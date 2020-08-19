Khoe nhan sắc rạng ngời dù bụng bầu đã vượt mặt, Đông Nhi khiến fan lo lắng vì chiếc dây lưng thắt chặt vòng 2

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Đông Nhi trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Từ sau khi công khai “tin vui”, Đông Nhi nhanh chóng gia nhập hội mẹ bầu được săn đón nhất nhì Vbiz. Những khoảnh khắc trong thai kỳ được nữ ca sĩ chia sẻ lên mạng xã hội liên tục thu hút hàng triệu lượt thích và quan tâm từ khán giả.

Nhất cử nhất động của Đông Nhi luôn thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là khi cô nàng đang trong những tháng cuối thai kỳ – Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Ngọt ngào” lại tiếp tục chiêu đãi fan loạt ảnh bầu bí cực sành điệu và hài hước nhận mình là “chị ong nâu”.

Qua hình ảnh đăng tải, bà xã Ông Cao Thắng diện trang phục bó sát để lộ vòng 2 nhô cao. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của nữ ca sĩ trong thai kỳ cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ của mẹ bầu Đông Nhi trên mạng xã hội – Ảnh: FB

Tuy nhiên, khán giả lại tỏ ra lo lắng khi phát hiện Đông Nhi sử dụng đai lưng dù đang mang thai. Theo đó, chiếc thắt lưng to bản kết hợp với set đồ dường như hơi ép sát vào bụng nữ ca sĩ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại dưới bài đăng: “Thắt lưng thế kia có sợ ảnh hưởng không ạ?”, “Nới dây lỏng lỏng thôi chị ơi!”...

Bên cạnh đó, một số người lại cho rằng Đông Nhi không thắt dây lưng chặt đến mức đáng lo như vậy. Có thể nữ ca sĩ chỉ đeo hờ chụp ảnh rồi bỏ ra và chắc chắn không có chuyện cô gây hại cho em bé chỉ để “sống ảo”.

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