỗ trợ tẩy đi lớp da đã chết, hư tổn, đồng thời tăng cường sản sinh tế bào mới, nhờ đó, đốm bỏng rát sẽ bị thay thế bởi làn da mềm mịn, trắng hồng tự nhiên.

Sau đó, dùng bông hay khăn bông nhẹ nhàng lau sạch. Mỗi ngày hãy thực hiện khoảng 2 lần để nhanh chóng làm dịu cơn bỏng rát và phục hồi da.

Khoai tây có tác dụng làm dịu làn da bỏng rát do cháy nắng hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu vết bỏng là do các nguyên nhân khác, bạn nên nấu chín khoai tây rồi nghiền mịn, trộn với các loại tinh dầu tự nhiên hay mật ong để sử dụng.

Trị thâm nách cực nhanh

Mùa hè đã đến, bạn muốn diện một chiếc áo ba lỗ hay ngắn tay nhưng vùng nách lại là trở ngại lớn khiến bạn hết sức tự ti. Đừng lo lắng, hãy sử dụng khoai tây theo cách sau đây, vùng da dưới cánh tay dù thâm sạm cỡ nào cũng sẽ sáng lên, trắng mịn nhanh chóng.

Đầu tiên, rửa sạch khoai tây rồi thái nhuyễn chúng thành từng sợi mỏng. Dùng bông vệ sinh vùng da dưới cánh tay, lấy sợi khoai tây mát xa trong vòng 3 phút mỗi bên. Cuối cùng, bạn nên rửa lại bằng nước mát.

Khoai tây có tác dụng khử mùi hôi, dưỡng trắng vùng da dưới cánh tay, trị thâm nách rất hữu hiệu - Ảnh: Intenret

Ngoài cách này, nghiền mịn khoai tây rồi sử dụng như mặt nạ cũng mang đến hiệu quả dưỡng trắng vùng da nách hữu hiệu.

Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp

Vì chứa lượng Vitamin C, chất chống oxy hóa dồi dào nên khoai tây mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp làn da.

Loại bỏ quầng thâm mắt: Rửa sạch khoai tây sau đó thái thành lát mỏng, lấy chúng đắp trực tiếp lên hai mắt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi vệ sinh lại bằng nước lạnh.

Loại bỏ mụn trứng cá: Lấy lát khoai tây mát xa lên vùng da xuất hiện nhiều mụn trứng cá, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Sau 3 – 5 ngày, bạn sẽ cảm nhận được kết quả.

Khoai tây mang đến rất nhiều tác dụng làm đẹp cho làn da như, có thể thay thế hàng loạt loại mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Xóa mờ nám da: Hấp chín, bóc vỏ và nghiền mịn khoai tây vào chiếc bát nhỏ. Thêm tinh dầu, trộn đều rồi đắp lên da mặt khoảng 5 phút thì rửa lại với nước mát.

Dưỡng ẩm cho da khô: Nghiền nhuyễn nửa củ khoai tây đã hấp chín, trộn chúng với dầu ô liu hoặc mật ong rồi đắp lên khắp mặt. Thư giãn 10 phút sau đó bạn nên vệ sinh da mặt với nước mát.

Điều trị da dầu nhờn: Nghiền khoai tây trộn đều với nước cốt chanh, nước hoa hồng để tạo thành hỗn hợp đắp lên da mặt, giữ mặt nạ này 15 – 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

Với những tác dụng tuyệt vời chẳng khác gì mỹ phẩm làm đẹp, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng các phương pháp từ khoai tây trên ngay tại nhà?