Thành viên nữ nhóm nhạc quốc dân Hàn Quốc Girls’ Generation – Yuri đã khiến người xem không khỏi xúc động khi cô chia sẻ về bệnh ung thư của mẹ mình.

Vào ngày 18 tháng 4, trong một chương trình về ẩm thực của đài truyền hình MBN, thành viên Yuri không ngần ngại thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình và nói rằng: “Khi tôi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi sẽ cảm thấy được chữa lành từ việc nấu nướng và làm ra những món ăn ngon cho những người tôi yêu thương và chia sẻ những câu chuyện với họ”.

Yuri hạnh phúc khi được nấu ăn và chia sẻ cùng bạn bè - Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, khi đầu bếp Im Ji Ho hỏi thăm sức khỏe của mẹ Yuri, cô nói: "Bà ấy thật sự chịu đựng căn bệnh rất tốt và cải thiện rất nhiều về sức khỏe. Bây giờ, bà ấy cũng có thể nấu ăn cho cả gia đình. Bản thân bà luôn lạc quan và đang quản lý sức khỏe của mình một cách rất cẩn thận. Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ngay trước khi tôi ra mắt với nhóm nhạc nữ Girls’ Generation. Bệnh ung thư của mẹ tôi đã tái phát nhưng tôi không hề hay biết về chuyện đó. Bà ấy chỉ nói với tôi về điều đó sau khi cô ấy đã bình phục và trải qua quá trình điều trị. Tôi không thể biết chuyện gì đang thực sự xảy ra bởi tôi đã dọn ra ở riêng. Bà ấy thậm chí đã trải qua hóa trị, nhưng tôi là người duy nhất trong gia đình không biết. Vì thế, tôi đã giận với mẹ của mình bởi bà chỉ giữ nỗi đau cho riêng mình. Thay vì cảm thấy biết ơn, tôi đã bị tổn thương rất nhiều”.

Yuri xúc động khi chia sẻ cau chuyện về mẹ của mình - Ảnh chụp màn hình

Với những áp lực mà cô đã và đang trải qua cho tới nay, cuối cùng cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc: “Ngay cả khi mẹ tôi đang ở trong một tình huống thực sự nguy cấp và thậm chí tôi có thể sẽ không gặp lại bà ấy, bà ấy cũng không hề chịu nói với tôi. Tôi đã không biết căn bệnh ung thư của bà ấy lại tái phát. Tôi còn nói thẳng với bà ấy rằng: “Tại sao mẹ lại biến con thành một đứa con gái bất hiếu?” Sau đó, tôi cảm thấy thực sự có lỗi với bà ấy. Tôi đã nói chuyện rất nhiều với mẹ và bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình của mình”.

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