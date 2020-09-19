Khoe ảnh hội ngộ Hoàng Anh ở Mỹ, Kim Hiền lộ nhan sắc thật sau thời gian u buồn vì mất mẹ

Sau thời gian u buồn vì mẹ ruột qua đời, diễn viên Kim Hiền đã trở lại với công việc. Nữ diễn viên "Hương phù sa" được khen thần thái rạng ngời, trẻ trung khi hội ngộ Hoàng Anh.

Ít tháng trước, diễn viên Kim Hiền vô cùng đau buồn khi mẹ ruột qua đời. Cô gần như suy sụp khi không thể về Việt Nam nhìn mặt đấng sinh thành lần cuối vì dịch bệnh. Cố gắng vượt qua nỗi đau, bà mẹ hai con dần lấy lại tinh thần và quay lại với công việc.

Sau 2 lần sinh nở, Kim Hiền trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 38 - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Kim Hiền vừa chia sẻ ảnh hội ngộ diễn viên Hoàng Anh tại Mỹ. Được biết, cả hai cùng tham gia ghi hình cho một chương trình dành cho người Việt tại hải ngoại.

Kim Hiền vui mừng khi được hợp tác với diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: FB

Trở lại với đam mê sau thời gian nghỉ dịch, nàng "Út Ráng" khoe nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn. Cô nở nụ cười rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ chân thành: "Hoàng Anh thì vẫn là người Hiền luôn phục vì hiền lành và yêu nghề! Làm việc với mọi người thấy nhẹ tênh bởi không phải đối phó cái đầu và trái tim thì mở rộng! Uhm... làm xong vẫn còn nghĩ tới nhau và những lời chia sẻ sau công việc và Hiền thích vậy quá á".

Dưới bài viết, rất đông bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy Kim Hiền đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống sau thời gian chịu tang mẹ.

Kim Hiền vừa vượt qua nỗi đau mất mẹ ruột - Ảnh: FB

Kim Hiền là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình một thời. Dù đã sang Mỹ định cư nhiều năm, nhưng tình cảm của người hâm mộ vẫn luôn hướng về nữ diễn viên. Hiện tại cô có cuộc sống ấm êm tại hải ngoại bên chồng doanh nhân và hai con "đủ nếp đủ tẻ".

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