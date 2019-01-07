Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi

Chăm sóc da 07/01/2019 13:48

Brightside đã chia sẻ bài tập mát xa Shiatsu có nguồn gốc từ Nhật Bản giúp trẻ hóa vùng da quanh mắt cực kỳ hữu hiệu. Một ưu điểm khác là bạn chỉ mất vài phút để thực hiện phương pháp này.

Bài tập mát xa Shiatsu có thể giúp trẻ hóa và phục hồi khu vực xung quanh mắt. Shiatsu khác với các loại mát xa khác vì cử động duy nhất là ấn vào một số điểm nhất định trên khuôn mặt. Để hiểu rõ hơn về phương pháp mát xa này, hãy tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây.

Theo các nghiên cứu, có một số điểm nhất định trên khuôn mặt và cơ thể mà khi ấn vào chúng sẽ tăng lưu thông máu và dịch bạch huyết. Đồng thời, làm gia tăng tốc độ trao đổi chất trong các mô. Tất cả các điều này đều hỗ trợ quá trình trẻ hóa bắt đầu.

1. Nâng chân mày

Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Bài tập mát xa này giúp nâng chân mày, trẻ hóa vùng da quanh mắt - Ảnh: Brightside

Vùng cần mát xa là đầu, đuôi và điểm giữa lông mày.

Đặt ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út vào các điểm đã nói trên. Để phục hồi lại lông mày trở lại vị trí ban đầu, bạn nên áp dụng các động tác ấn trực tiếp vào lông mày, đẩy nhẹ lên trên.

Thời gian thực hiện là 7 giây.

2. Loại bỏ vết chân chim

Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Loại bỏ hết vết chân chim sẽ giúp đôi mắt trẻ trung hơn nhiều - Ảnh: Brightside

Vùng cần áp lực là góc đuôi mắt.

Đặt ngón tay trỏ của bạn vào các điểm, làm nóng bằng cách xoa tròn, tiếp đó là nhấn và thả ra. Bạn có thể kéo phần đuôi mắt về phía thái dương một chút, không lấy ngón tay ra. Hãy chú ý đó là cơ bắp chứ không phải da bị kéo.

Thời gian thực hiện là 3 giây. Bạn có thể lặp lại bài tập này nhiều lần.

3. Loại bỏ tình trạng sưng húp

Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Tình trạng mắt sưng húp sẽ giảm ngay sau khi thực hiện bài tập mát xa này - Ảnh: Brightside

Vùng cần mát xa là hốc mắt và đuôi mắt.

Đặt 2 ngón tay trỏ vào hốc mắt, từ điểm này dùng lực vừa ấn vừa di chuyển ngón tay ra đuôi mắt theo sơ đồ hình tam giác tương tự ảnh minh họa.

Thời gian thực hiện là 3 giây, lặp lại 3 lần.

4. Xóa nếp nhăn trên sống mũi

Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4
Các nếp nhăn, vùng da bị chảy xệ tại vị trí này sẽ giảm hẳn nếu thường xuyên thực hiện bài tập mát xa đơn giản này - Ảnh: Brightside

Vùng cần mát xa là 3 điểm giữa 2 lông mày, đầu sống mũi. Đặt 3 ngón tay giữa, trỏ và áp út lên ngay giữa chân mày. Nhấn vào 3 điểm được đánh dấu trên hình minh họa trên, giữ trong 5 đến 7 giây thì thả ra. Lặp lại 2 lần động tác này.

5. Trẻ hóa vùng da dưới mắt

Học người Nhật Bản mát xa vào các điểm này, nếp nhăn quanh mắt, vết chân chim mờ đi nhanh chóng giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Bọng mắt sẽ nhanh chóng tan biến nhờ động tác mát xa này - Ảnh: Brightside

Vùng cần mát xa là 3 điểm dưới mắt. Đầu tiên, đặt ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào các điểm trên sơ đồ trên. Ấn và giữ trong 10 giây thì thả ra. Lặp lại 2 lần cho bài tập này.

Bạn có thể thực hiện những bài tập mát xa Shiatsu nhiều lần trong ngày, lúc nào có thời gian rảnh. Chăm chỉ sau thời gian ngắn, bạn sẽ trẻ hóa được vùng da quanh mắt cực kỳ hiệu quả.

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