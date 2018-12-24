Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này

Chăm sóc da 24/12/2018 16:47

Không cần đến mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa đắt tiền, những dưỡng chất sau đây vẫn mang đến cho bạn tác dụng trì hoãn dấu hiệu của tuổi tác vượt trội.

Hãy nhìn vào thành phần của một số dòng kem chống lão hóa, xóa mờ nếp nhăn trên thị trường, chắc chắn, chúng sẽ gồm vitamin, chất chống oxy hóa và axit béo. Theo thống kê, có tới 99% sẽ có axit hyaluronic và collagen. Do đó, bạn không cần phải chi nhiều tiền để mua mỹ phẩm mà hãy bổ sung dưỡng chất từ tự nhiên.

Brightside đã thu thập các loại chất mà bạn cần bổ sung để chăm sóc cũng như bảo vệ làn da khỏi tia UV, thời tiết. Đồng thời khôi phục sự cân bằng và tăng cường tổng hợp collagen, axit hyaluronic. Kết quả là ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ đẹp tươi trẻ.

Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Loại dưỡng chất này cùng với vitamin C có khả năng ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, bảo vệ da khỏi các gốc tự do, oxy hóa và lão hóa một cách triệt để. 

Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này - Ảnh 1
Nhắc đến chống lão hóa, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến vitamin E - Ảnh: Internet

Gel axit ferulic

Nếu thêm axit ferulic vào vitamin С, khả năng chống nắng cho da sẽ tăng ít nhất 4 - 8 lần. Axit ferulic có tác dụng giữ ẩm và làm mịn da, tăng cường lưu thông vi mô, sản xuất collagen và elastin, đồng thời ngăn ngừa quang hóa. 

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng tốt nhất là nên sử dụng loại axit này ở dạng gel vì chúng sẽ dễ dàng hấp thụ vào da, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. 

Nên áp dụng 2 - 3 lần mỗi tuần, tránh vùng da dưới mắt. Trước khi thoa gel axit ferulic lên mặt, hãy kiểm tra trên da tay trước 24 giờ.

Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này - Ảnh 2
Axit ferulic dạng gel là dưỡng chất có thể ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Vitamin А

Loại vitamin này còn có tên gọi khác là retinol. Đây là chất có tác dụng tăng sản xuất collagen, tăng cường khả năng miễn dịch cho da. Theo các nhà khoa học, retinol hoạt động tương tự như kem chống nắng. 

Collagen

Đây là một loại protein xơ mà da chúng ta không thể thiếu. Lượng collagen trong cơ thể sẽ giảm đi theo tuổi tác, do đó, đến độ tuổi nào đó, bạn nên hỗ trợ quá trình này. 

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc bổ sung collagen giúp cải thiện tình trạng của da chỉ sau 8 tuần, cụ thể là khắc phục vấn đề sần sạm, thiếu độ ẩm, mất độ đàn hồi.

Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này - Ảnh 3
Làn da không thể sống thiếu collagen - Ảnh: Internet

Vitamin N (axit lipoic)

Loại vitamin này giúp trung hòa tác động của các gốc tự do. Đồng thời kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin C, vitamin E nhằm tăng cường hiệu quả chống lão hóa. Axit lipoic cũng làm giảm viêm, giúp tái tạo collagen, tăng cường cải thiện độ săn chắc của làn da.

Vitamin С 

Đây cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do và oxy hóa. Vitamin C nhanh chóng phục hồi làn da sau khi bị cháy nắng và mất độ ẩm do thời tiết. Khi chúng ta già đi, da sẽ khó phục hồi và tái tạo hơn, mà vitamin C là loại dưỡng chất có thể giải quyết vấn đề này. 

Phụ nữ nhất định phải biết 6 loại dưỡng chất kéo dài tuổi xuân, ngăn chặn lão hóa hiệu quả hơn mỹ phẩm đắt tiền này - Ảnh 4
Vitamin C tốt cho quá trình tái tạo tế bào, duy trì làn da căng mịn, săn chắc - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung những loại dưỡng chất trên, quá trình lão hóa sẽ bị đẩy lùi tối đa giúp bạn duy trì làn da săn chắc, căng mịn và tươi trẻ.

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