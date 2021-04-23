Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’

Sao quốc tế 23/04/2021 17:57

Cư dân mạng đã chia thành hai phía dư luận và tranh cãi về quảng cáo đồ lót của thành viên Arin - nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Oh My Girl.

Thành viên Arin của nhóm nhạc Oh My Girl từng khiến người hâm mộ mê mẩn ngay sau khi ra mắt bởi vẻ đẹp trong sáng và dễ thương. 

Gần đây, theo Allkpop, một bài đăng đã được tạo trên cộng đồng mạng Hàn Quốc “FM Korea” với tiêu đề "Quảng cáo đồ lót cho nhãn hiệu BYC của Oh My Girl Arin". Cụ thể, bài đăng là những bức ảnh cô nàng tạo dáng với nhiều bộ đồ lót khác nhau của thương hiệu BYC. Sau khi được chọn làm người mẫu cho thương hiệu quần áo này, thành viên của nhóm nhạc nữ Oh My Girl đã chụp rất nhiều kiểu ảnh cho bộ sưu tập nội y của hãng nhưng cô nàng chỉ cầm trên tay và không mặc chúng. 

Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’ - Ảnh 1
Arin trong loạt ảnh chụp cùng nội y gây tranh cãi gần đây - Ảnh của nhãn hiệu BYC

Sau khi loạt ảnh được tung ra, bài viết xuất hiện nhiều bình luận chia làm hai chiều. Một số cư dân mạng nói rằng “Arin nên mặc đồ lót chứ không chỉ cầm nó thôi”, "Không có ý nghĩa gì khi người mẫu quảng cáo cho hãng lại không mặc đồ của hãng", "Ý tôi là, tại sao cô ấy không mặc nội y khi quảng cáo cho nó?" và "Họ bảo thủ quá. Cô ấy chỉ mặc quần áo bình thường và cầm đồ lót”.

Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’ - Ảnh 2
Nữ thần tượng mặc đồ khá kín đáo, trái ngược với những gì khán giả hình dung về bộ ảnh quảng bá nội y 
Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’ - Ảnh 3
Biểu cảm dễ thương của cô nàng có được cho là thực sự phù hợp với dòng quảng cáo này không? 
Loạt ảnh quảng cáo đồ lót của Oh My Girl - Arin gây tranh cãi: ‘Tại sao cô ấy chụp ảnh quảng cáo đồ lót nhưng lại không mặc nội y?’ - Ảnh 4
Cô nàng chỉ cầm mẫu đồ loát và tạo dáng 

Tuy nhiên, các cư dân mạng khác bình luận: "Cô ấy không phải là người mẫu đồ lót mà là người mẫu nhãn hiệu", "Tôi không nghĩ đó là vấn đề vì miễn sao bộ ảnh xuất hiện hình ảnh của thương hiệu là được”, "Ngay cả những người mẫu nam khác cũng không mặc nội y khi quảng cáo chúng". Hơn nữa, Arin vốn nổi tiếng với hình tượng ngây thơ, thuần khiết nên việc thả dáng quá nóng bỏng là điều không cần thiết và không phù hợp với cô nàng. 

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Từ khóa:   Arin thành viên Oh My Girl nội y

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