Trà xanh - 'Thần dược' xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa và giảm cân hiệu quả mà phụ nữ không nên bỏ qua

Nha đam thường là phương pháp chữa trị cháy nắng được nhiều người ưa chuộng, nhưng trà xanh cũng mang đến công dụng tương tự. Trà xanh chứa các đặc tính chống viêm, những người bị cháy nắng chỉ cần ngâm một miếng vải sạch vào nước trà xanh mát, đắp trực tiếp lên vùng da bị ảnh hưởng. Thư giãn khoảng 20 phút thì lấy ra là hoàn thành.

Trà xanh là nguyên liệu rất được yêu thích tại Nhật Bản vì giá trị dinh dưỡng cao, có lợi đối với sức khỏe . Bên cạnh là một thức uống thơm ngon, trà xanh hay bột trà xanh còn mang đến nhiều tác dụng trong việc chăm sóc làn da, mái tóc của phụ nữ.

Bạn hoàn toàn có thể thêm đánh răng và súc miệng bằng trà xanh để làm sáng răng, chữa hôi miệng hiệu quả.

Chúng ta đều biết rằng cà phê và soda có thể làm răng ố vàng, nhưng trà xanh thực sự có thể giúp giải quyết vấn đề này. Nhờ các phân tử catechin, uống một tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm khả năng sâu răng. Ngoài ra, trà có thể giúp bạn cai sữa soda.

Giảm cân trong khi ngủ

Trà xanh có thể được pha chế theo cách không chứa calo. Loại thức uống này hỗ trợ giảm cân, đặc biệt là khi bạn uống thay cho đồ uống có đường. Một điều đặc biệt là trà xanh có thể giúp bạn giảm cân trong khi ngủ. Thông thường nên uống trà 2 giờ trước khi đi ngủ để nhận được tác dụng tuyệt vời này.

Nước uống từ bột trà xanh có khả năng giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Bảo vệ làn da khỏi các tia có hại

Nếu bổ sung thường xuyên, trà xanh có thể trì hoãn sự lão hóa, bảo vệ làn da khỏi tia UV, cải thiện màu da và giảm mụn trứng cá. Loại nguyên liệu này cũng có thể được sử dụng như một chất tẩy tế bào chết, điều trị da dầu nhờn.

Giảm bọng mắt, quầng thâm

Mọi người thường đặt những lát dưa leo lên mắt để làm dịu bọng mắt và xử lý quầng thâm, nhưng túi trà cũng có thể mang lại kết quả tương tự. Bạn chỉ cần ngâm 2 túi trà vào nước ấm vài phút, mang đi làm mát trong tủ lạnh rồi đắp trực tiếp lên mắt. Kiên trì thực hiện mỗi ngày, sau 1 tuần, vùng da quanh mắt sẽ sáng hẳn lên.

Túi trà sẽ giúp bạn thoát khỏi bọng mắt, quầng thâm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Làm sạch, xả và dưỡng tóc

Trà xanh có thể là "người bạn tốt nhất" của mái tóc. Ngâm túi trà xanh trong nước dùng để xả tóc sau khi gội. Dưỡng chất trong trà xanh sẽ giúp mái tóc suôn mượt, óng ả hơn. Ngoài ra, các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm từ loại lá này làm giảm ngứa da đầu, điều trị gàu, ngăn ngừa nấm hiệu quả.

Làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa

Trà xanh giúp chống lại tác động của lão hóa nhờ nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Ngâm một chiếc khăn giấy trong trà xanh rồi đắp lên mặt, thực hiện mỗi ngày. Phương pháp này sẽ giúp bạn xóa mờ các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ cực kỳ nhanh chóng.

Trà xanh là một trong những nguyên liệu ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Với 7 tác dụng tuyệt vời trong việc làm đẹp, giảm cân trên, chắc chắn, mọi phụ nữ nên sở hữu trà xanh ngay tại nhà.