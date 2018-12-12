10 hành động quen thuộc hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại làm làn da nhanh lão hóa khiến nhan sắc già đi 10 tuổi

Khi ngủ sấp, đầu sẽ quay sang một bên, điều này dẫn đến căng thẳng ở cơ cổ và vai cũng như làm suy giảm lưu thông máu đến não. Quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt sưng húp là những hậu quả đầu tiên của thói quen ngủ tai hại này. Do đó, hãy cố gắng ngủ với tư thế ngửa tự nhiên.

Bí quyết để duy trì sức khỏe và tuổi trẻ được mọi người biết đến là dinh dưỡng và thể thao. Tuy nhiên, tình trạng da còn phụ thuộc rất nhiều vào lối sống lành mạnh hay không lành mạnh. Do đó, chỉ với một vài thói quen xấu hàng ngày, bạn có thể vô tình khiến làn da lão hóa sớm hơn đến cả 10 năm.

Chống nắng đúng là bí quyết để làn da khỏe mạnh. Hơn nữa, vùng da quanh mắt mỏng rất dễ xuất hiện nếp nhăn khi nheo mắt lại thường xuyên. Vì vậy, luôn luôn đeo kính râm trong những ngày nắng, ngay cả trong mùa đông.

Một thói quen hữu ích khác cho làn da là chọn gối ngủ phù hợp. Nếu ngủ trên chiếc gối quá cao thì lưu lượng máu sẽ bị phá vỡ, gây ra nếp nhăn trên cổ. Chọn gối sao cho cổ thật thẳng trong khi ngủ, đồng thời cằm không tựa vào ngực.

3. Ăn uống

Như đã nói ở trên, ăn uống và tập luyện là hai yếu tố quyết định tốc độ lão hóa da - Ảnh: Brightside

Thói quen nhai một bên có thể dẫn đến sự bất cân xứng của khuôn mặt vì cơ bắp hoạt động nhiều hơn sẽ săn chắc hơn phía còn lại.

4. Nói chuyện điện thoại

Đừng cố gắng kẹp điện thoại giữa vai và cằm - Ảnh: Brightside

Giữ điện thoại của giữa tai và vai sẽ gây ra nếp nhăn dưới cổ, ảnh hưởng đến vùng da má. Nếu thường nói chuyện điện thoại, hãy sử dụng tai nghe hoặc loa.

5. Sử dụng điện thoại

Tránh xa thói quen cúi đầu thấp mỗi khi sử dụng điện thoại - Ảnh: Brightside

Chúng ta thường cầm chiếc máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh quá thấp, điều này buộc bạn phải nhìn xuống. Thói quen này có thể gây chứng phù mắt và nếp nhăn.

6. Chống cằm

Chống cằm thường xuyên cũng là một thói quen xấu đối với da mặt - Ảnh: Brightside

Khi ngồi trước máy tính hoặc đọc sách, nếu bạn có thói quen tựa cằm lên tay, hãy cố gắng loại bỏ. Da mặt sẽ trở nên kém đàn hồi ở vị trí thường xuyên tựa lên tay và bắt đầu chảy xệ, xuất hiện những nếp nhăn.

7. Nhíu mày

Nhíu mày không chỉ hình thành nếp nhăn mà còn làm vẻ ngoài của bạn trông vô cùng khó chịu - Ảnh: Brightside

Lông mày cau, đôi môi mím và cơ mặt căng cứng là biểu cảm không tốt đối với làn da. Mỗi khi nhận ra bản thân đang cau mày, hãy cố gắng thư giãn toàn bộ cơ mặt ra.

8. Tắm nước nóng lâu

Nước nóng sẽ làm da khô ráp, nứt nẻ và nhăn nheo - Ảnh: Brightside

Mặc dù tắm nước nóng giúp thư giãn tốt, nhưng nếu bạn làm quá thường xuyên, chúng có thể ảnh hưởng đến làn da. Bởi nước nóng sẽ làm phá hủy độ ẩm tự nhiên trên bề mặt dẫn đến khô da và bong tróc.

9. Sử dụng điều hòa

Ngồi trong môi trường máy điều hòa thường xuyên dễ dẫn đến khô sạm da - Ảnh: Brightside

Máy điều hòa lấy độ ẩm ra khỏi không khí. Kết quả là, da cũng trở nên khô và sần sùi hơn. Đây là lý do tại sao bạn nên dùng dưỡng ẩm tốt, đồng thời không nên phụ thuộc vào máy điều hòa mọi lúc mọi nơi.

10. Vỏ gối

Nên chọn vỏ gối bằng lụa hoặc satin để giảm thiểu ma sát với da mặt - Ảnh: Brightside

Khăn trải giường cotton là lựa chọn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếc gối cotton có thể gây hại cho da mặt và mang lại những nếp nhăn. Thay vào đó, hãy thử sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin, chúng ma sát ít hơn. Ngoài ra, đừng quên thay vỏ gối thường xuyên để tránh các tế bào chết và vi khuẩn tích tụ tiếp xúc rồi xâm nhập vào da.

Chỉ cần tránh mắc phải 10 thói quen hàng ngày tai hại trên, bạn sẽ duy trì được vẻ tươi trẻ của làn da, cũng như ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.