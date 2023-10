4 nàng thơ được mệnh danh là tình đầu quốc dân xứ Hàn, từ 6x đến 9x ai cũng đẹp mỹ miều tựa như tranh vẽ

Nữ diễn viên sinh năm 1960 là một trong những ngôi sao gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc vì đã có gần 50 năm trong nghề khi bước vào nghiệp diễn khi mới 14 tuổi. Khán giả Việt đa số biết đến cô thông qua các bộ phim như Hoàng Cung, Vườn sao băng hay nhiều bộ phim khác ở vai người mẹ. Nhưng ít ái biết được, Im Ye Jin thời trẻ đã từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" vì sở hữu một nhan sắc xinh đẹp, trong trẻ khiến người khác nhớ mãi.

Nhan sắc đỉnh cao một thời của Im Ye Jin - Ảnh: Internet

bắt đầu đóng phim từ năm 14 tuổi nhưng mãi đến năm 1977 khi bộ phim I Really Really Like You ra mắt, cô mới thực sự nhận được sự quan tâm của công chúng. Với vẻ ngoài thánh thiện, thanh khiết, nhất là nụ cười ngọt ngào đủ sức làm "tan chảy" mọi trái tim, Im Ye Jin trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai đất nước kim chi. Vì sự nổi tiếng của mình, cô được khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân".