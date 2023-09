Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này

Vitamin E là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Loại dưỡng chất này cùng với vitamin C có khả năng ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, bảo vệ da khỏi các gốc tự do, oxy hóa và lão hóa một cách triệt để.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tốt nhất là nên sử dụng loại axit này ở dạng gel vì chúng sẽ dễ dàng hấp thụ vào da, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Nên áp dụng 2 - 3 lần mỗi tuần, tránh vùng da dưới mắt. Trước khi thoa gel axit ferulic lên mặt, hãy kiểm tra trên da tay trước 24 giờ.

Axit ferulic dạng gel là dưỡng chất có thể ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Vitamin А

Loại vitamin này còn có tên gọi khác là retinol. Đây là chất có tác dụng tăng sản xuất collagen, tăng cường khả năng miễn dịch cho da. Theo các nhà khoa học, retinol hoạt động tương tự như kem chống nắng.

Collagen

Đây là một loại protein xơ mà da chúng ta không thể thiếu. Lượng collagen trong cơ thể sẽ giảm đi theo tuổi tác, do đó, đến độ tuổi nào đó, bạn nên hỗ trợ quá trình này.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc bổ sung collagen giúp cải thiện tình trạng của da chỉ sau 8 tuần, cụ thể là khắc phục vấn đề sần sạm, thiếu độ ẩm, mất độ đàn hồi.

Làn da không thể sống thiếu collagen - Ảnh: Internet

Vitamin N (axit lipoic)

Loại vitamin này giúp trung hòa tác động của các gốc tự do. Đồng thời kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin C, vitamin E nhằm tăng cường hiệu quả chống lão hóa. Axit lipoic cũng làm giảm viêm, giúp tái tạo collagen, tăng cường cải thiện độ săn chắc của làn da.

Vitamin С

Đây cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do và oxy hóa. Vitamin C nhanh chóng phục hồi làn da sau khi bị cháy nắng và mất độ ẩm do thời tiết. Khi chúng ta già đi, da sẽ khó phục hồi và tái tạo hơn, mà vitamin C là loại dưỡng chất có thể giải quyết vấn đề này.

Vitamin C tốt cho quá trình tái tạo tế bào, duy trì làn da căng mịn, săn chắc - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung những loại dưỡng chất trên, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi tối đa giúp bạn duy trì làn da săn chắc, căng mịn và tươi trẻ.