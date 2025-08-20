Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Đời sống 20/08/2025 09:18

Hai đối tượng, trong đó có một kẻ sở hữu đến 9 tiền án, vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ vì hành vi dàn cảnh va chạm để trộm cắp chiếc iPhone 15 Pro Max giữa phố Trần Đại Nghĩa.

Theo thông tin báo VTC News, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (SN 1980) và Phạm Văn Thắng (SN 1969), cùng trú phường Bạch Mai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy và Thắng là các đối tượng dàn cảnh trộm cắp điện thoại trên phố Trần Đại Nghĩa.

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án - Ảnh 1
Hai đối tượng Trần Quốc Huy (SN 1980) và Phạm Văn Thắng (SN 1969). Ảnh: VTC News.

Theo điều tra, khoảng 9h30 ngày 13/8, chị P. (SN 2005, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) đi xe máy đến nút giao phố Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị thì dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông lái xe máy đi phía sau đâm vào đuôi xe chị P.. Khi chị P. quay lại nhìn, một đối tượng khác đã áp sát lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max để ở hộc đựng đồ của xe của chị P. rồi phóng đi.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai khẩn trương điều tra. Đến ngày 18/8, lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng gây án là Trần Quốc Huy (SN 1980, trú tại phường Bạch Mai, có 3 tiền án) và Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, có 9 tiền án).

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án - Ảnh 2
Hiện trường vụ dàn cảnh cướp điện thoại. Ảnh: VTC News. 

Tại cơ quan Công an, Huy và Thắng khai nhận đã bàn bạc, dàn cảnh va chạm để lấy trộm tài sản. Thắng điều khiển xe đâm vào xe nạn nhân, còn Huy lợi dụng sơ hở áp sát lấy điện thoại. Sau đó, hai đối tượng mang chiếc iPhone 15 Pro Max đi bán được 4 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

tin mới tin đời sống dàn cảnh cướp tài sản

