Đông Nhi hé lộ phòng sơ sinh lộng lẫy dành cho tiểu công chúa: Lại một ‘em bé ngậm thìa vàng’ của showbiz Việt

Hậu trường 18/09/2020 09:16

Cận kề ngày lâm bồn, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón chào thành viên mới của gia đình.

Hiện tại, nữ ca sĩ Đông Nhi đã bước vào tháng thứ 8 thai kì. Theo đó, ngày dự sinh của bà xã Ông Cao Thắng là vào giữa tháng 10/2020. Chính vì vậy, vợ chồng cô đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho công chúa nhỏ.

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Cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Đông Nhi vừa đăng tải clip giới thiệu toàn cảnh căn phòng được chuẩn bị đặc biệt cho con gái đầu lòng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai vợ chồng đã dành nhiều ngày để tự tay sắp xếp và trang trí từng món vật dụng cho ái nữ. Tuy nhiên, Đông Nhi cũng tiết lộ rằng cô vẫn muốn sắm sửa thêm.

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Tủ quần áo được bày trí như cửa hàng cực kỳ xinh xắn – Ảnh cắt từ video

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Đông Nhi và Ông Cao Thắng muốn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con gái cưng – Ảnh cắt từ video

Mặc dù chưa hoàn thành nhưng qua đoạn clip, có thể thấy phòng của con gái Đông Nhi khá rộng rãi với tông màu trắng và hồng chủ đạo. Bên cạnh đó, cô bé còn được ba mẹ sắm sửa cho nhiều quần áo và thú bông. Nhìn cách vợ chồng nữ ca sĩ chuẩn bị cho con gái, cư dân mạng phải xuýt xoa công nhận đây quả là “em bé vàng trong làng đầu thai”, chưa ra đời đã chuẩn rich kid chính hiệu.

Cuối đoạn clip, Đông Nhi hạnh phúc cho biết vợ chồng cô đã sẵn sàng chờ ngày đón con chào đời. Nữ ca sĩ cũng bật mí với khán giả rằng tên của con gái sẽ được tiết lộ trong ít ngày tới.

Đông Nhi giải thích việc mang bầu vẫn đi giày cao gót

Đông Nhi giải thích việc mang bầu vẫn đi giày cao gót

Sau khi xuất hiện trong đêm nhạc cùng ca sĩ Noo Phước Thịnh, Đông Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc mang bầu mà vẫn xinh. Tuy nhiên, cô cũng bị nhắc nhở khi đi đôi giày cao gót.

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Từ khóa:   ca sĩ Đông Nhi Đông Nhi - Ông Cao Thắng Đông Nhi mang thai

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