Thành viên Arin của nhóm nhạc Oh My Girl từng khiến người hâm mộ mê mẩn ngay sau khi ra mắt bởi vẻ đẹp trong sáng và dễ thương.

Gần đây, theo Allkpop, một bài đăng đã được tạo trên cộng đồng mạng Hàn Quốc “FM Korea” với tiêu đề "Quảng cáo đồ lót cho nhãn hiệu BYC của Oh My Girl Arin". Cụ thể, bài đăng là những bức ảnh cô nàng tạo dáng với nhiều bộ đồ lót khác nhau của thương hiệu BYC. Sau khi được chọn làm người mẫu cho thương hiệu quần áo này, thành viên của nhóm nhạc nữ Oh My Girl đã chụp rất nhiều kiểu ảnh cho bộ sưu tập nội y của hãng nhưng cô nàng chỉ cầm trên tay và không mặc chúng.