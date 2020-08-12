Hình ảnh mới nhất của mẹ bầu Đông Nhi ở những tháng cuối thai kỳ đã thu về hơn 600 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

Từ sau khi công khai việc mang thai con đầu lòng, nhất cử nhất động của Đông Nhi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Nữ ca sĩ còn được mệnh danh là bà bầu số hưởng nhất Vbiz khi được bạn bè và ông xã cưng chiều hết mực.

Mới đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung ảnh khoe bụng bầu căng tròn ở tháng cuối thai kỳ. Bên cạnh đó, giọng ca “Ngọt ngào” còn hài hước chia sẻ: “Mẹ tính chụp bộ ảnh lăn trên đồi cát mà ba không cho. Ba bắt đắp như này mới chịu. Chồng em chơi game với con em”.

Đông Nhi khoe bụng bầu với phong cách độc nhất vô nhị – Ảnh: FB

Khoảnh khắc cực nhí nhố của đôi vợ chồng trẻ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Đông Nhi tăng cân thấy rõ và gương mặt cũng tròn trịa hơn. Tuy nhiên, cô nàng ghi điểm với khán giả nhờ vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn đầy hạnh phúc.

Được biết, trong suốt thai kỳ, Đông Nhi luôn được ông xã kề cận, chăm sóc từng li từng tí. Để chiều lòng vợ bầu, Ông Cao Thắng còn tranh thủ dẫn Đông Nhi đi du lịch khắp mọi nơi trước khi cô lâm bồn.

Mẹ bầu Đông Nhi rất chăm đi du lịch hậu mang thai - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, khoảnh khắc cực đáng yêu này của gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng: “Cười chết mà dễ thương quá đó nha”, “Bà mà lăn chắc chưa chụp được tấm nào bà lên dĩa quá bà Nhi”, “Bức ảnh bá đạo nhất hệ mặt trời”…

Hiện tại, vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang rất nóng lòng chờ đợi ngày công chúa nhỏ chào đời.

Đông Nhi lộ nhan sắc thật cuối thai kỳ qua ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân mạng ngỡ ngàng Liên tục được ca ngợi là mẹ bầu đẹp nhất nhì Vbiz nhưng nhan sắc thật của ca sĩ Đông Nhi qua ảnh chưa chỉnh sửa có thực sự xuất sắc như lời đồn?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-nhu-ba-bau-dong-nhi-khoe-bung-thang-cuoi-thai-ky-theo-kieu-doc-nhat-vo-nhi-khien-fan-cuoi-ngat-375689.html