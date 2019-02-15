7 lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc nhan sắc hàng ngày giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn hơn

Chăm sóc da 15/02/2019 14:43

Để quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn, đồng thời làm tăng vẻ tươi trẻ, rạng ngời cho làn da, nhan sắc, phụ nữ U50 cần thực hiện các bí quyết sau đây của Byrdie.

Sau độ tuổi 30, cơ thể bắt đầu sản xuất ít collagen, elastin hơn, điều này dẫn đến vấn đề lão hóa da. Các dấu hiệu bạn có thể mắc phải là nếp nhăn, quầng thâm mắt, da mặt chảy xệ...

Tất nhiên, bạn không thể đảo ngược quy luật tự nhiên nhưng ngăn ngừa và làm chậm lão hóa là điều có thể thực hiện được nếu chọn đúng phương pháp chăm sóc da.

Dưới đây là những lời khuyên làm đẹp hỗ trợ phụ nữ trung niên làm chậm lão hóa hữu hiệu. 

Lời khuyên làm đẹp giúp phụ nữ trung niên ngăn ngừa lão hóa

1. Có thói quen chăm sóc da chỉn chu

Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, việc chăm sóc da kỹ lưỡng luôn là điều vô cùng cần thiết, đồng thời là bước đầu tiên để đẩy lùi lão hóa. Ngoài ra, làn da khỏe đẹp, mịn màng sẽ làm tăng hiệu quả trang điểm

Trang điểm là phương pháp "chữa cháy", che giấu các dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt hữu hiệu cho phụ nữ trung niên. Hơn nữa, trang điểm với các sản phẩm chứa dưỡng chất, có chỉ số SPF mỗi ngày cũng là cách bảo vệ làn da khỏi tác động xấu từ môi trường. 

7 lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc nhan sắc hàng ngày giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn hơn - Ảnh 1
Dù ở độ tuổi nào, phụ nữ vẫn nên có quy trình chăm sóc da kỹ lưỡng mỗi ngày - Ảnh: Internet

2. Dùng dầu dưỡng giúp da bắt sáng

Cách dễ nhất để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, ẩm mịn là sử dụng một loại dầu dưỡng nào đó. Thoa chúng lên xương gò má để tăng cường hydrat hóa, cải thiện khả năng giữ nước, duy trì sự dẻo dai cho làn da. Điều này sẽ ngăn ngừa việc nếp nhăn hình thành sâu hơn.

Sử dụng dầu dưỡng sẽ cho phép ánh sáng phản chiếu, tạo ra làn da tươi sáng, mềm mại. 

3. Quan tâm đến mí mắt 

Ở độ tuổi 40, 50, nếp nhăn quanh đôi mắt chắc chắn đã hình thành rõ rệt. Nếu các phương pháp tự nhiên không thể giải quyết, hãy áp dụng thủ thuật trang điểm. Sử dụng kem lót để làm đầy các nếp nhăn này tức thì. 

7 lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc nhan sắc hàng ngày giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn hơn - Ảnh 2
Đôi mắt là vùng da dễ lão hóa nhất, do đó, hãy quan tâm đặc biệt đến chúng - Ảnh: Internet

4. Bắt đầu ở giữa khuôn mặt và di chuyển ra ngoài

Bắt đầu với lớp kem nền có kết cấu chặt chẽ ở trung tâm khuôn mặt. Đây là khu vực có dễ xuất hiện nhược điểm, đỏ ửng nhất, đặc biệt như mũi và má. 

Sau khi hoàn thành việc che khuyết điểm cho vùng trung tâm, hãy thực hiện đến vùng chân tóc, cổ để tạo ra sự đồng nhất của làn da.

5. Lông mày

Khi già đi, lông mày của chúng ta thường có xu hướng chậm phát triển, thậm chí là không mọc ra sau khi tẩy. Điều này phần nào khiến nhan sắc của phụ nữ trung niên trở nên già nua hơn. Do đó, hãy sử dụng các loại gel nuôi dưỡng để chúng trở nên chắc khỏe hơn.

Nếu lông mày trở nên quá thưa thớt, hãy tìm đến sự trợ giúp của chì, phấn để định hình lại.

6. Xịt khoáng 

Khi làn da bắt đầu lão hóa, độ ẩm dễ bị mất cân bằng. Điều này gây ra tình trạng nứt nẻ, khô ráp, bong tróc dẫn đến việc lớp trang điểm phai màu nhanh hơn.

Tất cả những gì bạn phải làm để giải quyết mọi vấn đề là sử dụng xịt khoáng sau khi trang điểm, định kì 3 - 4 lần trong ngày nhằm khóa độ ẩm giúp làn da mịn màng, căng mướt hơn. 

7 lời khuyên hữu ích về việc chăm sóc nhan sắc hàng ngày giúp phụ nữ U50 trẻ trung, tươi tắn hơn - Ảnh 3
Để làn da không lão hóa nặng nề hơn, phụ nữ trung niên phải cấp ẩm cho da mặt nhiều lần mỗi ngày - Ảnh: Internet

7. Thay đổi kỹ thuật kẻ mắt

Sau 30, chậm hơn là 40 tuổi, mí mắt sẽ bắt đầu nhăn nheo và trở nên chảy xệ. Đôi mắt nhỏ làm cho vẻ ngoài của phụ nữ trông già nua, mệt mỏi và kém sắc.

Bởi vậy, bên cạnh việc sử dụng các loại kem mắt chứa những chất chống lão hóa như vitamin A, vitamin C, axit amin... bạn nên sử dụng các thủ thuật kẻ eyeliner để tạo hiệu ứng đôi mắt trông to tròn, long lanh hơn.

Áp dụng những lời khuyên chăm sóc da, cũng như thủ thuật trang điểm trên mỗi ngày, việc làm chậm quá trình lão hóa và sở hữu nhan sắc tươi tắn, rạng ngời của phụ nữ trung niên sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Khuôn mặt bỗng xuất hiện nếp nhăn cũng đừng lo lắng vì đã có bí kíp chăm sóc da 'thần thánh' này

Khuôn mặt bỗng xuất hiện nếp nhăn cũng đừng lo lắng vì đã có bí kíp chăm sóc da 'thần thánh' này

Nếp nhăn là dấu hiệu lão hóa thường gặp, nếu một ngày vấn đề này "ghé thăm" khuôn mặt của bạn, hãy xóa mờ chúng bằng bí quyết của Theklog.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ 50 phụ nữ 50 tuổi làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két