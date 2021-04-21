Trần Kiều Ân phản ứng cực gắt khi bị fan hâm mộ ‘quản lý’ chuyện đời tư

Sau khi thông tin Trần Kiều Ân chuẩn bị kết hôn với bạn trai kém tuổi Alan lan truyền, cô đã nhận được sự quan tâm thái quá từ fan hâm mộ, điều này khiến người đẹp nổi giận.
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Vài ngày gần đây, thông tin nữ diễn viên xinh đẹp Trần Kiều Ân chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai kém tuổi Alan xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Mặc dù vậy người đẹp Hoàng Tử Ếch vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.
Fan hâm mộ trực tiếp hỏi Trần Kiều Ân về việc Alan có cầu hôn cô hay không nhưng không ngờ hành động của nữ diễn viên xinh đẹp lại là điều gây chú ý nhất. Theo Sohu, khi được hỏi về việc này Trần Kiều Ân đã trả lời fan hâm mộ rằng: “Tại sao chúng tôi làm việc gì đều nhất định phải báo cáo, có cầu hôn hay không đó là chuyện riêng của chúng tôi, dù có hay không có tôi cùng sẽ không nói cho mọi người biết”, “cảm ơn ủng hộ, không cần phải lo lắng là tôi bị lừa”.
Trần Kiều Ân trả lời rất nhiều fan hâm mộ với nội dung tương tự, người đẹp nhấn mạnh: “Lần này rất nhiều người hỏi, thật sự rất phiền, tôi sẽ không trả lời lại, đây là chuyện riêng của tôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đừng lo là tôi bị lừa. Mẹ ơi, chị 42 tuổi rồi không phải 24 nữa, huống hồ khi 24 tuổi cũng đã rất thông minh rồi".
Trần Kiều Ân sinh năm 1979, cô từng được mệnh danh là nữ hoàng rating của các bộ phim thần tượng. Không chỉ thành công ở Đài Loan với các phim Hoàng Tử Ếch, Định Mệnh Anh Yêu Em, sau khi phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc đại lục cô cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Nữ diễn viên Trần Kiều Ân từng có thời gian hẹn hò với Hoắc Kiến Hoa nhưng sau đó cả hai đã chia tay.