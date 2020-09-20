Bị chụp lén, Đông Nhi lộ nhan sắc thật ở tháng cuối thai kỳ, có lộng lẫy như ảnh photoshop kỹ càng?

Hậu trường 20/09/2020 12:01

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Đông Nhi được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ người hâm mộ.

Từ sau khi công khai việc mang thai con đầu lòng, Đông Nhi trở thành mẹ bầu được quan tâm nhất nhì làng giải trí. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp đến khán giả.

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Dù đang mang thai nhưng bà xã Ông Cao Thắng vẫn khiến nhiều người ghen tỵ trước nhan sắc cực phẩm – Ảnh: FB

Mới đây, trợ lý của Đông Nhi bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ đến người hâm mộ ảnh chụp lén nữ ca sĩ kèm dòng trạng thái: “Chị không biết mình thèm chua hay thèm ngọt nữa?”. Trợ lý Đông Nhi cũng tiết lộ thêm rằng sau khi đắn đo suy nghĩ thì mẹ bầu quyết định ăn bánh flan và kem kẹp. Dưới bài đăng, Đông Nhi còn khiến nhiều người thích thú khi để lại bình luận “dằn mặt” trợ lý: “Sao em bán đứng chị?”.

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Gần đến ngày ‘vỡ chum’ nhưng nữ ca sĩ Đông Nhi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc rạng rỡ - Ảnh: FB
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Đông Nhi mắng yêu trợ lý - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, Đông Nhi để lộ bụng bầu to rõ trong tháng thứ 8 thai kì. Dù bị chụp lén nhưng bà xã Ông Cao Thắng vẫn khiến dân mạng bấn loạn với góc nghiêng đẹp không góc chết. Nhiều người nhận xét, nữ ca sĩ chẳng những không bị “dìm hàng” mà còn vô cùng xinh đẹp.

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Hiện tại, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang rất háo hức chào đón thành viên mới của gia đình. Theo chia sẻ trước đó từ giọng ca “Ngọt ngào”, cô sẽ sớm tiết lộ tên của con gái đầu lòng đến khán giả.

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Cận kề ngày lâm bồn, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón chào thành viên mới của gia đình.

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