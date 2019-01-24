Tự tay làm lọ kem dưỡng ban đêm này để dùng, nếp nhăn mờ hẳn, da mặt mịn căng, trắng hồng sau thời gian ngắn

Nếu đang tìm kiếm những cách hiệu quả nhất để giữ cho làn da luôn tươi trẻ và khỏe đẹp, dưới đây là 7 phương pháp chăm ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn từ tự nhiên bạn nên tham khảo.

Sau 2 tháng sử dụng công thức kem dưỡng này, làn da sẽ trông tươi tắn và mịn màng hơn trông thấy - Ảnh: Internet

- 10ml dầu ô liu

- 3 viên nang vitamin E

- 2 muỗng canh Vaseline

Cách thực hiện:

Cho tất cả các thành phần đã chuẩn bị trên vào cái bát và trộn đều. Làm nóng hỗn hợp bằng cách đun cách thủy, tắt bếp và đợi nguội. Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh có nắp, bảo quản nơi khô thoáng.

Bạn nên thoa kem dưỡng từ dầu ô liu này lên da trước khi đi ngủ mỗi tối.

2. Mặt nạ cà rốt làm mới làn da

Làn da khỏe mạnh nhờ nguồn chất chống oxy hóa cao từ mặt nạ cà rốt - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ cà rốt

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Rửa và cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố, lọc lấy nước ép cho ra chiếc bát. Thêm mật ong vào rồi trộn đều, sau đó thoa lên khắp khuôn mặt. Đợi trong 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm. Lặp lại thủ tục này 2 lần một tuần.

3. Mặt nạ bột nghệ cải thiện lưu thông máu

Mặt nạ bột nghệ sẽ làm tông màu da trở nên sáng hơn, nếp nhăn được làm phẳng giúp khuôn mặt khỏe đẹp, tươi tắn hơn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 muỗng canh bột nghệ

- Sữa tươi

Cách thực hiện:

Kết hợp tất cả các thành phần với nhau để thu được hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều chúng lên khuôn mặt trong 30 phút thì rửa sạch với nước ấm.

4. Mặt nạ chanh chống lão hóa sớm

Mặt nạ từ chanh làm làn da tươi mới, làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn nhờ vitamin C và E - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả chanh tươi

- 2 muỗng canh mật ong

- Bông gòn

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh cho vào chiếc bát nhỏ cùng với mật ong. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy pha loãng với một chút nước lọc. Thoa hỗn hợp vừa làm lên mặt, đợi vài phút đến khi da khô, sau đó rửa sạch bằng nước. Lặp lại công thức này mỗi tuần một lần.

5. Sử dụng Vaseline thay kem dưỡng ban đêm

Vaseline sẽ làm cân bằng độ ẩm, giảm nếp nhăn từng ngày - Ảnh: Internet

Thoa một lớp Vaseline mỏng lên da mặt và cổ trước khi đi ngủ. Rửa sạch mặt bằng nước ấm vào buổi sáng hôm sau. Lặp lại mỗi ngày cho đến khi bạn thấy nếp nhăn mờ đi hoàn toàn.

6. Làm trẻ hóa làn da bằng bột yến mạch

Mặt nạ bột yến mạch có khả năng giảm nếp nhăn giúp làn da đàn hồi và mềm mại hơn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Bột yến mạch

- Mật ong

- Táo

- Nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Cho 2 muỗng canh nước ép táo và 1 muỗng canh mật ong vào bát, trộn đều. Sử dụng lò vi sóng để làm nóng hỗn hợp. Khi nước ép táo đã nguội, thêm 2 muỗng canh bột yến mạch vào, trộn cẩn thận.

Thêm vào hỗn hợp 2 hoặc 3 giọt nước hoa hồng, tiếp tục trộn đều. Sau đó, đắp mặt nạ này lên da mặt và cổ. Đợi trong 15 phút thì làm sạch lại với nước ấm. Ngay sau đó, rửa mặt lại bằng nước lạnh.

7. Ăn socola đen

Đây là nguồn chất chống oxy hóa hết sức dồi dào, cực kỳ tốt trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Socola đen nổi tiếng với nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Ăn loại thực phẩm này vào buổi sáng có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, do đó, giúp cho làn da khỏe mạnh và trẻ hơn, đồng thời làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn mới.

Các công thức từ tự nhiên trên sẽ giúp bạn ngăn ngừa lão hóa, kéo căng các nếp nhăn và duy trì làn da tươi trẻ. Tuy nhiên, để các vấn đề tiêu cực về da không quay trở lại, bạn cần chăm sóc cẩn thận, có lối sống lành mạnh và bảo vệ da thật tốt trước ánh nắng mặt trời.