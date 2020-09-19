Khoe ảnh hội ngộ Hoàng Anh ở Mỹ, Kim Hiền lộ nhan sắc thật sau thời gian u buồn vì mất mẹ

Hậu trường 19/09/2020 11:22

Sau thời gian u buồn vì mẹ ruột qua đời, diễn viên Kim Hiền đã trở lại với công việc. Nữ diễn viên "Hương phù sa" được khen thần thái rạng ngời, trẻ trung khi hội ngộ Hoàng Anh.

Ít tháng trước, diễn viên Kim Hiền vô cùng đau buồn khi mẹ ruột qua đời. Cô gần như suy sụp khi không thể về Việt Nam nhìn mặt đấng sinh thành lần cuối vì dịch bệnh. Cố gắng vượt qua nỗi đau, bà mẹ hai con dần lấy lại tinh thần và quay lại với công việc.

nhan sac dien vien kim hien
Sau 2 lần sinh nở, Kim Hiền trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 38 - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Kim Hiền vừa chia sẻ ảnh hội ngộ diễn viên Hoàng Anh tại Mỹ. Được biết, cả hai cùng tham gia ghi hình cho một chương trình dành cho người Việt tại hải ngoại.

nhan sac dien vien kim hien 1

nhan sac dien vien kim hien 3
Kim Hiền vui mừng khi được hợp tác với diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: FB

Trở lại với đam mê sau thời gian nghỉ dịch, nàng "Út Ráng" khoe nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn. Cô nở nụ cười rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ chân thành: "Hoàng Anh thì vẫn là người Hiền luôn phục vì hiền lành và yêu nghề! Làm việc với mọi người thấy nhẹ tênh bởi không phải đối phó cái đầu và trái tim thì mở rộng! Uhm... làm xong vẫn còn nghĩ tới nhau và những lời chia sẻ sau công việc và Hiền thích vậy quá á".

Dưới bài viết, rất đông bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy Kim Hiền đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống sau thời gian chịu tang mẹ.

nhan sac dien vien kim hien 4
Kim Hiền vừa vượt qua nỗi đau mất mẹ ruột - Ảnh: FB

Kim Hiền là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình một thời. Dù đã sang Mỹ định cư nhiều năm, nhưng tình cảm của người hâm mộ vẫn luôn hướng về nữ diễn viên. Hiện tại cô có cuộc sống ấm êm tại hải ngoại bên chồng doanh nhân và hai con "đủ nếp đủ tẻ".

Sinh con chưa đầy 2 tháng, vợ Cường Đô la đã phải vội thú nhận điều này, nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm

Sinh con chưa đầy 2 tháng, vợ Cường Đô la đã phải vội thú nhận điều này, nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm

Chia sẻ của Đàm Thu Trang sau khi làm mẹ khiến dân mạng thích thú. Vợ Cường Đô la công khai thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho con gái Suchin trên mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hiền nhan sắc Kim Hiền Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026