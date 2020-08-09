Đông Nhi lộ nhan sắc thật cuối thai kỳ qua ảnh chưa chỉnh sửa khiến dân mạng ngỡ ngàng

Hậu trường 09/08/2020 11:16

Liên tục được ca ngợi là mẹ bầu đẹp nhất nhì Vbiz nhưng nhan sắc thật của ca sĩ Đông Nhi qua ảnh chưa chỉnh sửa có thực sự xuất sắc như lời đồn?

Từ sau khi công khai việc mang thai, ca sĩ Đông Nhi trở thành một trong những mẹ bầu được chú ý nhất nhì showbiz Việt. Chính vì vậy mà nhất cử nhất động của cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Trên mạng xã hội, bà xã Ông Cao Thắng vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh trong thai kỳ đến người hâm mộ. Dù đang mang thai nhưng giọng ca “Ngọt ngào” vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Trong khoảng thời gian mang thai, Đông Nhi dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình – Ảnh: FB

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Nhan sắc xinh đẹp của mẹ bầu Đông Nhi - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, hình ảnh Đông Nhi chụp cùng một người bạn bất ngờ thu hút sự chú ý của khán giả. Qua khoảnh khắc được chia sẻ, nữ ca sĩ chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị và trông vô cùng gần gũi.

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Ở những tháng cuối thai kỳ, nữ ca sĩ tăng cân trông thấy - Ảnh: FB

Đặc biệt, nhan sắc thật của Đông Nhi ở những tháng cuối thai kỳ nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Theo đó, nữ ca sĩ tăng cân khá nhiều, gương mặt dường như đã vỡ nét đôi chút – điều thường thấy ở các bà bầu trong giai đoạn này. Dù phát tướng thấy rõ và dung mạo không còn hoàn hảo như trước nhưng vẻ rạng ngời cùng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Đông Nhi thì chưa bao giờ biến mất.

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Không bao lâu nữa, vợ chồng Ông Cao Thắng sẽ đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Hiện tại, người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ ngày chào đón thiên thần nhỏ nhà Đông Nhi – Ông Cao Thắng.

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