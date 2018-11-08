Không phải trà xanh, đây mới là 'thần dược' bí truyền giúp phụ nữ Nhật Bản 'trẻ mãi chẳng già'

Theo Health, không chỉ tốt với sức khỏe, rong biển còn là "thần dược" trong việc ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ vì đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa và chữa bệnh vượt trội.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có lượng tiêu thụ rong biển cao nhất thế giới. Đây chính là "thần dược" giúp phụ nữ tại đất nước này sở hữu nhan sắc, cũng như làn da tươi trẻ và lâu lão hóa. Theo nghiên cứu, rong biển giàu các dưỡng chất có khả năng kiểm soát cholesterol xấu, giảm viêm trong cơ thể. Ngoài ra, vì môi trường sinh sống, loại thực vật biển này giàu lượng kháng khuẩn, chống viêm hỗ trợ ngăn ngừa viêm, nhiễm khuẩn và điều trị các loại mụn xuất hiện trên da.

Rong biển chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, do đó, đây là nguyên liệu mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc ngăn ngừa lão hóa, dấu hiệu quả tuổi tác xuất hiện sớm. Rong biển mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời đối với làn da của phụ nữ - Ảnh: Internet Các thành phần từ đại dương trong rong biển cũng được biết đến với khả năng làm dịu da. Hiện nay, nhiều thương hiệu làm đẹp đã thêm thành phần này vào các dòng kem làm săn chắc da, toner, kem ngăn lão hóa...

Vì mang lại vô vàn lợi ích tuyệt vời, Health khuyến khích phụ nữ nên tận dụng tối đa rong biển để cải thiện nhan sắc từ trong lẫn ngoài. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn công thức làm mặt nạ dưỡng da và nước uống cung cấp dưỡng chất từ rong biển. Mặt nạ dưỡng da từ rong biển Nguyên liệu cần có: - Rong biển tươi hoặc bột rong biển - Sữa chua không đường - Nước cốt chanh - Mật ong Cách thực hiện: Thêm tất cả các thành phần như sữa chua, nước cốt chanh và mật ong theo tỉ lệ bằng nhau vào chiếc bát nhỏ rồi trộn đều. Nếu dùng rong biển tươi, bạn nên xay nhuyễn chúng, sau đó thêm vào hỗn hợp vừa làm và khuấy đều lên. Đối với bột rong biển, bạn có thể trộn trực tiếp cùng các nguyên liệu còn lại. Hỗn hợp mặt nạ ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa da từ rong biển - Ảnh: Internet

Rong biển rất tốt đối với da, do đó, hãy chăm chỉ đắp mặt nạ trẻ hóa này tại nhà - Ảnh: Internet Cách sử dụng: Rửa sạch khuôn mặt, lau khô bằng bông tẩy trang rồi dùng hỗn hợp vừa thực hiện thoa đều lên. Nằm thư giãn đến khi chúng khô thì vệ sinh bằng nước mát. Cuối cùng, thoa lên một tí kem dưỡng ẩm yêu thích. Cách làm nước uống trẻ hóa từ rong biển Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Rong biển tươi - Nước cốt chanh - Sữa hạnh nhân - Quả chuối chín - Mật ong Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay, lượng tùy thuộc vào ý thích, số người uống. Xay nhuyễn chúng với vài viên đá lạnh, sau đó, cho ra ly và thưởng thức ngay. Mặt nạ và thức uống bổ dưỡng từ rong biển giúp đẩy lùi lão hóa da hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Ngay bây giờ, hãy thực hiện ngay mặt nạ cùng ly sinh tố từ rong biển bổ dưỡng theo công thức trên, bạn sẽ trẻ đẹp với làn da mịn màng, dẻo dai.

Bật mí bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật Bản nhờ uống nước đậu đen rang theo cách này mỗi ngày Kiên trì áp dụng phương pháp này trong vòng 2 – 3 tuần, sự cải thiện của làn da cùng vóc dáng sẽ khiến bạn thực sự ngỡ ngàng.

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