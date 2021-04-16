Sau loạt ảnh "nàng thơ" trước đó, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ "đột kích" người hâm mộ bằng loạt ảnh gợi cảm, lăng xê mốt không nội y.

Nhan sắc cùng thân hình quyến rũ của chân dài được tôn lên triệt để qua thiết kế không nội y

Trong sắc trắng tinh khôi, bà 'Ba Trân' toát lên thần thái sang chảnh ngút trời. Bằng việc không mặc nội y, siêu mẫu khoe khéo vòng một lấp ló quyến rũ

Thanh Hằng được đánh giá là rất tinh tế khi lựa chọn các phụ kiện đi cùng với trang phục để vẫn có thể khoe thân hình gợi cảm nhưng không hề phô trương, quá đà

Kiểu mốt không nội y có thể gây ra nhiều sự cố không may, khiến sao nữ có thể bị lộ khoảnh khắc hớ hênh hoặc lộ vòng 1 kém duyên. Thế nhưng nếu chọn váy áo kỹ lưỡng và kết hợp ài hòa với phụ kiện đi kèm, người nổi tiếng chắc chắn trở thành tâm điểm chú ý ở chốn đông người. Thanh Hằng quả đúng là siêu mẫu có gu ăn mặc đỉnh cao khi diện mốt không nội y mà vẫn vô cùng tinh tế, quý phái.