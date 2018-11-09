Dùng loại dầu này mát xa khuôn mặt mỗi ngày, da ẩm mịn, căng mướt như em bé suốt mùa đông

Cách tốt nhất để giữ cho da luôn ẩm mịn là sử dụng tinh dầu. Trong bài viết này, Boldsky đã đưa ra một số biện pháp sử dụng dầu ô liu để điều trị da khô ráp, nứt nẻ.

Chìa khóa để làn da khỏe mạnh là độ ẩm được cân bằng. Da mặt không ngậm nước hoặc thiếu ẩm thường khô và bong tróc làm ảnh hưởng đến nhan sắc của phụ nữ.

Loại dầu này là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào giúp nuôi dưỡng da mặt. Hơn nữa, dầu ô liu còn có chứa vitamin A, E có thể chống lại bất kỳ vấn đề nào. Dưới đây là các công thức dưỡng da từ dầu ô liu cụ thể mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

- Dầu ô liu

Cách làm:

Đầu tiên, cho dầu ô liu nguyên chất ra chiếc bát sứ dày đặt vào lò vi sóng để làm ấm. Bắt đầu áp dụng lên khuôn mặt, mát xa bằng chuyển động tròn bởi các đầu ngón tay. Sau đó, thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa sạch bằng nước ấm. Cuối cùng là dùng nước lạnh vỗ nhẹ nhàng lên da để khóa độ ẩm và lỗ chân lông.

Dùng dầu ô liu để mát xa thường xuyên, da mặt không chỉ mềm mịn mà còn căng hồng - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết bằng dầu ô liu và đường

Thành phần:

- 4-5 muỗng canh đường

- ¼ chén dầu ô liu

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm đường và dầu ô liu vào rồi trộn đều, tỉ lệ bằng nhau. Áp dụng điều này trên da mặt. Bắt đầu xoa bóp da nhẹ nhàng theo chuyển động tròn với đầu ngón tay trong vài phút. Tiếp tục để mặt nạ trong 5 đến 10 phút và rửa sạch bằng nước mát.

Thành phần:

- 1 muỗng bơ

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Lấy bơ chín nghiền mịn trong chiếc bát nhỏ, sau đó thêm dầu ô liu và mật ong vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên da và mát xa nhẹ nhàng từ 2 đến 3 phút. Thư giãn thêm khoảng 10 phút. Cuối cùng, vệ sinh sạch bằng nước mát.

Mặt nạ bơ, dầu ô liu và mật ong không chỉ ngăn ngừa khô ráo, bong tróc mà còn ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Mặt nạ dầu ô liu và giấm táo

Thành phần:

- ½ chén dầu ô liu

- ½ chén giấm táo

Cách làm:

Đầu tiên, làm ấm dầu ô liu rồi thoa đều lên khuôn mặt, đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn. Giữ thêm 5 phút thì lấy bông tẩy trang thấm giấm táo lau sạch. Cuối cùng, rửa sạch da mặt bằng nước mát là hoàn thành.

Không chỉ dưỡng ẩm hiệu quả, công thức dầu ô liu và giấm táo này còn điều trị viêm, mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trong mùa đông, độ ẩm cực kỳ thiếu hụt, do đó, bên cạnh việc sử dụng các công thức mặt nạ từ dầu ô liu này bạn nên uống thật nhiều nước để làn da ngậm nước, ẩm mịn từ sâu bên trong. Điều này sẽ hạn chế tối đa tình trạng khô ráp, bong tróc và nứt nẻ.