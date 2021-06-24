4 nàng thơ được mệnh danh là tình đầu quốc dân xứ Hàn, từ 6x đến 9x ai cũng đẹp mỹ miều tựa như tranh vẽ

Để tồn tại và phát triển trong nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, việc sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng là bắt buộc đối với các diễn viên. Bởi vì ngoài lối diễn xuất chuyên nghiệp, vẻ ngoài là thứ thu hút công chúng. Nhiều diễn viên nữ nhờ sở hữu các đường nét khuôn mặt nổi trội đã được khán giả yêu quý, đặt cho danh hiệu " tình đầu quốc dân ".

bắt đầu đóng phim từ năm 14 tuổi nhưng mãi đến năm 1977 khi bộ phim I Really Really Like You ra mắt, cô mới thực sự nhận được sự quan tâm của công chúng. Với vẻ ngoài thánh thiện, thanh khiết, nhất là nụ cười ngọt ngào đủ sức làm "tan chảy" mọi trái tim, Im Ye Jin trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai đất nước kim chi. Vì sự nổi tiếng của mình, cô được khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân".

Nữ diễn viên sinh năm 1960 là một trong những ngôi sao gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc vì đã có gần 50 năm trong nghề khi bước vào nghiệp diễn khi mới 14 tuổi. Khán giả Việt đa số biết đến cô thông qua các bộ phim như Hoàng Cung, Vườn sao băng hay nhiều bộ phim khác ở vai người mẹ. Nhưng ít ái biết được, Im Ye Jin thời trẻ đã từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" vì sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, trong trẻ khiến người khác nhớ mãi.

Im Ye Jin vẫn mặn mà ở tuổi 61 - Ảnh: Internet

Với gần 50 năm lăn lộn trong nghề với đủ các thể loại vai, đến nay cô đã bỏ túi hơn 30 phim điện ảnh và hàng loạt phim truyền hình. Ở tuổi 61, Im Ye Jin vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái, cao sang. Cô có cuộc hôn nhân viên mãn với ông xã là đạo diễn và nhà sản xuất phim truyền hình của đài MBC.

2. Son Ye Jin

Son Ye Jin là ngọc nữ hiếm hoi của làng giải trí Hàn Quốc được khen ngợi cả về kỹ năng diễn xuất lẫn visual của mình. 20 năm trong nghề, nhan sắc của "chị đẹp" vẫn như những năm 2000 - thuở cô mới bước những bước chân đầu tiên vào ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Nhan săc của Son Ye Jin được ca ngời là 'Mong manh như hạt mưa, rạng rỡ như nắng hè' - Ảnh: Internet

Có xuất phát điểm khá thuận lợi khi giành được cơ hội đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim kinh điển như The Classic, Hương Mùa Hè, A Moment To Remember,... Son Ye Jin nổi lên như một hiện tượng với nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần của mình. "Mong manh như hạt mưa, rạng rỡ như nắng hè" là nững gì người ta nói về cô, sau đó nữ diễn viên cũng được công chúng yêu mến và đặt cho biệt danh "tình đầu quốc dân".

Son Ye Jin và Hyun Bin trong Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, cô lại gây thương nhớ với vai chính trong Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) và sau đó đã xác nhận chuyện phim giả tình thật cùng nam diễn viên Hyun Bin.

3. Jun Ji Hyun

Dù chỉ được đánh giá diễn xuất ở mức khá nhưng với thần thái sang chảnh, cuốn hút của mình, "mợ chảnh" luôn có một vị trí đặc biệt trong làng giải trí xứ Hàn. Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Jun Ji Hyun đã từng theo nghiệp người mẫu và bị đánh giá không làm nên chuyện ở mảng phim ảnh.

Jun Ji Hyun xuất thân là người mẫu - Ảnh: Internet

Nhưng chỉ với vai diễn đầu tay, tạo hình tinh nghịch nhưng xinh đẹp đến nao lòng trong Cô Nàng Ngổ Ngáo cùng diễn xuất ngoài mong đợi của Jun Ji Hyun, cô đã phá đi định kiến "bình hoa di động" của nhiều người. Thậm chí, những biểu cảm đáng yêu cùng gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và mái tóc đen bồng bềnh của cô trong Cô Nàng Ngổ Ngáo đã biến Jun Ji Hyun trở thành chuẩn mực của cái đẹp một thời và được mệnh danh là "tình đầu quốc dân.

Chỉ với Cô Nàng Ngổ Ngáo, Jun Ji Hyun đã được công chúng nhớ mặt đặt tên - Ảnh: Internet

Hiện nay ở tuổi 40, nữ diễn viên đã thành công trong nhiều vai diễn và có một mối hôn nhân hạnh phúc cùng ông xã tài phiệt. Gần đây, do bị tung tin đồn ly hôn và có chồng ngoại tình, cô đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật để kiện người tung tin đồn vô căn cứ.

4. Suzy

Tạo hình của Suzy trong Architecture 101 được khen ngợi là thuần khiết như mối tình đầu - Ảnh: Internet

Là em út của hội "tình đầu", nữ diễn viên kiêm ca sĩ sinh năm 1994 lại không hề lép vế trước đàn chị. Đã từng có thời điểm, nhờ độ nổi tiếng của mình, cô đã trở thành người sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo nhất, vượt cả Yoona - nữ Idol được xem là top visual của thế hệ Idol thứ 2 tại Hàn Quốc.

Hiện Suzy vẫn là một trong những sao nữ được săn đón nhất Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Tuy không đóng nhiều phim nhưng Suzy trở thành hình mẫu được các chàng trai Hàn Quốc yêu mến nhờ màn xuất hiện trong tác phẩm đình đám Architecture 101 (2012) và "ẵm" luôn danh hiệu "tình đầu quốc dân" khi mới có 18 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động. Suzy ngày càng chứng minh được thực lực của mình với vai trò một diễn viên chuyên nghiệp.