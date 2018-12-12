10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi

Chăm sóc da 12/12/2018 14:31

Brightside khuyên bạn nên chú ý đến 10 thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại nhưng có ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng da, đặc biệt là đẩy nhanh quá trình lão hóa sau đây.

Bí quyết để duy trì sức khỏe và tuổi trẻ được mọi người biết đến là dinh dưỡng và thể thao. Tuy nhiên, tình trạng da còn phụ thuộc rất nhiều vào lối sống lành mạnh hay không lành mạnh. Do đó, chỉ với một vài thói quen xấu hàng ngày, bạn có thể vô tình khiến làn da lão hóa sớm hơn đến cả 10 năm.

1. Tư thế ngủ

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 1
Tránh tuyệt đối việc ngủ sấp, úp mặt vào gối để ngăn ngừa hình thành nếp nhăn - Ảnh: Brightside

Khi ngủ sấp, đầu sẽ quay sang một bên, điều này dẫn đến căng thẳng ở cơ cổ và vai cũng như làm suy giảm lưu thông máu đến não. Quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt sưng húp là những hậu quả đầu tiên của thói quen ngủ tai hại này. Do đó, hãy cố gắng ngủ với tư thế ngửa tự nhiên.

Một thói quen hữu ích khác cho làn da là chọn gối ngủ phù hợp. Nếu ngủ trên chiếc gối quá cao thì lưu lượng máu sẽ bị phá vỡ, gây ra nếp nhăn trên cổ. Chọn gối sao cho cổ thật thẳng trong khi ngủ, đồng thời cằm không tựa vào ngực.

2. Không sử dụng kính râm

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 2
Hãy dùng kính râm để che chắn tốt nhất cho đôi mắt - Ảnh: Brightside

Chống nắng đúng là bí quyết để làn da khỏe mạnh. Hơn nữa, vùng da quanh mắt mỏng  rất dễ xuất hiện nếp nhăn khi nheo mắt lại thường xuyên. Vì vậy, luôn luôn đeo kính râm trong những ngày nắng, ngay cả trong mùa đông.

3. Ăn uống

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 3
Như đã nói ở trên, ăn uống và tập luyện là hai yếu tố quyết định tốc độ lão hóa da - Ảnh: Brightside

Thói quen nhai một bên có thể dẫn đến sự bất cân xứng của khuôn mặt vì cơ bắp hoạt động nhiều hơn sẽ săn chắc hơn phía còn lại.

4. Nói chuyện điện thoại

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 4
Đừng cố gắng kẹp điện thoại giữa vai và cằm - Ảnh: Brightside

Giữ điện thoại của giữa tai và vai sẽ gây ra nếp nhăn dưới cổ, ảnh hưởng đến vùng da má. Nếu thường nói chuyện điện thoại, hãy sử dụng tai nghe hoặc loa.

5. Sử dụng điện thoại 

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 5
Tránh xa thói quen cúi đầu thấp mỗi khi sử dụng điện thoại - Ảnh: Brightside

Chúng ta thường cầm chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh quá thấp, điều này buộc bạn phải nhìn xuống. Thói quen này có thể gây chứng phù mắt và nếp nhăn. 

6. Chống cằm 

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 6
Chống cằm thường xuyên cũng là một thói quen xấu đối với da mặt - Ảnh: Brightside

Khi ngồi trước máy tính hoặc đọc sách, nếu bạn có thói quen tựa cằm lên tay, hãy cố gắng loại bỏ. Da mặt sẽ trở nên kém đàn hồi ở vị trí thường xuyên tựa lên tay và bắt đầu chảy xệ, xuất hiện những nếp nhăn.

7. Nhíu mày

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 7
Nhíu mày không chỉ hình thành nếp nhăn mà còn làm vẻ ngoài của bạn trông vô cùng khó chịu - Ảnh: Brightside

Lông mày cau, đôi môi mím và cơ mặt căng cứng là biểu cảm không tốt đối với làn da. Mỗi khi nhận ra bản thân đang cau mày, hãy cố gắng thư giãn toàn bộ cơ mặt ra.

8. Tắm nước nóng lâu

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 8
Nước nóng sẽ làm da khô ráp, nứt nẻ và nhăn nheo - Ảnh: Brightside

Mặc dù tắm nước nóng giúp thư giãn tốt, nhưng nếu bạn làm quá thường xuyên, chúng có thể ảnh hưởng đến làn da. Bởi nước nóng sẽ làm phá hủy độ ẩm tự nhiên trên bề mặt dẫn đến khô da và bong tróc. 

9. Sử dụng điều hòa

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 9
Ngồi trong môi trường máy điều hòa thường xuyên dễ dẫn đến khô sạm da - Ảnh: Brightside

Máy điều hòa lấy độ ẩm ra khỏi không khí. Kết quả là, da cũng trở nên khô và sần sùi hơn. Đây là lý do tại sao bạn nên dùng dưỡng ẩm tốt, đồng thời không nên phụ thuộc vào máy điều hòa mọi lúc mọi nơi.

10. Vỏ gối 

10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi - Ảnh 10
Nên chọn vỏ gối bằng lụa hoặc satin để giảm thiểu ma sát với da mặt - Ảnh: Brightside

Khăn trải giường cotton là lựa chọn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếc gối cotton có thể gây hại cho da mặt và mang lại những nếp nhăn. Thay vào đó, hãy thử sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin, chúng ma sát ít hơn. Ngoài ra, đừng quên thay vỏ gối thường xuyên để tránh các tế bào chết và vi khuẩn tích tụ tiếp xúc rồi xâm nhập vào da.

Chỉ cần tránh mắc phải 10 thói quen hàng ngày tai hại trên, bạn sẽ duy trì được vẻ tươi trẻ của làn da, cũng như ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Ngồi máy tính cả ngày, rồi lại dán mắt vào điện thoại, đây là cách chuyên gia khuyên bạn nên làm để chống lão hóa

Ngồi máy tính cả ngày, rồi lại dán mắt vào điện thoại, đây là cách chuyên gia khuyên bạn nên làm để chống lão hóa

Một phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ cần thường xuyên thực hiện, làn da của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen sai lầm lão hóa da chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen