Học phụ nữ Nhật ấn vào các điểm này quanh đôi mắt mỗi ngày, nếp nhăn, quầng thâm hay bọng mắt đều biến mất

Bài tập mát xa này khác biệt ở chỗ, bạn không phải di chuyển khắp khuôn mặt mà chỉ cần dùng lực ở đầu ngón tay ấn vào một số vị trí nhất định của vùng lão hóa.

Trên khuôn mặt, làn da quanh mắt là vùng đầu tiên xuất hiện dấu hiệu lão hóa như bọng mắt, vết chân chim, sụp mí, nếp nhăn... Để khắc phục những vấn đề này, phụ nữ Nhật Bản đã tìm ra một phương pháp mát xa mang tên Shiatsu có khả năng trẻ hóa, kéo căng làn da lão hóa hết sức hữu hiệu.

Theo các nghiên cứu, có một số huyệt trên khuôn mặt khi dùng lực tác động vào thường xuyên sẽ kích thích lưu thông máu, tăng cường sản sinh tế bào mới, xóa mờ hoàn toàn các dấu hiệu của lão hóa.

Phương pháp mát xa ngăn ngừa lão hóa da

Động tác 1: Nâng chân mày

Mát xa vào 3 điểm đầu, giữa và đuôi chân mày sẽ làm giảm tình trạng chảy xệ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đặt ngón tay cái vào đầu chân mày, ấn nhẹ và dùng lực kéo lông mày lên trên để phục hồi lại vị trí ban đầu. Thực hiện tương tự như vậy cho 2 điểm còn lại là giữa và đuôi chân mày.

Kiên trì thực hiện vài lần mỗi ngày để dấu hiệu lão hóa nhanh chóng bị loại bỏ hoàn toàn.

Động tác 2: Xóa nếp nhăn đuôi mắt

Tác động vào 2 điểm ở đuôi mắt thường xuyên sẽ xóa mờ vết chân chim sau thời gian ngắn - Ảnh: Internet

Đặt ngón tay trỏ nhẹ nhàng lên đuôi mắt, dùng lực vừa phải ấn vào vài giây thì thả ra. Để giảm căng thẳng, thư giãn đôi mắt, bạn có thể kéo đuôi mắt về thái dương, xoa theo chuyển động tròn mỗi khi mát xa.

Thực hiện động tác mát xa này thường xuyên cực kỳ tốt cho người đang căng thẳng, uể oải, đồng thời còn làm tăng chất lượng giấc ngủ.

Động tác 3: Loại bỏ bọng mắt

Đây là những điểm cần mát xa để xóa bọng mắt nhanh chóng - Ảnh: Internet

Đầu tiên, đặt 2 đầu ngón tay trỏ vào hốc mắt, dùng lực ấn nhẹ nhàng khoảng 3 giây thì thả ra. Lặp lại từ 5 - 7 lần.

Tiếp theo, lấy ngón trỏ và giữa tạo thành chữ V đặt ở đuôi và hốc mắt, ấn nhẹ rồi di chuyển xuống dưới má thì thả ra. Lặp lại khoảng 5 lần.

Động tác 4: Kéo căng vùng da dưới mắt

Khi lão hóa, vùng da dưới mắt rất dễ chảy xệ, tích nước, do đó, bạn cần phải mát xa thường xuyên - Ảnh: Internet

Đặt các ngón tay lên 3 điểm được đánh dấu trên ảnh minh họa, ấn nhẹ hoặc mát xa theo chuyển động tròn tại đây. Ngoài ra, bạn có thể dùng đầu ngón tay cái để mát xa từ điểm này kéo đến điểm kia.

Chăm chỉ thực hiện các động tác mát xa theo phương pháp Shiatsu này mỗi khi có thời gian trong ngày, sau khoảng 10 ngày, bạn sẽ nhận được hiệu quả ngoài mong đợi.