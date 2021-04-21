Trần Kiều Ân phản ứng cực gắt khi bị fan hâm mộ ‘quản lý’ chuyện đời tư

Vài ngày gần đây, thông tin nữ diễn viên xinh đẹp Trần Kiều Ân chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai kém tuổi Alan xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Mặc dù vậy người đẹp Hoàng Tử Ếch vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Cuối năm 2019 Trần Kiều Ân và bạn trai kém 9 tuổi Alan xác nhận hẹn hò

Fan hâm mộ trực tiếp hỏi Trần Kiều Ân về việc Alan có cầu hôn cô hay không nhưng không ngờ hành động của nữ diễn viên xinh đẹp lại là điều gây chú ý nhất. Theo Sohu, khi được hỏi về việc này Trần Kiều Ân đã trả lời fan hâm mộ rằng: “Tại sao chúng tôi làm việc gì đều nhất định phải báo cáo, có cầu hôn hay không đó là chuyện riêng của chúng tôi, dù có hay không có tôi cùng sẽ không nói cho mọi người biết”, “cảm ơn ủng hộ, không cần phải lo lắng là tôi bị lừa”.