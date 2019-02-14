Khuôn mặt bỗng xuất hiện nếp nhăn cũng đừng lo lắng vì đã có bí kíp chăm sóc da 'thần thánh' này

Elizabeth Zeitler, Tiến sĩ, bác sĩ da liễu nổi tiếng tại New York chia sẻ rằng, ngoài ánh nắng mặt trời, có một nguyên nhân khác gây ra nếp nhăn sớm là sử dụng cơ mặt quá mức.

Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn có thể là một cú sốc đối với phụ nữ, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa vấn đề này bằng các phương pháp sau đây.

Vì vậy, nếu các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm, bạn nên xem xét bản thân có hay mắc phải những thói quen kể trên không, nếu có thì điều chỉnh ngay.

Giải thích về lí do này, vị chuyên gia cho biết: "Những người nói chuyện nhiều, cười đùa và cử động cơ mặt thường xuyên, lặp đi lặp lại các thói quen xấu như nheo mắt, cúi thấp mặt, chống cằm, nhướn mày, nhăn trán sẽ dễ dàng mắc phải vấn đề nếp nhăn xuất hiện sớm".

Theo đúng quy luật tự nhiên, dấu hiệu của tuổi tác sẽ bắt đầu hình thành khi phụ nữ bước sang độ tuổi 30.

Đừng mắc phải các thói quen xấu như nheo mắt, nhăn trán, chống cằm... để ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện sớm - Ảnh: Internet

Cần làm gì sau khi nếp nhăn hình thành?

Uống nhiều nước, sử dụng kem dưỡng ẩm thường xuyên hơn

Kem dưỡng ẩm có tác dụng làm cho các nếp nhăn không trở nên sâu hơn. Đồng thời, chúng giữ cho làn da luôn ngậm nước, ngăn ngừa nếp nhăn hình thành thêm.

Trong khi đó, uống đủ nước sẽ làm làn da trở nên dẻo dai, đầy đặn hơn. Khi cơ thể mất nước, sự xuất hiện của nếp nhăn sẽ trở nên trầm trọng hơn, thậm chí có thể làm cho làn da trông xỉn màu.

Một trong những thành phần dưỡng ẩm tuyệt vời mà hầu hết các chuyên gia đều khuyến khích sử dụng là axit hyaluronic. Đây là chất giữ ẩm tự nhiên giúp thu hút và giữ nước trong thời gian dài. Axit này góp phần phục hồi quá trình hydrat hóa cho làn da, hỗ trợ tăng cường độ săn chắc và đầy đặn.

Duy trì độ ẩm là cách ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện hiệu quả mà bạn nên áp dụng. Vì nếu đợi đến lúc dấu hiệu lão hóa đã hình thành, việc điều trị sẽ càng khó khăn hơn - Ảnh: Internet

Sử dụng các thành phần chống lão hóa mạnh mẽ

Ngoài axit hyaluronic, bạn nên kết hợp các thành phần chống lão hóa mạnh hơn vào chế độ làm đẹp hàng ngày, cụ thể là retinol, niacinamide, axit lactic và vitamin C.

Retinol giúp kích thích tái tạo tế bào mới nhanh hơn. Khi sử dụng loại chất này, lớp da bên ngoài bị bong ra sẽ được nuôi dưỡng trở lại. Còn axit lactic sẽ kích thích tổng hợp collagen, cải thiện kết cấu da, ức chế sự xuất hiện của nếp nhăn và giảm thiểu vấn đề liên quan đến sắc tố.

Trong khi đó, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng ngăn ngừa tổn thương bởi gốc tự do, đồng thời làm sáng da vượt trội.

Niacinamide kích thích các nguyên bào sợi tạo ra collagen giúp làm đều màu da, cũng như cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, phục hồi làn da xỉn màu.

Chọn lựa dưỡng chất làm đẹp đúng đắn, bạn sẽ duy trì được làn da tươi trẻ lâu dài hơn - Ảnh: Internet

Nếu khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn li ti, đừng nghĩ rằng bạn không thể giải quyết vấn đề này rồi để tình trạng lão hóa nặng nề hơn. Thay vào đó, hãy làm theo các hướng dẫn trên, đồng thời thoa kem chống nắng mỗi ngày, sau thời gian ngắn, nếp nhăn sẽ giảm thiểu trông thấy.

Ngoài ra, quá trình lão hóa còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Do đó, hãy có lối sống lành mạnh và khoa học để dấu hiệu của tuổi tác không "ghé thăm" bạn quá sớm.