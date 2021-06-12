‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần

Sao quốc tế 12/06/2021 06:58

Jo Yeo Jung là nữ diễn viên nổi tiếng với các vai ‘chuyên trị’ những cảnh nóng trên màn ảnh Hàn. Song, cộng đồng mạng càng bất ngờ hơn bởi nhan sắc tươi trẻ dù đã 40 tuổi của cô.

Jo Yeo Jeong sinh năm 1981, hiện đang là một nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại xứ sở kim chi. Cô từng bước tiến vào thế giới giải trí với loạt “cảnh nóng” trong các bộ phim: Người hầu, I need romance 1, Hậu cung... Trong quá trình diễn xuất của mình, cô nàng hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, không ngại để lộ da thịt trước ống kính và dè dặt với bất cứ phân đoạn nhạy cảm nào với bạn diễn. Vậy nên, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh xứ Hàn nhiều năm liền.

Jo Yeo Jeong
Jo Yeo Jeong nhiều năm liền gắn với danh xưng 'nữ hoàng cảnh nóng'Ảnh: Internet
‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần - Ảnh 2
Nữ diễn viên nổi tiếng và được nhiều người công nhận thực lực diễn xuất theo thời gian - Ảnh: Internet

Dù đã ở độ tuổi U40, nhưng nữ diễn viên xứ Hàn vẫn sở hữu vốn dáng vô cùng cân đối và đáng mơ ước. Song song đó, làn da trắng đẹp đến không tỳ vết và thần thái đỉnh cao luôn khiến cô nàng nổi bật và toả sáng khi xuất hiện trước công chúng.

‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần - Ảnh 3
Vẻ ngoài tươi trẻ cùng thần thái đỉnh cao luôn thu hút mọi người của 'nữ hoàng cảnh nóng' - Ảnh: Internet

 

‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần - Ảnh 4
Nữ diễn viên vẫn luôn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và căng tràn sức sống - Ảnh: Internet
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Làn da trắng hồng, đẹp không tỳ vết - Ảnh: IGNV
‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần - Ảnh 6
Jo Yeo Jung càng nổi tiếng hơn sau khi đóng phim Ký sinh trùng - Ảnh: Internet

Sau khi tham gia bộ phim Ký sinh trùng - kiệt tác điện ảnh đem về Cành cọ vàng đầu tiên cho Hàn Quốc, cô nàng mới chính thức được công nhận thực lực diễn xuất và nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, thành công trong sự nghiệp khiến nữ diễn viên khá lận đận trong tình yêu. Đó cũng chính là lý do khi chạm ngưỡng 40, người đẹp vẫn độc thân.

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Từ khóa:   nữ hoàng cảnh nóng Nữ diễn viên Hàn Quốc diễn viên Jo Yeo Jeong

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