Phú Thọ: Người đàn ông đi qua đường cao tốc bị ô tô tông trúng tử vong tại chỗ

Đời sống 10/08/2025 09:32

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 19h ngày 9/8, tại km40+700 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa phận xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Phú Thọ: Người đàn ông đi qua đường cao tốc bị ô tô tông trúng tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn, 1 người đàn ông tử vong. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vào thời gian trên, ông T.B.C. (SN 1966, quê Phú Thọ) đi bộ qua đường cao tốc (hướng Nội Bài - Lào Cai) thì xảy ra va chạm với ô tô con BKS 19A-815.xx do anh L.A.Đ. (SN 1994, quê Phú Thọ) điều khiển.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến ông C. tử vong tại chỗ, ô tô con BKS 19A-815.xx bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do ông C. băng qua đường cao tốc dẫn tới va chạm.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma tuý với tài xế Đ. không phát hiện vi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường bảo vệ, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến 1 cháu bé tử vong. Cụ thể theo báo Tiền Phong, khoảng 19h10, ngày 22/2, tài xế Nguyễn Danh Đ. (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Phú Thọ) lái ô tô tải BKS 19C-220.XX chạy trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng từ Hà Nội đi Lào Cai.

Phú Thọ: Người đàn ông đi qua đường cao tốc bị ô tô tông trúng tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Một vụ tai nạn khác trước đó cũng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Khi đến đoạn Km67+700 thuộc địa bàn xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, ô tô tải tông trúng người phụ nữ dắt theo trẻ nhỏ đang đi bộ trên đường cao tốc.

Tại hiện trường, cháu bé khoảng 3 tuổi tử vong tại chỗ, chị Phạm Thị T. (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô đang đi cứu trợ người dân vùng lũ

Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô đang đi cứu trợ người dân vùng lũ

Tai nạn khiến 2 người trên 3 xe bị thương nhẹ. Các phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Quốc lộ 16 bị ách tắc hơn một giờ, đến 17h đã được giải tỏa.

