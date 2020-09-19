Sinh con chưa đầy 2 tháng, vợ Cường Đô la đã phải vội thú nhận điều này, nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm

Hậu trường 19/09/2020 10:35

Chia sẻ của Đàm Thu Trang sau khi làm mẹ khiến dân mạng thích thú. Vợ Cường Đô la công khai thể hiện tình cảm mãnh liệt dành cho con gái Suchin trên mạng.

Cường Đô laĐàm Thu Trang là một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm đặc biệt. Từ khi con gái chung chào đời, cuộc sống của vợ chồng "đại gia phố núi" còn được chú ý nhiều hơn. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ ảnh "công chúa nhỏ" đáng yêu.

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Cuộc sống của cặp đôi càng thêm trọn vẹn và hạnh phúc từ ngày bé Suchin ra đời - Ảnh: FB

Nếu như trước kia, vợ Cường Đô la chăm chỉ chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngập tràn hạnh phúc bên ông xã đại gia, thì giờ đây đã được thay bằng những hình ảnh dễ thương của ái nữ. Cô cũng được cư dân mạng đưa vào top bà mẹ bỉm sữa chăm khoe ảnh con lên mạng xã hội. Chính Đàm Thu Trang cũng phải thừa nhận điều này. Cô hạnh phúc viết trên Facebook: "Chính thức được gia nhập hội nghiện con".

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Qua những hình ảnh được Đàm Thu Trang đăng tải, có thể thấy bé Suchin rất mũm mĩm, đáng yêu - Ảnh: FB

Chia sẻ của bà xã Cường Đô la khiến dân mạng vô cùng thích thú. Mọi người hi vọng thời gian tới cô nàng sẽ đăng tải thêm nhiều hình ảnh đáng yêu của bé Suchin, cũng như công khai gương mặt bé cưng.

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Đăng ảnh con gái, cô nàng tiện thể khoe luôn không gian sống của hai vợ chồng - Ảnh: FB

Không riêng gì Đàm Thu Trang, từ ngày lên chức bố lần hai, chàng doanh nhân họ Nguyễn cũng thay đổi nhiều. "Đại gia phố núi" thể hiện tình cảm yêu thương và cưng chiều ái nữ hết mực. Chưa được 2 tháng tuổi, con gái Cường Đô la đã sở hữu tủ quần áo sang chảnh cùng bộ sưu tập túi xách hàng hiệu trị giá hơn 500 triệu.

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