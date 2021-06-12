‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Jo Yeo Jeong đẹp bất chấp thời gian, khoe 3 vòng ‘bốc lửa’ ở tuổi tứ tuần

Jo Yeo Jeong sinh năm 1981, hiện đang là một nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại xứ sở kim chi. Cô từng bước tiến vào thế giới giải trí với loạt “cảnh nóng” trong các bộ phim: Người hầu, I need romance 1, Hậu cung... Trong quá trình diễn xuất của mình, cô nàng hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, không ngại để lộ da thịt trước ống kính và dè dặt với bất cứ phân đoạn nhạy cảm nào với bạn diễn. Vậy nên, nữ diễn viên gắn liền với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” của màn ảnh xứ Hàn nhiều năm liền.

Jo Yeo Jeong nhiều năm liền gắn với danh xưng 'nữ hoàng cảnh nóng' - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên nổi tiếng và được nhiều người công nhận thực lực diễn xuất theo thời gian - Ảnh: Internet

Dù đã ở độ tuổi U40, nhưng nữ diễn viên xứ Hàn vẫn sở hữu vốn dáng vô cùng cân đối và đáng mơ ước. Song song đó, làn da trắng đẹp đến không tỳ vết và thần thái đỉnh cao luôn khiến cô nàng nổi bật và toả sáng khi xuất hiện trước công chúng.