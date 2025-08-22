TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Đời sống 22/08/2025 14:23

Vụ việc xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy 2 người tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 22/8, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.H.T. (SN 2000, chủ vựa sầu riêng) cho biết, anh vừa từ Đắk Lắk xuống TPHCM thuê mặt bằng mở cửa hàng bán sầu riêng.

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng - Ảnh 1
Cửa hàng sầu riêng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 4h ngày 21/8, hai người mặc áo mưa đậu xe máy cạnh cửa hàng anh trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Tại đây, một người cảnh giới, người còn lại tiếp cận quầy hàng, lần lượt lấy đi 10 trái sầu riêng rồi lên xe rời đi. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo anh T., cửa hàng anh bán xuyên đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. xuống nhà đi vệ sinh, mẹ anh nằm ở võng canh, nhưng do trời mưa lớn nên không phát hiện. "Tôi bị lấy trộm 10 trái, mỗi trái nặng hơn 4kg. Tổng số sầu riêng bị mất trị giá khoảng 3 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi chưa trình báo công an mà chỉ đăng bài lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người", anh T. nói. Công an phường Thủ Đức đã nắm thông tin, đơn vị này đang xác minh, điều tra vụ việc.

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng - Ảnh 2
Hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước đó, trên địa bàn Long An cũng xảy ra vụ 2 thanh niên trộm 10 thùng trái cây trị giá hơn 3 triệu đồng. Cụ thể, theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 25/2, Chị XT (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An), cho biết đang trình báo công an về việc gia đình bị mất trộm 10 thùng trái cây trị giá hơn 3 triệu đồng.

Theo chị T, vào rạng sáng cùng ngày, chị mở cửa hàng bán trái cây trước nhà thì phát hiện bị mất trộm.

Trích xuất camera, chị T phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng, hai nam thanh niên đi trên một xe máy dừng trước cửa tiệm thuốc tây của gia đình, tiếp tục quan sát xung quanh, người ngồi phía sau bước xuống đi vào trước cửa hàng mang nhiều thùng trái cây đem lên xe rời đi. 10 phút sau, hai thanh niên quay lại chở các thùng trái cây còn lại rồi tẩu thoát.

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Hai đối tượng, trong đó có một kẻ sở hữu đến 9 tiền án, vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ vì hành vi dàn cảnh va chạm để trộm cắp chiếc iPhone 15 Pro Max giữa phố Trần Đại Nghĩa.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm sầu riêng tin mới tin đời sống #tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chém vợ trọng thương rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

Chồng chém vợ trọng thương rồi đốt nhà, cháy lan ra chợ Thanh Tùng ở Cà Mau

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ Ninh Bình mất tích khi vào núi bắt ốc

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Nữ sinh đại học tại TP.HCM tử vong trên đường đến trường, người nhà gào khóc tại hiện trường 

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?