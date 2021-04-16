Siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam "đốt mắt" cộng đồng mạng với mốt không nội y, khoe khéo vòng một căng đầy.
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Sau loạt ảnh "nàng thơ" trước đó, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ "đột kích" người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm, lăng xê mốt không nội y.
Kiểu mốt không nội y có thể gây ra nhiều sự cố không may, khiến sao nữ có thể bị lộ khoảnh khắc hớ hênh hoặc lộ vòng 1 kém duyên. Thế nhưng nếu chọn váy áo kỹ lưỡng và kết hợp ài hòa với phụ kiện đi kèm, người nổi tiếng chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý ở chốn đông người. Thanh Hằng quả đúng là siêu mẫu có gu ăn mặc đỉnh cao khi diện mốt không nội y mà vẫn vô cùng tinh tế, quý phái.
Siêu mẫu Thanh Hằng được biết đến với danh xưng "siêu mẫu có đôi chân dài nhất làng mẫu Việt" với 1,12m. Sinh năm 1983, năm nay Thanh Hằng đã bước sang độ tuổi cận kề 40. Thế nhưng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định theo năm tháng mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Trên trang cá nhân, siêu mãu thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.
Ảnh: FB nhân vật