Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch 'choáng' của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Tâm sự 22/08/2025 14:40

Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

 

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch 'choáng' của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Sau đó tôi nhận hết lỗi về mình khi bị gia đình dồn ép hỏi lý do vì sao ly hôn. Tôi đành nói rằng mình vô sinh, dù rằng đây là sự thật. Tôi từng đi khám trước khi lấy Yến, tôi cũng để cô ấy biết sự thật này. Tôi cho rằng Yến đòi ly hôn vì không thể chấp nhận chuyện tôi vô sinh. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm nhưng hành động ấm áp và lời bộc bạch "choáng" của anh hàng xóm khiến tôi suy nghĩ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

TP.HCM: Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng trộm 10 trái sầu riêng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Chúc mừng 3 con giáp có Quý Nhân Phù Trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tài Phú Quý vây quanh, giàu càng thêm giàu trong tháng 7 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, may mắn thấm vào người, thành công rực rỡ trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Phút đoàn tụ nghẹn ngào của người mẹ lưu lạc 29 năm ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Nóng: Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, sẽ vào đất liền ngày 25/8

Đời sống 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Vụ chồng thiêu sống vợ và 2 con khi đang ngủ: Vợ chồng đã ly hôn, các con ở với mẹ

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/8/2025, 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, vượng Tài vượng Phúc, bạc vàng đầy két, sống trong giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Thấy vợ cũ vẫn giữ hình cưới dù đã ly hôn 3 năm, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì "hóa đá" trước lý do được tiết lộ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi choáng váng khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn và cái kết bất ngờ

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Đêm tân hôn chú rể ôm vàng mất tích, sáng hôm sau cô dâu thấy chồng ôm về "vật lạ" khiến cô "choáng tập 2"

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Cưới được 3 tháng vợ nằng nặc đòi ly hôn, tôi đồng ý rồi sau đó chết sững trước sự thật đớn đau cô ấy giấu kín

Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Nửa đêm mưa gió, chồng chất ngờ gọi tôi dậy nói một chuyện kinh hoàng khiến tôi cuốn gói bỏ đi trong đêm

Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, chồng đòi ly hôn, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín