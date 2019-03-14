Bên cạnh việc chăm sóc da mặt bằng mỹ phẩm, phụ nữ trung niên nên bổ sung các chất này để trì hoãn lão hóa

Bạn cảm thấy lo lắng vì bản thân đang già đi quá nhanh và đang loay hoay tìm kiếm phương pháp ngăn ngừa lão hóa. Nếu mong muốn sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ, hãy bổ sung các loại dưỡng chất có khả năng làm chậm lão hóa sau đây.

Aspirin làm loãng máu giúp tăng cường lưu thông và giảm đáng kể khả năng đông máu. Lưu thông máu tốt sẽ giúp hoạt động của các cơ quan hiệu quả hơn.

Loại thuốc kỳ diệu này được kê toa cho các bệnh như đau đầu nhẹ, đau nhức cơ thể và sốt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người dùng một liều nhỏ aspirin hàng ngày có sức khỏe tổng thể rất tốt.

Bổ sung loại chất này còn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Các nghiên cứu đã chứng minh những người dùng aspirin mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư ruột kết thấp hơn 50%.

Nhờ khả năng tăng cường lưu thông máu, aspirin thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, nuôi dưỡng tế bào cũ, từ đó trì hoãn lão hóa vượt trội.

Aspirin là loại thuốc cực kỳ tốt để tăng cường sức khỏe tổng thể, duy trì làn da tươi trẻ - Ảnh: Internet

2. Dầu cá

Dầu cá chứa omega-3, đây là chất được chứng nhận về mặt y tế với khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch.

Theo quan niệm lâu đời, ăn cá sẽ giúp kéo dài tuổi thọ và dầu cá là một chất cực tốt được khuyên dùng để chống lão hóa. Điều này đã được khoa học chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.

Omega-3 có trong dầu cá làm giảm tác dụng của bệnh tăng nhãn áp và thoái hóa điểm vàng. Đồng thời, loại chất này giúp tăng tuổi thọ, giảm nguy cơ tử vong đột ngột ở bệnh nhân tim.

Bổ sung thịt cá béo mỗi ngày sẽ cung cấp nhiều omega-3 giúp ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

3. Hesperidin

Đây là một bioflavonoid cụ thể được tìm thấy trong vỏ trái cây họ cam quýt. Hesperidin mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, nhan sắc phụ nữ.

Càng già, các tĩnh mạch càng có xu hướng bị uốn cong và mất đi hình dạng ban đầu. Việc bổ sung thường xuyên hesperidin sẽ tăng độ kín, cải thiện lưu lượng máu giúp ích cho việc ngăn ngừa lão hóa da, duy trì vẻ tươi trẻ.

Hesperidin trong vỏ cam, quýt cực kỳ tốt để ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

4. Resveratrol

Đây là một polyphenol được tìm thấy trong các loại quả mọng. Loại chất này sẽ tăng cường hiệu quả chống lão hóa khi trái cây được cho lên men, đặc biệt là món rượu vang. Tuy nhiên, hãy uống rượu vang đúng liều lượng mỗi ngày.

Bổ sung loại chất này mỗi ngày sẽ duy trì sự cân bằng của chuỗi protein gọi là sirtuin giúp kéo dài tuổi thọ của các tế bào da. Điều này giúp làn da mịn màng, săn chắc lâu hơn.



Các loại quả mọng rất giàu chất chống oxy cực kỳ tốt cho việc đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung các nhóm chất trên vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn sẽ hỗ trợ những phương pháp làm đẹp từ mỹ phẩm đẩy lùi tối đa quá trình lão hóa, duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ.