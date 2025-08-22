Vụ việc xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 22/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.H.T. (SN 2000, chủ vựa sầu riêng) cho biết, anh vừa từ Đắk Lắk xuống TPHCM thuê mặt bằng mở cửa hàng bán sầu riêng.

Cửa hàng sầu riêng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khoảng 4h ngày 21/8, hai người mặc áo mưa đậu xe máy cạnh cửa hàng anh trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Tại đây, một người cảnh giới, người còn lại tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo anh T., cửa hàng anh bán xuyên đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. xuống nhà đi vệ sinh, mẹ anh nằm ở võng canh, nhưng do trời mưa lớn nên không phát hiện. "Tôi bị lấy trộm 10 trái, mỗi trái nặng hơn 4kg. Tổng số sầu riêng bị mất trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi chưa trình báo công an mà chỉ đăng bài lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người", anh T. nói. Công an phường Thủ Đức đã nắm thông tin, đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ việc.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, trên địa bàn Long An cũng xảy ra vụ 2 thanh niên trộm 10 thùng trái cây trị giá hơn 3 triệu đồng. Cụ thể, theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/2, Chị XT (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), cho biết đang trình báo công an về việc gia đình bị mất trộm 10 thùng trái cây trị giá hơn 3 triệu đồng.

Theo chị T, vào rạng sáng cùng ngày, chị mở cửa hàng bán trái cây trước nhà thì phát hiện bị mất trộm.

Trích xuất camera, chị T phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng, hai nam thanh niên đi trên một xe máy dừng trước cửa tiệm thuốc tây của gia đình, tiếp tục quan sát xung quanh, người ngồi phía sau bước xuống đi vào trước cửa hàng mang nhiều thùng trái cây đem lên xe rời đi. 10 phút sau, hai thanh niên quay lại chở các thùng trái cây còn lại rồi tẩu thoát.

