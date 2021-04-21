Cùng ngắm nhan sắc vạn người mê của hai nàng công chúa nhà Lý Liên Kiệt

Những hình ảnh mới nhất của hai cô con gái nhà Lý Liên Kiệt ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, truyền thông Hong Kong phát hiện ra rằng, trên trang cá nhân của mình, cô con gái thứ hai của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt và hoa hậu Lợi Trí đã cập nhật hình ảnh mới nhất của hai chị em. Theo đó, Jada 18 tuổi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chị gái Jane 20 tuổi cùng tấm hình hai chị em vô cùng thân thiết. Điều đáng nói là cả hai cô công chúa của Lý Liên Kiệt sau khi trang điểm đậm đều được nhận xét là rất giống Hoa hậu Lợi Trí.

Những hình ảnh mới nhất của hai cô công chúa nhà Lý Liên Kiệt - Lợi Trí

Jada gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chị Jane, cả hai cô con gái của Lý Liên Kiệt đều thừa hưởng nét đẹp của Hoa hậu Lợi Trí

Sinh ra trong một gia đình có bố là ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới và mẹ là Hoa hậu châu Á một thời, ngay từ nhỏ hai chị em Jane và Jada đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Hai cô con gái của Lý Liên Kiệt được biết đến với thành tích học tập rất tốt tại Mỹ, ngoài ra hai cô còn thừa hưởng được nhan sắc vạn người mê từ người mẹ Hoa hậu nổi tiếng.

Trước khi đến với Lợi Trí, Lý Liên Kiệt từng có một cuộc hôn nhân với Hoàng Thu Yến và cũng có hai cô con gái

Nhan sắc Lợi Trí từng là nỗi thèm khát của rất nhiều đàn ông châu Á suốt một thời gian dài

Ngoài Jane và Jada, Lý Liên Kiệt còn có hai người con gái nữa với người vợ đầu Hoàng Thu Yến, vậy nhưng hai cô con gái của vợ trước khá kín tiếng trước truyền thông. Những năm gần đây, ngôi sao võ thuật nổi tiếng liên tục vướng phải những tin đồn không hay về sức khỏe. Thậm chí từng có thông tin Lý Liên Kiệt đã qua đời vì bệnh tật. Vậy nhưng mới đây, sự xuất hiện của Lý Liên Kiệt tại Ngũ Đài Sơn đã giúp dẹp yên những tin đồn ác ý này.

Rộ tin đồn nam tài tử Lý Liên Kiệt qua đời vì ung thư xương Ngày 15/4, thông tin liên quan đến cái chết của nam diễn viên Lý Liên Kiệt xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ vô cùng hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-ngam-nhan-sac-van-nguoi-me-cua-hai-nang-cong-chua-nha-ly-lien-kiet-402773.html