Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh

Trên thực tế, thói quen sinh hoạt ảnh hưởng rất nhiều đến làn da, vẻ đẹp của phụ nữ. Chính vì vậy, để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện, bạn nên tham khảo ngay các bí quyết sau đây và áp dụng chúng mỗi ngày.

Nếu bạn đã quen với việc sử dụng nước hoa mỗi ban ngày, tốt hơn hết là chỉ nên thoa chúng ở cổ tay.

Nước hoa chứa cồn và các chất tạo mùi hương khác nhau có thể làm khô da và giảm độ đàn hồi. Lâu dần, điều này sẽ tạo ra các nếp nhăn, làm da mặt chảy xệ.

2. Đừng đeo trang sức nặng

Đeo trang sức nặng dễ khiến da chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh: Internet

Dây chuyền dày và nặng, khuyên tai bản to sẽ kéo căng làn da, sau một thời gian sẽ làm vùng da đó chảy xệ hoặc xuất hiện nếp nhăn li ti. Do đó, tốt hơn hết là chỉ đeo kiểu trang sức này trong những dịp đặc biệt.

3. Điều chỉnh tư thế

Hạn chế việc cúi thấp mặt, chống cằm để ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn - Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu, duy trì tư thế sai trong thời gian dài là một trong những lý do gây đau đầu và đau cổ. Hơn nữa, thói quen tai hạ này còn làm hình thành các nếp nhăn, đặc biệt là quanh cổ, cằm và má. Một trong những tư thế bạn cần loại bỏ là cúi thấp mặt, chống cằm, tựa mặt vào bề mặt cứng...

Ngày nay, đa số mọi người đều có tư thế cúi thấp mặt để sử dụng điện thoại thông minh. Đây là thói quen tai hại làm cổ ngấn mỡ, chảy xệ, trữ nước gây ra bọng mắt xấu xí.

4. Giữ ẩm cho làn da thường xuyên

Độ ẩm cực kỳ quan trọng trong việc duy trì độ mịn màng của làn da - Ảnh: Internet

Nhiều phụ nữ chỉ có thói quen dưỡng ẩm cho khuôn mặt mà quên đi vùng da quanh cổ. Điều này làm da cổ nhanh khô sạm, lão hóa và nhăn nheo. Do đó, từ bây giờ, bạn nên chú ý đến khu vực này bằng cách thoa kem dưỡng, kem chống nắng tương tự như khuôn mặt.

Ngoài ra, cứ 2 lần mỗi tuần, vùng da xung quanh cổ cũng cần tẩy tế bào chết để trở nên mềm mại và tươi tắn.

5. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C và axit béo

Axit béo và vitamin C là những chất có khả năng chống lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Vitamin C tăng cường sản xuất collagen làm cho da đàn hồi, săn chắc và trẻ lâu hơn. Đây là lý do tại sao các chuyên gia luôn khuyên bạn bổ sung nhiều trái cây họ cam quýt, cà chua và quả mọng mỗi ngày.

Trong khi đó, ăn nhiều thực phẩm giàu axit béo omega-3, omega-6 như: dầu ô liu, cá béo, các loại hạt và bơ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Ngoài ra, đây còn là chất có khả năng duy trì độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

6. Nhớ tập thể dục cho khuôn mặt

Thường xuyên tập luyện cho khuôn mặt bằng các động tác yoga, mát xa sẽ kích thích lưu thông máu, tăng cường đưa chất dinh dưỡng nuôi tế bào. Điều này sẽ trì hoãn quá trình thoái hóa tế bào giúp đẩy lùi lão hóa.

Hơn nữa, tập luyện là phương pháp kéo căng các nếp nhăn, duy trì làn da tươi tắn hữu hiệu.

Chăm chỉ tập luyện cho khuôn mặt sẽ giúp bạn duy tì vẻ đẹp tươi trẻ - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 6 bí quyết đơn giản trên mỗi ngày, bạn sẽ "đánh bay" lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng cực kỳ dễ dàng.