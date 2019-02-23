Đây là 4 bí kíp giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da căng mướt, trắng hồng và trẻ lâu

Dưới đây là những gì mà phụ nữ Nhật Bản đã thực hiện mỗi ngày để làn da luôn mịn màng, căng mướt và tươi trẻ.

Tuy nhiên, nếu trang điểm , họ sẽ phải sử dụng dầu tẩy trang trước khi rửa mặt. Đồng thời, dùng kem dưỡng da ban đêm sau kem dưỡng ẩm.

Các bước chăm sóc da truyền thống của phụ nữ Nhật Bản là làm sạch, thoa kem dưỡng, thoa tinh chất hoặc toner và kem dưỡng tăng cường hydrat.

Phụ nữ Nhật quan niệm rằng không cần phải áp dụng chế độ làm đẹp của ai, điều cần thiết nhất là bạn phải phải lắng nghe cơ thể, thấu hiểu được làn da của chính mình. Chẳng hạn như nếu da khô, bạn cần thêm bước dưỡng ẩm, đặc biệt là vào ban đêm.

Làm sạch mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối là điều quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người Nhật thường loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn trên da bằng sản phẩm chứa vitamin E và dầu ô liu. Chúng sẽ giúp da mặt mềm mại, mịn màng dù tiếp xúc nhiều với nước.

Chỉ sử dụng mỹ phẩm từ tự nhiên

Rất quan tâm đến sức khỏe tổng thể, người Nhật Bản chỉ sử dụng mỹ phẩm từ tự nhiên. Do đó, các loại mỹ phẩm chiết xuất từ trà xanh, rong biển, nhân sâm... rất thịnh hành tại quốc gia này.

Phụ nữ Nhật Bản chỉ sử dụng mỹ phẩm có thành phần tự nhiên để bảo vệ sức khỏe làn da - Ảnh: Internet

Sử dụng mặt nạ giấy 1 lần/tuần

Mặt nạ giấy cũng là một trong những yếu tố chính trong quy trình chăm sóc da của phụ nữ Nhật Bản. Họ sử dụng chúng ít nhất 1 lần mỗi tuần, đặc biệt là trước khi trang điểm hoặc trước khi đi ngủ.

Phụ nữ Nhật ưa chuộng loại mặt nạ giấy từ tinh chất dưa hấu. Loại quả này giàu amino và axit hyaluronic giữ cho làn da ngậm nước, mềm mịn, trắng hồng rất hữu hiệu.

Để duy trì độ ẩm cho làn da, phụ nữ Nhật thường xuyên đắp mặt nạ giấy - Ảnh: Internet

Chế độ ăn bổ sung nhiều rau xanh

Một phần của thói quen chăm sóc da từ Nhật là chế độ ăn uống lành mạnh. Nhiều phụ nữ Nhật còn chọn phương pháp ăn thuần chay để duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng và đẩy lùi lão hóa tối ưu.

Theo nghiên cứu, bổ sung vitamin, khoáng chất mỗi ngày là cách tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe và vẻ đẹp của làn da từ sâu bên trong.

Nhờ chế độ ăn lành mạnh mà phụ nữ Nhật ngăn ngừa được lão hóa da lẫn bảo vệ sức khỏe hữu hiệu - Ảnh: Internet

Áp dụng những phương pháp làm đẹp trên mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng, mềm mịn và tươi trẻ như phụ nữ Nhật Bản vô cùng dễ dàng.