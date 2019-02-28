Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh

Chăm sóc da 28/02/2019 14:31

Theo Brightside, chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày, bạn sẽ ngăn ngừa được lão hóa và phục hồi lại làn da căng mịn nhanh chóng.

Trên thực tế, thói quen sinh hoạt ảnh hưởng rất nhiều đến làn da, vẻ đẹp của phụ nữ. Chính vì vậy, để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện, bạn nên tham khảo ngay các bí quyết sau đây và áp dụng chúng mỗi ngày.

Thói quen ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ

1. Đừng lạm dụng nước hoa

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 1
Cồn, chất tạo mùi trong nước hoa có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa da - Ảnh: Internet

Nước hoa chứa cồn và các chất tạo mùi hương khác nhau có thể làm khô da và giảm độ đàn hồi. Lâu dần, điều này sẽ tạo ra các nếp nhăn, làm da mặt chảy xệ.

Nếu bạn đã quen với việc sử dụng nước hoa mỗi ban ngày, tốt hơn hết là chỉ nên thoa chúng ở cổ tay.

2. Đừng đeo trang sức nặng

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 2
Đeo trang sức nặng dễ khiến da chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh: Internet

Dây chuyền dày và nặng, khuyên tai bản to sẽ kéo căng làn da, sau một thời gian sẽ làm vùng da đó chảy xệ hoặc xuất hiện nếp nhăn li ti. Do đó, tốt hơn hết là chỉ đeo kiểu trang sức này trong những dịp đặc biệt. 

3. Điều chỉnh tư thế

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 3
Hạn chế việc cúi thấp mặt, chống cằm để ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn - Ảnh: Internet

Theo các nghiên cứu, duy trì tư thế sai trong thời gian dài là một trong những lý do gây đau đầu và đau cổ. Hơn nữa, thói quen tai hạ này còn làm hình thành các nếp nhăn, đặc biệt là quanh cổ, cằm và má. Một trong những tư thế bạn cần loại bỏ là cúi thấp mặt, chống cằm, tựa mặt vào bề mặt cứng...

Ngày nay, đa số mọi người đều có tư thế cúi thấp mặt để sử dụng điện thoại thông minh. Đây là thói quen tai hại làm cổ ngấn mỡ, chảy xệ, trữ nước gây ra bọng mắt xấu xí.

4. Giữ ẩm cho làn da thường xuyên

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 4
Độ ẩm cực kỳ quan trọng trong việc duy trì độ mịn màng của làn da - Ảnh: Internet

Nhiều phụ nữ chỉ có thói quen dưỡng ẩm cho khuôn mặt mà quên đi vùng da quanh cổ. Điều này làm da cổ nhanh khô sạm, lão hóa và nhăn nheo. Do đó, từ bây giờ, bạn nên chú ý đến khu vực này bằng cách thoa kem dưỡng, kem chống nắng tương tự như khuôn mặt. 

Ngoài ra, cứ 2 lần mỗi tuần, vùng da xung quanh cổ cũng cần tẩy tế bào chết để trở nên mềm mại và tươi tắn.

5. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C và axit béo

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 5
Axit béo và vitamin C là những chất có khả năng chống lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Vitamin C tăng cường sản xuất collagen làm cho da đàn hồi, săn chắc và trẻ lâu hơn. Đây là lý do tại sao các chuyên gia luôn khuyên bạn bổ sung nhiều trái cây họ cam quýt, cà chua và quả mọng mỗi ngày.

Trong khi đó, ăn nhiều thực phẩm giàu axit béo omega-3, omega-6 như: dầu ô liu, cá béo, các loại hạt và bơ giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Ngoài ra, đây còn là chất có khả năng duy trì độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

6. Nhớ tập thể dục cho khuôn mặt

Thường xuyên tập luyện cho khuôn mặt bằng các động tác yoga, mát xa sẽ kích thích lưu thông máu, tăng cường đưa chất dinh dưỡng nuôi tế bào. Điều này sẽ trì hoãn quá trình thoái hóa tế bào giúp đẩy lùi lão hóa.

Hơn nữa, tập luyện là phương pháp kéo căng các nếp nhăn, duy trì làn da tươi tắn hữu hiệu. 

Thực hiện đủ 6 thói quen đơn giản này mỗi ngày, làn da chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa sẽ trở nên căng mịn, tươi trẻ cực nhanh - Ảnh 6
Chăm chỉ tập luyện cho khuôn mặt sẽ giúp bạn duy tì vẻ đẹp tươi trẻ - Ảnh: Internet

Áp dụng theo 6 bí quyết đơn giản trên mỗi ngày, bạn sẽ "đánh bay" lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng cực kỳ dễ dàng. 

Cách giữ xuân thì rẻ tiền, ai cũng làm được của các bà ngoại trẻ như đôi mươi

Cách giữ xuân thì rẻ tiền, ai cũng làm được của các bà ngoại trẻ như đôi mươi

Thời gian dường như vì bận rộn quá mà đôi khi lãng quên một số người.

Xem thêm
Từ khóa:   duy trì làn da tươi trẻ thói quen làm đẹp ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 20 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 56 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay