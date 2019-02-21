10 lời khuyên từ chuyên gia giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ của tuổi 20

Nghiên cứu cho thấy rằng từ năm 25 tuổi, cơ thể sẽ bắt đầu sản xuất ít hơn 2 loại protein cấu trúc là collagen và elastin giúp giữ cho da săn chắc, căng mịn, đàn hồi.

Đôi mươi là độ tuổi tràn đầy sức trẻ, tuy nhiên, đây đã là lúc bạn cần chú ý đến làn da một cách nghiêm túc. Bạn nên hiểu rằng, lão hóa không đến và gây ra nếp nhăn ngay lập tức. Chính vì vậy, phụ nữ nên chủ động chống lão hóa càng sớm càng tốt.

Nếu chưa tìm ra được phương pháp chống lão hóa, đừng lo lắng vì 10 lời khuyên dưới đây chính là điều bạn đang cần.

Để hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, bạn nên thường xuyên tẩy tế bào chết. Mỗi ngày, phụ nữ có thể sử dụng các sản phẩm làm sạch chứa axit hydroxy salicylic để loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn trên bề mặt da, cũng như làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn trứng cá, tăng cường tái tạo tế bào mới.

2. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của SPF

"Tia UV luôn có mặt, ngay cả những ngày trời mưa hay nhiều mây. Thậm chí, khi làm việc gần cửa sổ, ngồi trong xe ô tô, tia cực tím vẫn gây ra tác động tiêu cực cho làn da" - Elizabeth Hale, Phó giáo sư lâm sàng về Da liễu tại Trung tâm y tế Langone (New York) cho biết.

Chống nắng kỹ lưỡng là cách ngăn ngừa lão hóa da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Trên thực tế, tia UV có thể bị phản xạ khi tiếp xúc với các loại bề mặt như bê tông, cát, nước và tuyết. Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân số 1 gây ra các vấn đề lão hóa da. Đây là ly do mà các chuyên gia luôn khuyên bạn dùng kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp hàng ngày.

3. Chế độ ăn uống rất quan trọng

Jeannette Graf, Trợ lý giáo sư lâm sàng về Da liễu tại Trung tâm y tế Mount Sinai (New York) chia sẻ rằng mọi người nên uống nước chanh pha loãng mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, bổ sung thật nhiều chất xơ, vitamin D3, đồng thời, tập thể dục thường xuyên mỗi ngày. Duy trì lối sống lành mạnh này là cách ngăn ngừa lão hóa từ bên trong, cũng như bảo vệ sức khỏe.

4. Làm sạch và tìm loại sữa rửa mặt phù hợp

Thói quen chăm sóc da cần thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi. Cụ thể, những người ở độ tuổi 20 nên tiếp tục sử dụng các loại sữa rửa mặt có thể làm sạch tuyến mồ hôi, dầu nhờn nhằm ngăn ngừa mụn xuất hiện. Sau 30 tuổi, làn da có xu hướng khô hơn, do đó, sữa rửa mặt nên chứa các tinh chất cấp độ ẩm để da không bong tróc.

Rebecca Kazin, bác sĩ thuộc Viện Phẫu thuật Laser Da liễu Washington khuyên: "Nếu đang mắc phải vấn đề mụn trứng cá, đừng sử dụng sữa rửa mặt tẩy mạnh. Điều này chỉ làm các nốt mụn dễ kích ứng và lan rộng hơn".

Dù nhằm mục đích gì, làm sạch vẫn là bước không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

5. Dưỡng ẩm mọi lúc

Chúng ta đều biết rằng độ ẩm rất quan trọng đối với sức khỏe của làn da. Điều bạn cần làm là sử dụng một loại kem dưỡng chứa chất có khả năng duy trì độ ẩm tốt mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, axit hyaluronic là thành phần hoạt động tốt trên mọi loại da. Loại dưỡng chất này giữ ẩm bằng cơ chế hút hơi nước từ khí quyển cung cấp vào da.

Axit hyaluronic là thành phần không gây ra mụn vì rất dịu nhẹ. Loại chất này còn làm da đầy đặn và giảm nếp nhăn hiệu quả.

6. Retinol là thành phần chính

Da của chúng ta bắt đầu mất khả năng tự sửa chữa hư tổn từ sau độ tuổi 20. Vì vậy hãy chủ động ngăn ngừa lão hóa sớm nếu bạn muốn trông tươi trẻ lâu hơn.

Các chuyên gia khuyên mọi người nên thêm retinol và glycolic vào quá trình chăm sóc da hàng ngày. Hai loại dưỡng chất này sẽ làm chậm đáng kể quá trình lão hóa.

Trong đó, retinol không chỉ chống lão hóa mạnh mẽ mà còn giúp ngăn ngừa mụn trứng cá vượt trội.

7. Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ

Dù bận rộn đến mấy bạn vẫn phải tẩy trang trước khi đi ngủ mỗi buổi tối. Thói quen tốt này sẽ làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn, viêm và kích ứng.

Hơn nữa, các loại hóa chất trong mỹ phẩm trang điểm tiếp xúc với làn da suốt đêm dài có thể đẩy mạnh tốc độ của quá trình lão hóa.

Muốn da luôn tươi trẻ, khỏe đẹp, phải tẩy trang cẩn thận trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

8. Trị mụn trứng cá

Mụn trứng cá thường xuất hiện ở tuổi dậy thì. Để tình trạng này không trở nên nghiêm trọng hơn, bạn nên trị dứt chúng trước khi trưởng thành.

9. Đặt ra quy trình chống lão hóa cho bản thân

Mỗi người sẽ có một cách chống lão hóa khác nhau. Ở độ tuổi 20, hãy bắt đầu với ít nhất một sản phẩm ngăn ngừa lão hóa trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày.

Lựa chọn tốt nhất là các dòng mỹ phẩm chứa vitamin C hoặc chất chống oxy hóa. Chúng sẽ ngăn ngừa lão hóa sớm bằng cách ngăn chặn thiệt hại oxy hóa xảy ra khi tiếp xúc với tia cực tím và môi trường ô nhiễm.

10. Đừng làm quá

Ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ sức khỏe của làn da là điều cần thiết nhưng điều quan trọng mà bạn cần nhớ là đừng lạm dụng mỹ phẩm. Điều này có thể gây kích ứng và tổn thương làn da.

Nhớ rõ 10 lời khuyên từ các chuyên gia nổi tiếng trên và áp dụng càng sớm càng tốt, bạn sẽ đẩy lùi được quá trình lão hóa, duy trì được làn da tươi trẻ, căng mịn.