Chồng xuất khẩu lao động mất tích bỗng trở về, người vợ chưa kịp cười đã 'khóc ngất' vì sự thật phũ phàng

Tâm sự 22/10/2025 23:04

Tôi không thể liên lạc được với anh, hầu như hỏi thăm thế nào cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu. Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con.

Tôi và chồng quen nhau vì từng làm chung một công xưởng. Tôi chọn anh làm chồng vì tính anh thật thà, lại đáng tin cậy. Đến khi lấy anh rồi tôi cũng chưa từng hối hận, cuộc sống vợ chồng thiếu thốn nhưng vẫn hạnh phúc.

Vợ chồng lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi xuất khẩu lao động sang Nhật. Ở vùng quê chúng tôi, chỉ có bằng 12 thì đồng lương ít ỏi lắm. Vậy là chồng tôi quyết tâm tha phương cầu thực, nói tôi đợi anh về có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với cảnh nghèo này tôi cũng sợ con lớn lên thua kém người ta, đành để chồng đi xa kiếm tiền. Ngày chồng qua Nhật còn ôm tôi chặt, nói là cố gắng đợi anh về. Tôi đương nhiên sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, một lòng chờ anh.

Chồng tôi đi được 2 năm, vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ con tôi. Anh tuy có gầy đi nhưng tinh thần lạc quan lắm. Anh nói đợi anh thêm một thời gian nữa, khi về cuộc sống của gia đình tôi sẽ hoàn toàn khác. Tôi cũng hồ hởi theo anh, từ ngày sống xa chồng tôi chỉ mong anh về sớm, có vợ có chồng bên nhau thì nghèo hay giàu cũng được.

Đến 1 năm gần đây thì chồng tôi bỗng bặt vô âm tín. Tôi không thể liên lạc được với anh, hầu như hỏi thăm thế nào cũng không biết được anh đang làm gì, ở đâu. Tôi ban đầu cứ tự trấn an mình rằng chồng sẽ không sao, có thể anh làm mất điện thoại, hay bận việc gì đó mà chưa liên lạc được với vợ con. 

Chồng xuất khẩu lao động mất tích bỗng trở về, người vợ chưa kịp cười đã 'khóc ngất' vì sự thật phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đến đầu năm nay thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cha mẹ chồng tôi vì nhớ con mà như già đi mấy tuổi. Có người trong họ hàng còn nói hay là làm tạm một cái đám cho anh, biết đâu ở phương xa anh lại về báo mộng. Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ, như hy vọng, hạnh phúc cũng chết mòn.

Đến lúc tôi cứ nghĩ rằng chồng đã mất thì anh lại xuất hiện. Trong chuyến bay được nhà nước hỗ trợ từ Nhật trở về trong đại dịch Covid, chồng tôi sau thời gian cách ly thì trở về. Anh lặng lẽ về nhà chẳng để ai biết. Thấy bóng dáng chồng trước cửa, tôi chưa kịp mừng đã chết sững. Trên tay anh bồng một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, có khuôn mặt từa tựa con trai của tôi.

Chồng tôi đặt đứa trẻ xuống đất rồi quỳ gối trước mặt tôi. Anh luôn miệng nói xin lỗi. Tôi nghe tới mức đầu óc chẳng rõ ràng, còn trước mắt thì mờ đi. Hóa ra, một năm nay không liên lạc với tôi là vì anh định sẽ lấy một người phụ nữ khác. Cô ấy là người cùng anh đi xuất khẩu lao động. Nhưng không may, cô ấy bị nhiễm bệnh, không thể qua khỏi để về nước. Anh không còn cách nào khác, ôm con trai mới 2 tuổi về nước, mong là có thể tránh dịch, cũng là muốn về cầu xin tôi tha thứ.

Tôi nghe người chồng ngoại tình trước mặt hối lỗi, thú tội mà cõi lòng tan nát. Tôi đợi người chồng xuất khẩu lao động suốt 4 năm dài, trong đó là 1 năm như kẻ thất thần vì nghĩ rằng chồng mất tích hay đã không còn. Vậy mà ở bên kia xa xôi, anh lại là người đàn ông phản bội vợ, còn có ý nghĩ vứt bỏ gia đình. Nếu không vì dịch bệnh hoành hành, có phải anh sẽ mãi không về, hạnh phúc với gia đình mới?

Nhìn đứa trẻ ngơ ngác chẳng biết gì đã mất mẹ cùng gương mặt đầy nước mắt của người chồng ngoại tình trước mặt, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

Sau 5 năm gắn bó, mẹ bạn trai thốt lên một câu, anh ta lập tức nhẫn tâm quay lưng, khiến tôi sụp đổ

Sau 5 năm gắn bó, mẹ bạn trai thốt lên một câu, anh ta lập tức nhẫn tâm quay lưng, khiến tôi sụp đổ

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi cật lực tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng vào làm vị trí Marketing của một công ty lớn. Tất nhiên khi đi làm rồi thì dù là ai cũng không giữ được dáng vẻ như đi học.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Thương tâm: Hai cháu nhỏ bị điện giật tử vong ở công viên

Đời sống 22 phút trước
Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 19h hôm nay, thứ Sáu 24/10/2025, trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Kể từ ngày mai (25/10/2025): 3 con giáp hưởng VINH HOA PHÚ QUÝ, may mắn đợi trước cửa, tiền vào tới tấp không ngừng, vàng đeo đầy tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Máy bay đang cất cánh bất ngờ mất ổn định, rơi xuống đường băng rồi phát nổ khiến 2 phi công thiệt mạng

Máy bay đang cất cánh bất ngờ mất ổn định, rơi xuống đường băng rồi phát nổ khiến 2 phi công thiệt mạng

Video 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Đời sống 45 phút trước
Tài xế đã may mắn sống sót khi kịp thời nhảy khỏi cabin trước khi chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng

Tài xế đã may mắn sống sót khi kịp thời nhảy khỏi cabin trước khi chiếc xe tải bị tàu hỏa đâm trúng

Video 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp PHÁT TÀI cuối tuần này (25-26/10): Bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

3 con giáp PHÁT TÀI cuối tuần này (25-26/10): Bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nghe tiếng kêu trong đêm, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con trăn đang ăn thịt con lợn nái

Nghe tiếng kêu trong đêm, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con trăn đang ăn thịt con lợn nái

Video 1 giờ 10 phút trước
Đang thi đấu, cầu thủ bất ngờ lao tới húc đầu vào mặt trọng tài gây thương tích nghiêm trọng

Đang thi đấu, cầu thủ bất ngờ lao tới húc đầu vào mặt trọng tài gây thương tích nghiêm trọng

Video 1 giờ 14 phút trước
Lốc xoáy dữ dội bất ngờ tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương

Lốc xoáy dữ dội bất ngờ tấn công thị trấn khiến ít nhất 1 người chết, hàng chục người bị thương

Video 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Danh tính người bố định ném con, cầm dao đâm nhiều người xông lại can ngăn

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Người đàn ông đâm 7 người bị thương trong bệnh viện sản: Nữ điều dưỡng nguy kịch do trúng 4 nhát dao

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

Nóng: Nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt về tội "Môi giới hối lộ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng 'tiểu tam', tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Chồng lấy hết tiền tiết kiệm mua xe tặng 'tiểu tam', tôi lặng lẽ ra tay khiến cả hai chỉ biết câm nín

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường, biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Cô dâu chết sững khi thân phận thật của chú rể U50 bị bại lộ trong đêm tân hôn

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Chồng mất được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi căm hận chồng

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Bí mật tối tăm của chú rể bị vạch trần bằng một cú tát, khách mời đồng loạt ủng hộ

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ chồng chất, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'