Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông

Chăm sóc da 09/11/2018 10:30

Theo Boldsky, các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và cấp ẩm của dầu ô liu giúp phục hồi làn da bong tróc, khô ráp trở nên mềm mịn cực kỳ nhanh chóng.

Chìa khóa để làn da khỏe mạnh là độ ẩm được cân bằng. Da mặt không ngậm nước hoặc thiếu ẩm thường khô và bong tróc làm ảnh hưởng đến nhan sắc của phụ nữ.

Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông - Ảnh 1
Dầu ô liu có tác dụng dưỡng ẩm hiệu quả giúp phục hồi làn da khô ráp, bong tróc - Ảnh: Internet

Cách tốt nhất để giữ cho da luôn ẩm mịn là sử dụng tinh dầu. Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra một số biện pháp sử dụng dầu ô liu để điều trị da khô ráp, nứt nẻ.

Loại dầu này là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào giúp nuôi dưỡng da mặt. Hơn nữa, dầu ô liu còn có chứa vitamin A, E có thể chống lại bất kỳ vấn đề nào. Dưới đây là các công thức dưỡng da từ dầu ô liu cụ thể mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Mát xa bằng dầu ô liu

Thành phần:

- Dầu ô liu

Cách làm:

Đầu tiên, cho dầu ô liu nguyên chất ra chiếc bát sứ dày đặt vào lò vi sóng để làm ấm. Bắt đầu áp dụng lên khuôn mặt, mát xa bằng chuyển động tròn bởi các đầu ngón tay.  Sau đó, thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa sạch bằng nước ấm. Cuối cùng là dùng nước lạnh vỗ nhẹ nhàng lên da để khóa độ ẩm và lỗ chân lông.

Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông - Ảnh 2
Dùng dầu ô liu để mát xa thường xuyên, da mặt không chỉ mềm mịn mà còn căng hồng - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu và đường

Thành phần:

- 4-5 muỗng canh đường

- ¼ chén dầu ô liu

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm đường và dầu ô liu vào rồi trộn đều, tỉ lệ bằng nhau. Áp dụng điều này trên da mặt. Bắt đầu xoa bóp da nhẹ nhàng theo chuyển động tròn với đầu ngón tay trong vài phút. Tiếp tục để mặt nạ trong 5 đến 10 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ dầu ôliu, bơ và mật ong

Thành phần:

- 1 muỗng bơ

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Lấy bơ chín nghiền mịn trong chiếc bát nhỏ, sau đó thêm dầu ô liu và mật ong vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên da và mát xa nhẹ nhàng từ 2 đến 3 phút. Thư giãn thêm khoảng 10 phút. Cuối cùng, vệ sinh sạch bằng nước mát.

Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông - Ảnh 3
Mặt nạ bơ, dầu ô liu và mật ong không chỉ ngăn ngừa khô ráo, bong tróc mà còn ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Mặt nạ dầu ô liu và giấm táo

Thành phần:

- ½ chén dầu ô liu

- ½ chén giấm táo

Cách làm:

Đầu tiên, làm ấm dầu ô liu rồi thoa đều lên khuôn mặt, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn. Giữ thêm 5 phút thì lấy bông tẩy trang thấm giấm táo lau sạch. Cuối cùng, rửa sạch da mặt bằng nước mát là hoàn thành. 

Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông - Ảnh 4
Không chỉ dưỡng ẩm hiệu quả, công thức dầu ô liu và giấm táo này còn điều trị viêm, mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trong mùa đông, độ ẩm cực kỳ thiếu hụt, do đó, bên cạnh việc sử dụng các công thức mặt nạ từ dầu ô liu này bạn nên uống thật nhiều nước để làn da ngậm nước, ẩm mịn từ sâu bên trong. Điều này sẽ hạn chế tối đa tình trạng khô ráp, bong tróc và nứt nẻ. 

Cắt đôi quả chanh mát xa mặt theo cách này, tẩy sạch bụi bẩn, cặn bã giúp da dầu nhờn trắng mịn, không nổi mụn

Cắt đôi quả chanh mát xa mặt theo cách này, tẩy sạch bụi bẩn, cặn bã giúp da dầu nhờn trắng mịn, không nổi mụn

Nguồn dưỡng chất trong chanh tươi mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da như làm sạch sâu, xóa mờ thâm nám, chữa lành vết cháy nắng... Do đó, tận dụng loại quả này để làm đẹp, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng ẩm da mát xa khuôn mặt làm đẹp bằng dầu ô liu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen