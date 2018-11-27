Chuyên gia lý giải về 10 nguyên nhân không tưởng khiến da mặt chảy xệ, nhăn nheo dù chưa đến tuổi lão hóa

Hôm nay, Brightside sẽ cho bạn biết những nguyên nhân phổ biến làm tăng tốc quá trình lão hóa da mà đa số mọi người thường mắc phải.

Da của chúng ta sẽ mất dần độ đàn hồi theo tuổi tác, kết quả là các triệu chứng cổ điển của lão hóa như má, cằm chảy xệ, nếp nhăn sẽ xuất hiện. Nhưng trên thực tế, những hiệu ứng của lão hóa này có thể đến sớm hơn nếu bạn mắc sai lầm trong lối sống hay chăm sóc da .

Việc sử dụng quá mức các thiết bị điện tử sẽ dẫn đến tình trạng lão hóa sớm. Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Tiến sĩ - Mervyn Patterson, việc sử dụng điện thoại thông minh liên tục dẫn đến hậu quả khủng khiếp, cụ thể là khuôn mặt mệt mỏi, nếp nhăn và làn da xù xì.

Nếu thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để theo dõi tin tức trên mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè, bạn sẽ luôn dán khuôn mặt của mình và tiếp nhận ánh sáng xanh cực kỳ có hại.

2. Ngừng ăn thực phẩm chứa chất béo

Chất béo không hoàn toàn xấu vì chúng giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh. Điều quan trọng là hãy ăn chất béo lành mạnh - Ảnh: Internet

Những người coi trọng sức khỏe thường từ chối thực phẩm chứa chất béo hoặc món ăn chiên. Tất nhiên là điều này rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, từ chối tiêu thụ hoàn toàn các sản phẩm có chứa chất béo có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng của da. Theo nghiên cứu, một số axit béo lành mạnh như Omega-3 và Omega-6 có khả năng giữ lại độ đàn hồi của màng tế bào da giúp duy trì hệ thống miễn dịch, làm giảm nguy cơ bị ung thư.

3. Mất cân bằng hoóc-môn

Một trong những nguyên nhân chính làm mất độ đàn hồi của da là thiếu nội tiết tố estrogen. Những kích thích tố nữ này góp phần tăng cường các nguyên bào sợi da tạo ra elastin và collagen. Kết quả là những phụ nữ có nồng độ estrogen thấp thường sở hữu làn da chảy xệ và nguy cơ xuất hiện nếp nhăn sớm rất cao.

4. Ăn quá nhiều đồ ngọt

Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác hại của đường không chỉ đối với sức khỏe mà cả làn da cũng bị ảnh hưởng. Đường tác động xấu đến độ đàn hồi của da, kích hoạt quá trình lão hóa, thậm chí là đẩy nhanh.

Theo nghiên cứu, các phân tử đường không tiêu hóa có thể ức chế quá trình sản sinh ra collagen và elastin trong da. Vì vậy, càng ăn nhiều đường, làn da càng trở nên sạm đen, sần sùi hơn.

Tránh ăn quá nhiều đường nếu không muốn lão hóa sớm ghé thăm bạn - Ảnh: Internet

5. Tắm nắng quá mức

Ánh nắng sớm rất tốt nhưng tiếp xúc quá nhiều với tia UV sẽ khiến da sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa hơn - Ảnh: Internet

Tia cực tím rất nguy hiểm đối với làn da, đặc biệt là bức xạ UVA. Vì loại tia này có khả năng thâm nhập vào các lớp sâu nhất của da, còn được gọi là lớp hạ bì. Mà lớp hạ bì bao gồm đến 70% collagen là thân thịt tự nhiên của khuôn mặt.

6. Giảm cân đột ngột

Giảm cân đột ngột có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của nếp nhăn và làm da chảy xệ. Vì bạn có thể đã loại bỏ chất béo dư thừa nhưng làn da sẽ vẫn ở đó. Đó là lý do tại sao nếu đang lập kế hoạch giảm cân, bạn nên áp dụng từ tốn, không quá khắc nghiệt để làn da kịp thích ứng với cân nặng đang thay đổi.

7. Gặp vấn đề về răng

Răng khôn hoặc răng mọc không chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của các cơ mặt.

Các chuyên gia từ Đại học Michigan đã nghiên cứu và kết luận rằng có một chiếc răng mọc lệch ảnh hưởng trực tiếp đến cơ mặt. Cụ thể, cơ bắp bị căng thẳng do vị trí răng không đúng có thể dẫn đến tình trạng chảy xệ da.

8. Thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể dẫn đến tình trạng da mặt xù xì và đầy nếp nhăn sâu. Tất cả là vì da của chúng ta sẽ tự sửa chữa trong giấc ngủ, đồng thời các thành phần trong kem dưỡng ban đêm hoạt động hiệu quả nhờ lưu thông máu tốt hơn khi chúng ta ngủ. Do đó, hãy ngủ đúng giờ, đủ giấc để quá trình hấp thụ dưỡng chất cũng như tái tạo tế bào mới diễn ra tốt hơn. Kết quả là bạn sẽ nhận về làn da tươi mới, rạng rỡ vào mỗi buổi sáng.

9. Thích chạy bộ

Tuy mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe nhưng chạy bộ cường độ cao, quá thường xuyên sẽ làm da vùng má bị chảy xệ - Ảnh: Internet

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ - Tiến sĩ Gerald Imber, chạy bộ không phải là ý tưởng tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi. Sự kết hợp của các yếu tố thời tiết không thuận lợi như mặt trời, gió, cộng với chuyển động liên tục sẽ dẫn đến tình trạng mất độ đàn hồi. Do đó khiến làn da lỏng lẻo, chảy xệ.

10. Thường xuyên lo lắng, căng thẳng

Nỗi lo âu thường được biểu lộ trên khuôn mặt của chúng ta. Cụ thể, mép môi cong xuống và lông mày nhíu lại, lâu dài chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên khuôn mặt.

Sau một thời gian, nét mặt này sẽ trở thành thói quen và khá khó khăn để thoát khỏi. Hơn nữa, lo lắng kéo dài sẽ gây ra tình trạng trầm cảm, dẫn đến tăng nồng độ hormone cortisol, ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng của da và tóc.

Nếu đang mắc phải một trong 10 thói quen sai lầm trên mỗi ngày, hãy loại bỏ ngay để góp phần ngăn ngừa lão hóa cũng như đẩy lùi các dấu hiệu như chảy xệ, nếp nhăn.