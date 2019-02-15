7 lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc nhan sắc hàng ngày giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn hơn

Tất nhiên, bạn không thể đảo ngược quy luật tự nhiên nhưng ngăn ngừa và làm chậm lão hóa là điều có thể thực hiện được nếu chọn đúng phương pháp chăm sóc da .

Sau độ tuổi 30, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen, elastin hơn, điều này dẫn đến vấn đề lão hóa da. Các dấu hiệu bạn có thể mắc phải là nếp nhăn, quầng thâm mắt, da mặt chảy xệ...

Dưới đây là những lời khuyên làm đẹp hỗ trợ phụ nữ trung niên làm chậm lão hóa hữu hiệu.

Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, việc chăm sóc da kỹ lưỡng luôn là điều vô cùng cần thiết, đồng thời là bước đầu tiên để đẩy lùi lão hóa. Ngoài ra, làn da khỏe đẹp, mịn màng sẽ làm tăng hiệu quả trang điểm.

Trang điểm là phương pháp "chữa cháy", che giấu các dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt hữu hiệu cho phụ nữ trung niên. Hơn nữa, trang điểm với các sản phẩm chứa dưỡng chất, có chỉ số SPF mỗi ngày cũng là cách bảo vệ làn da khỏi tác động xấu từ môi trường.

Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ vẫn nên có quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng mỗi ngày - Ảnh: Internet

2. Dùng dầu dưỡng giúp da bắt sáng

Cách dễ nhất để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ẩm mịn là sử dụng một loại dầu dưỡng nào đó. Thoa chúng lên xương gò má để tăng cường hydrat hóa, cải thiện khả năng giữ nước, duy trì sự dẻo dai cho làn da. Điều này sẽ ngăn ngừa việc nếp nhăn hình thành sâu hơn.

Sử dụng dầu dưỡng sẽ cho phép ánh sáng phản chiếu, tạo ra làn da tươi sáng, mềm mại.

3. Quan tâm đến mí mắt

Ở độ tuổi 40, 50, nếp nhăn quanh đôi mắt chắc chắn đã hình thành rõ rệt. Nếu các phương pháp tự nhiên không thể giải quyết, hãy áp dụng thủ thuật trang điểm. Sử dụng kem lót để làm đầy các nếp nhăn này tức thì.

Đôi mắt là vùng da dễ lão hóa nhất, do đó, hãy quan tâm đặc biệt đến chúng - Ảnh: Internet

4. Bắt đầu ở giữa khuôn mặt và di chuyển ra ngoài

Bắt đầu với lớp kem nền có kết cấu chặt chẽ ở trung tâm khuôn mặt. Đây là khu vực có dễ xuất hiện nhược điểm, đỏ ửng nhất, đặc biệt như mũi và má.

Sau khi hoàn thành việc che khuyết điểm cho vùng trung tâm, hãy thực hiện đến vùng chân tóc, cổ để tạo ra sự đồng nhất của làn da.

5. Lông mày

Khi già đi, lông mày của chúng ta thường có xu hướng chậm phát triển, thậm chí là không mọc ra sau khi tẩy. Điều này phần nào khiến nhan sắc của phụ nữ trung niên trở nên già nua hơn. Do đó, hãy sử dụng các loại gel nuôi dưỡng để chúng trở nên chắc khỏe hơn.

Nếu lông mày trở nên quá thưa thớt, hãy tìm đến sự trợ giúp của chì, phấn để định hình lại.

6. Xịt khoáng

Khi làn da bắt đầu lão hóa, độ ẩm dễ bị mất cân bằng. Điều này gây ra tình trạng nứt nẻ, khô ráp, bong tróc dẫn đến việc lớp trang điểm phai màu nhanh hơn.

Tất cả những gì bạn phải làm để giải quyết mọi vấn đề là sử dụng xịt khoáng sau khi trang điểm, định kì 3 - 4 lần trong ngày nhằm khóa độ ẩm giúp làn da mịn màng, căng mướt hơn.

Để làn da không lão hóa nặng nề hơn, phụ nữ trung niên phải cấp ẩm cho da mặt nhiều lần mỗi ngày - Ảnh: Internet

7. Thay đổi kỹ thuật kẻ mắt

Sau 30, chậm hơn là 40 tuổi, mí mắt sẽ bắt đầu nhăn nheo và trở nên chảy xệ. Đôi mắt nhỏ làm cho vẻ ngoài của phụ nữ trông già nua, mệt mỏi và kém sắc.

Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng các loại kem mắt chứa những chất chống lão hóa như vitamin A, vitamin C, axit amin... bạn nên sử dụng các thủ thuật kẻ eyeliner để tạo hiệu ứng đôi mắt trông to tròn, long lanh hơn.

Áp dụng những lời khuyên chăm sóc da, cũng như thủ thuật trang điểm trên mỗi ngày, việc làm chậm quá trình lão hóa và sở hữu nhan sắc tươi tắn, rạng ngời của phụ nữ trung niên sẽ trở nên dễ dàng hơn.