Gần đây, theo Allkpop, một bài đăng đã được tạo trên cộng đồng mạng Hàn Quốc “FM Korea” với tiêu đề "Quảng cáo đồ lót cho nhãn hiệu BYC của Oh My Girl Arin". Cụ thể, bài đăng là những bức ảnh cô nàng tạo dáng với nhiều bộ đồ lót khác nhau của thương hiệu BYC. Sau khi được chọn làm người mẫu cho thương hiệu quần áo này, thành viên của nhóm nhạc nữ Oh My Girl đã chụp rất nhiều kiểu ảnh cho bộ sưu tập nội y của hãng nhưng cô nàng chỉ cầm trên tay và không mặc chúng.

Arin trong loạt ảnh chụp cùng nội y gây tranh cãi gần đây - Ảnh của nhãn hiệu BYC

Sau khi loạt ảnh được tung ra, bài viết xuất hiện nhiều bình luận chia làm hai chiều. Một số cư dân mạng nói rằng “Arin nên mặc đồ lót chứ không chỉ cầm nó thôi”, "Không có ý nghĩa gì khi người mẫu quảng cáo cho hãng lại không mặc đồ của hãng", "Ý tôi là, tại sao cô ấy không mặc nội y khi quảng cáo cho nó?" và "Họ bảo thủ quá. Cô ấy chỉ mặc quần áo bình thường và cầm đồ lót”.

Nữ thần tượng mặc đồ khá kín đáo, trái ngược với những gì khán giả hình dung về bộ ảnh quảng bá nội y

Biểu cảm dễ thương của cô nàng có được cho là thực sự phù hợp với dòng quảng cáo này không?

Cô nàng chỉ cầm mẫu đồ loát và tạo dáng

Tuy nhiên, các cư dân mạng khác bình luận: "Cô ấy không phải là người mẫu đồ lót mà là người mẫu nhãn hiệu", "Tôi không nghĩ đó là vấn đề vì miễn sao bộ ảnh xuất hiện hình ảnh của thương hiệu là được”, "Ngay cả những người mẫu nam khác cũng không mặc nội y khi quảng cáo chúng". Hơn nữa, Arin vốn nổi tiếng với hình tượng ngây thơ, thuần khiết nên việc thả dáng quá nóng bỏng là điều không cần thiết và không phù hợp với cô nàng.