Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ'

Sao Việt 16/04/2021 09:07

Siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam "đốt mắt" cộng đồng mạng với mốt không nội y, khoe khéo vòng một căng đầy.

Sau loạt ảnh "nàng thơ" trước đó, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ "đột kích" người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm, lăng xê mốt không nội y.

mot khong noi y 3
Nhan sắc cùng thân hình quyến rũ của chân dài được tôn lên triệt để qua thiết kế không nội y
mot khong noi y 3
Trong sắc trắng tinh khôi, bà 'Ba Trân' toát lên thần thái sang chảnh ngút trời. Bằng việc không mặc nội y, siêu mẫu khoe khéo vòng một lấp ló quyến rũ
mot khong noi y 4
Thanh Hằng được đánh giá là rất tinh tế khi lựa chọn các phụ kiện đi cùng với trang phục để vẫn có thể khoe thân hình gợi cảm nhưng không hề phô trương, quá đà

Kiểu mốt không nội y có thể gây ra nhiều sự cố không may, khiến sao nữ có thể bị lộ khoảnh khắc hớ hênh hoặc lộ vòng 1 kém duyên. Thế nhưng nếu chọn váy áo kỹ lưỡng và kết hợp ài hòa với phụ kiện đi kèm, người nổi tiếng chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý ở chốn đông người. Thanh Hằng quả đúng là siêu mẫu có gu ăn mặc đỉnh cao khi diện mốt không nội y mà vẫn vô cùng tinh tế, quý phái. 

Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ' - Ảnh 4

Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ' - Ảnh 5

Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ' - Ảnh 6
Loạt ảnh đẹp tựa 'nàng thơ' của Thanh Hàng được tung ra trước đó

Siêu mẫu Thanh Hằng được biết đến với danh xưng "siêu mẫu có đôi chân dài nhất làng mẫu Việt" với 1,12m. Sinh năm 1983, năm nay Thanh Hằng đã bước sang độ tuổi cận kề 40. Thế nhưng cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định theo năm tháng mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Trên trang cá nhân, siêu mãu thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Ảnh: FB nhân vật

Đọ tủ đồ hiệu của loạt sao Vbiz: Hương Giang, Kỳ Duyên, Thanh Hằng... ai giàu hơn ai?

Đọ tủ đồ hiệu của loạt sao Vbiz: Hương Giang, Kỳ Duyên, Thanh Hằng... ai giàu hơn ai?

Nhìn tủ đồ hiệu trị giá bạc tỷ của những người đẹp này mà chỉ biết xỉu ngang xỉu dọc.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu mẫu Thanh Hằng Thời trang không nội y

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 51 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 57 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 13 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"