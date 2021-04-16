Ngày 15/4, thông tin liên quan đến cái chết của nam diễn viên Lý Liên Kiệt xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội khiến fan hâm mộ vô cùng hoang mang.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nam tài tử họ Lý sinh năm 1963 trong một gia đình phổ thông tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt là con thứ 5 trong gia đình. Vậy nhưng khi Lý Liên Kiệt 3 tuổi, bố nam diễn viên đột ngột qua đời, cuộc sống của 5 người con đều do một mình mẹ gánh vác. Khi Lý Liên Kiệt lên 8 tuổi một vị huấn luyện viên võ thuật đã phát hiện ra tài năng thiên phú của nam diễn viên nổi tiếng. Chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, Lý Liên Kiệt đã phát triển hoàn toàn thiên phú về võ thuật của mình. Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ Năm 11 tuổi, Lý Liên Kiệt đã giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi võ thuật thiếu niên toàn quốc. Sau đó, khi Lý Liên Kiệt 16 tuổi, một vị đạo diễn đã mời ông tham gia bộ phim điện ảnh Thiếu Lâm Tự. Lý Liên Kiệt quay phim trong vòng 10 tháng, mỗi ngày Lý Liên Kiệt được nhận 1 tệ thù lao. Sau khi hoàn thành các cảnh quay, Lý Liên Kiệt về lại đơn vị tiếp tục luyện tập, vậy nhưng do không cẩn thận nên đã bị gãy chân. Bác sĩ nói với Lý Liên Kiệt rằng việc đi lại hàng ngày không vấn đề gì nhưng sau này sẽ khó có thể làm vận động viên được nữa. Khi đó Lý Liên Kiệt vô cùng hoang mang, cuộc đời thực sự kết thúc rồi sao?

Lý Liên Kiệt nổi tiếng sau một đêm nhờ thành công của Thiếu Lâm Tự Khi đó bộ phim Thiếu Lâm Tự đã làm xong các công tác hậu kỳ và chuẩn bị ra rạp. Không thể ngờ được rằng, Thiếu Lâm Tự mang về thành công ngoài mong đợi, nam chính Lý Liên Kiệt nổi tiếng chỉ sau một đêm. Cũng từ đó, Lý Liên Kiệt quyết định từ bỏ ước mơ làm vận động viên võ thuật và chuyển hướng sự nghiệp sang mảng phim ảnh. Tiếp theo đó, nam tài tử họ Lý tham gia Thiếu Lâm Tiểu Tử và Nam Bắc Thiếu Lâm, cả hai bộ phim đều mang về thành công rực rỡ. Những năm gần đây tình trạng sức khỏe của Lý Liên Kiệt không được tốt Vài năm trở lại đây do tình hình sức khỏe nên Lý Liên Kiệt ít đóng phim, ông sống khá khép kín. Cũng chính vì vậy có nhiều tin đồn Lý Liên Kiệt bệnh nặng thậm chí có thông tin ông đã qua đời. Ngày 15/4, xuất hiện nhiều thông tin Lý Liên Kiệt qua đời trên mạng thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Trước đây tại Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều tin đồn Lý Liên Kiệt qua đời vì ung thư xương. Vậy nhưng tất cả đều là thông tin không chính xác.

Những tin đồn về cái chết của Lý Liên Kiệt tràn ngập trên mạng Theo Sohu, mới đây Lý Liên Kiệt đã xuất hiện tại Ngũ Đài Sơn cầu phúc, những hình ảnh của nam diễn viên nổi tiếng đã được một tài khoản đăng lên mạng lên mạng xã hội. Những hình ảnh này cho thấy Lý Liên Kiệt khá tiều tụy nhưng đây cũng chính là bằng chứng xóa tan tin đồn nam tài tử họ Lý qua đời xuất hiện tràn lan trên mạng gần đây. Nam tài tử họ Lý xuất hiện tại Ngũ Đài Sơn hôm 14/4 giúp xóa tan mọi tin đồn Những năm qua, Lý Liên Kiệt thường không xuất hiện trước truyền thông, ông tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và đi chùa cầu phúc. Tình trạng sức khỏe của Lý Liên Kiệt vẫn luôn là chủ đề được các fan hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Lý Liên Kiệt xuất hiện với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt u sầu khiến fan hâm mộ lo lắng Những hình ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật lừng danh Lý Liên Kiệt cho thấy tình trạng sức khỏe của ông không thật sự tốt.

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