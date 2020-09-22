Thanh Hằng chia sẻ ảnh chụp 11 năm trước cùng Hà Hồ, nhan sắc quá khứ của 2 mỹ nhân gây ngỡ ngàng

Hậu trường 22/09/2020 16:27

Hình ảnh quá khứ của cặp bạn thân đình đám Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng cách đây hơn 10 năm khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ chia sẻ lên trang Instagram cá nhân hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cách đây 11 năm. Được biết, thời điểm này cả hai cùng tham gia một sự kiện giải trí và có cơ hội gặp gỡ nam diễn viên nổi tiếng Lee Min Ho.

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Hình ảnh quá khứ của Thanh Hằng và Hà Hồ - Ảnh: IG

Qua khoảnh khắc chia sẻ, cả hai mỹ nhân Việt thuở mới bước chân vào nghề còn sở hữu làn da ngăm đen, vẻ đẹp chưa sắc sảo như hiện tại. Tuy nhiên, Thanh Hằng và Hà Hồ vẫn thu hút người nhìn với nét duyên riêng và không hề bị “dìm hàng” khi đứng cạnh mỹ nam đình đám xứ Hàn.

Nếu so sánh hình ảnh của 2 mỹ nhân ở quá khứ và hiện tại, có thể thấy, Thanh Hằng cũng như Hà Hồ đều thăng hạng nhan sắc đáng kể. Trải qua hơn 1 thập kỷ, cặp bạn thân năm nào nay đã trở thành những ngôi sao hạng A của Cbiz và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

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Thanh Hằng và Hà Hồ đều trở nên sắc sảo, mặn mà và sang chảnh hơn rất nhiều – Ảnh: FB

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Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cả hai vẫn giữ được tình bạn gắn bó suốt nhiều năm - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú khi được nhìn lại hình ảnh quá khứ của Thanh Hằng và Hà Hồ. Nhiều người cho rằng cả hai đều xứng danh là những mỹ nhân lão hóa ngược của showbiz Việt. Không chỉ vậy, Thanh Hằng và Hà Hồ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ được tình bạn bền chặt suốt nhiều năm dù trải qua nhiều thị phi, sóng gió.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Siêu mẫu Thanh Hằng Hà Hồ

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