7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi

Chăm sóc da 23/01/2019 16:25

Chăm chỉ tập luyện theo các động tác từ Brightside, làn da sần sùi, đầy nếp nhăn sẽ bị xóa mờ, thay vào đó là khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời và trẻ trung.

Tập luyện cho khuôn mặt sẽ giúp da tăng độ đàn hồi, trở nên căng mịn hơn. Phương pháp này còn giúp cải thiện lưu lượng máu, lưu lượng bạch huyết, loại bỏ bọng mắt... 

Các bác sĩ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm kéo dài 20 tuần cho 16 phụ nữ từ 40 đến 65 tuổi. Kết quả cho thấy tất cả những người thực hiện các bài tập cho cơ trán, lông mày, mắt, miệng và cổ có một sự cải thiện đáng kể về độ căng mịn của làn da. Ngoài ra, các dấu hiệu lão hóa cũng giảm thiểu hẳn.

Dưới đây là 7 bài tập cho cơ mặt đơn giản mà mọi người đều có thể tập luyện ngay tại nhà.

Bài tập xóa mờ nếp nhăn, trẻ hóa da mặt

Bài tập 1: 

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1

Bài tập này sẽ giúp bạn tăng cường cơ bắp giữa trán. Đặt các ngón tay lên trán, ôm trọn đầu tương tự như hình minh họa. Dùng lực nâng và hạ lông mày, mở to mắt như thể bạn đang ngạc nhiên với điều gì đó.

Hãy chắc chắn rằng khi thực hiện, trán không tạo ra nếp nhăn nào. Lặp lại bài tập này 10 lần - Ảnh: Brightside

Bài tập 2: 

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2

Bài tập này giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn quanh mắt. Đưa mắt từ phải sang trái. Sau đó lặp lại từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Chỉ có đôi mắt di chuyển, xương hàm bất động.

Lặp lại bài tập này 5 lần cho mỗi hướng - Ảnh: Brightside

Bài tập 3:

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3

Đầu tiên, miệng tạo thành hình chữ O, bạn thậm chí có thể phát âm chữ O thành tiếng. Sau đó, trở về vị trí ban đầu, lặp lại bài tập này 10 lần - Ảnh: Brightside

Bài tập 4:

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4

Bài tập này duy trì độ săn chắc cho vùng da quanh gò má. Đầu tiên, bậm môi vào miệng. Đặt 2 ngón tay trỏ lên khóe môi và ấn nhẹ vào chúng. Kéo khóe môi về phía tai, quay trở lại vị trí ban đầu.

Lặp lại bài tập này 10 lần - Ảnh: Brightside

Bài tập 5:

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5

Mục đích của bài tập này là loại bỏ cằm đôi, tăng cường cơ ở cổ. Đưa lưỡi ra và chỉ lên trên. Hơi ngẩng đầu lên trên, sau đó rẽ sang phải, giữ trong 10 giây. Sau đó, quay trở lại vị trí ban đầu, lặp lại chuyển động tương tự cho hướng còn lại.

Lặp lại bài tập này 5 lần cho mỗi hướng - Ảnh: Brightside

Bài tập 6: 

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 6

Nếu muốn thoát khỏi nếp gấp quanh mũi, bài tập này sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Mở miệng ra, kéo môi vào răng. Tiếp tục tăng cường sức căng và kéo môi vào miệng càng nhiều càng tốt, giữ trong 10 giây thì quay về vị trí ban đầu.

Lặp lại bài tập này 15 lần - Ảnh: Brightside

Bài tập 7: 

7 bài tập cho khuôn mặt làm nếp nhăn biến mất, làn da căng mịn giúp phụ nữ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 7

Bài tập này giúp bạn xóa nếp nhăn ngang trên trán. Đầu tiên, đan các ngón tay vào nhau đưa lên đầu. Kéo đầu ra sau một chút bằng tay, hướng mắt nhìn xuống, miệng mở rộng. Giữ vị trí này 10 giây. Nếu thực hiện đúng, bạn sẽ cảm thấy căng ở trán.

Lặp lại bài tập này 20 lần - Ảnh: Brightside

Chỉ cần dành ra khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày để tập luyện 7 động tác cho khuôn mặt trên, làn da sẽ căng mịn, tươi trẻ và không còn nếp nhăn li ti nữa.

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