7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi

Tập luyện cho khuôn mặt sẽ giúp da tăng độ đàn hồi, trở nên căng mịn hơn. Phương pháp này còn giúp cải thiện lưu lượng máu, lưu lượng bạch huyết, loại bỏ bọng mắt...

Các bác sĩ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm kéo dài 20 tuần cho 16 phụ nữ từ 40 đến 65 tuổi. Kết quả cho thấy tất cả những người thực hiện các bài tập cho cơ trán, lông mày, mắt, miệng và cổ có một sự cải thiện đáng kể về độ căng mịn của làn da. Ngoài ra, các dấu hiệu lão hóa cũng giảm thiểu hẳn.