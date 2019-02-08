Nghiền trái cây rồi đông thành đá để mát xa mặt mỗi ngày, da căng bóng, mướt mịn như gái Hàn

Chăm sóc da 08/02/2019 10:59

Dùng trái cây đông đá để mát xa khuôn mặt mỗi ngày là phương pháp trẻ hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và dưỡng trắng da hết sức hiệu quả mà bạn nên áp dụng.

Tận dụng trái cây ngày Tết để làm đá lạnh mát xa khuôn mặt mỗi ngày, đảm bảo sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng, căng mướt như gái Hàn một cách cực kỳ đơn giản.

Các loại quả tươi rất giàu vitamin, khoáng chất không chỉ tốt cho sức khỏe, vóc dáng mà còn có khả năng cải thiện làn da hết sức hữu hiệu.

Hơn thế, hoa quả còn chứa nhiều chất kháng khuẩn, chống viêm rất có ích trong việc ngăn ngừa, điều trị mụn, viêm da hay mẩn đỏ.

Nghiền trái cây rồi đông thành đá để mát xa mặt mỗi ngày, da căng bóng, mướt mịn như gái Hàn - Ảnh 1
Trái cây đông đá rất tốt đối với da mặt - Ảnh: Internet

Một số loại quả còn giàu dưỡng chất, axit amin có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ đốm đen, thâm nám chỉ sau thời gian ngắn.

Do đó, Tết này, nếu ở nhà có quá nhiều trái cây, hãy dùng chúng để dưỡng da theo các công thức sau đây.

Công thức làm trái cây đông đá dưỡng da

Dưa hấu đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Vài lát dưa hấu chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 4 - 5 lá bạc hà tươi

Cách thực hiện:

Cho dưa hấu, bạc hà và một ít nước lọc vào máy xay nhuyễn sau đó đổ ra chiếc bát lớn. Thêm mật ong vào rồi dùng muỗng trộn đều lên, đổ hỗn hợp thu được vào khay. Đặt khay này vào ngăn đông qua đêm, sáng hôm sau bạn có thể sử dụng được ngay.

Dưa hấu giàu nước khoáng giúp duy trì độ ẩm, ngăn ngừa khô nứt, bong tróc hữu hiệu. Loại quả này còn giàu vitamin A có tác dụng chống lão hóa, xóa mờ các dấu hiệu như nếp nhăn, đốm đen, nám, tàn nhang...

Nghiền trái cây rồi đông thành đá để mát xa mặt mỗi ngày, da căng bóng, mướt mịn như gái Hàn - Ảnh 2
Dưa hấu đông đá cực kỳ tốt cho làn da khô ráp, lão hóa - Ảnh: Internet

Đu đủ đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Vài lát đu đủ chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Cho đu đủ, mật ong vào bát rồi dùng muỗng nghiền thật nhuyễn. Trích vitamin E vào rồi trộn đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất rồi đổ vào khay, đặt chúng vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 - 6 giờ đồng hồ.

Đu đủ cũng giống như dưa hấu rất nhiều vitamin A với tác dụng chống lão hóa vượt trội. Loại quả này còn mang đến công dụng dưỡng trắng tuyệt vời và an toàn.

Nghiền trái cây rồi đông thành đá để mát xa mặt mỗi ngày, da căng bóng, mướt mịn như gái Hàn - Ảnh 3
Hàm lượng vitamin A trong đu đủ giúp ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Xoài đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả xoài chín

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Lấy thịt xoài cho vào máy xay nhuyễn mịn thì cho ra chiếc bát, thêm mật ong và nước cốt chanh vào, trộn đều. Đổ hỗn hợp vô khay, đặt vào tủ lạnh để đông thành đá, sau đó sử dụng.

Xoài rất giàu vitamin C, kháng khuẩn và chống viêm nên có khả năng ngăn ngừa, điều trị các loại mụn, viêm da hữu hiệu.

Nghiền trái cây rồi đông thành đá để mát xa mặt mỗi ngày, da căng bóng, mướt mịn như gái Hàn - Ảnh 4
Dùng đá lạnh từ xoài mát xa mặt thường xuyên để ngăn ngừa mụn - Ảnh: Internet

Bạn nên dùng đá lạnh mát xa da mặt trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tối ưu. Sau khi thực hiện xong, hãy sử dụng dung dịch cân bằng độ ẩm như toner, nước hoa hồng. Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm và đi ngủ trước 23 giờ mỗi tối. Chắc chắn, chỉ sau 1 tuần, làn da sẽ cải thiện đáng kể, trở nên mịn màng, trắng hồng rõ rệt.

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