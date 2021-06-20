'Công chúa Jennie' (BlackPink) tiết lộ bí kíp giữ dáng đẳng cấp body hàng đầu Kpop, hóa ra đơn giản và không hề cao siêu chút nào

Sao quốc tế 20/06/2021 08:15

Thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink - Jennie bật mí bí quyết giữ gìn dáng vóc chuẩn "không cần chỉnh" của mình khiến nhiều người ngạc nhiên.

Thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink - Jennie được biết đến với tài năng rap "thần sầu" cùng vũ đạo hút mắt tại Hàn Quốc. Không chỉ được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp và gu thời trang thời thượng, cô nàng còn sở hữu một thân hình gợi cảm, săn chắc và khỏe khoắn. Đây cũng là những yếu tố giúp người đẹp sinh năm 1996 này trở thành một ngôi sao nổi tiếng, dễ dàng chinh phục công chúng lẫn các nhãn hàng lớn như Channel.

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Jennie hiện là nữ thần tượng Hàn Quốc thu hút đông đảo người hâm mộ nước ngoài - Ảnh: IGNV
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Người đẹp 9x luôn được mến mộ bởi sắc vóc 'thắt đáy lưng ong' của cô - Ảnh: IGNV
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Thân hình 'nóng bỏng' của cô nàng luôn 'gây bão' và trở thành chủ đề bàn tán nhiều nơi - Ảnh: IGNV

Khi đề cập đến bí quyết giữ gìn sắc vóc luôn chuẩn đẹp của mình, Jennie không ngần ngại chia sẻ: "Trong thời gian quảng bá, tôi sẽ cố không ăn những món mặn. Trước khi quảng bá, tôi sẽ tập yoga hoặc pilates và vận động liên tục. Tập thể dục rất mệt nhưng tôi thích quá trình đó. Nếu thức dậy và đi tập thể dục thì tôi sẽ muốn ăn những món ăn tốt cho sức khỏe". Nhiều người hâm mộ khá sửng sốt bởi bí quyết giữ dáng của nữ thần Hàn Quốc khá đơn giản và không hề cao siêu chút nào.

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Tuy sở hữu chiều cao trung bình, nhưng nữ thần tượng sở hữu sắc vóc vạn người mê và ghen tị - Ảnh: Internet
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Vòng eo 'con kiến' đầy săn chắc của cô nàng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh: IGNV
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Mỹ nhân xứ Hàn được nhiều nhãn hàng nổi tiếng trong nước và quốc tế săn đón - Ảnh: Internet

Hiện tại, Jennie được xem là một trong những thần tượng được săn đón bậc nhất ở Hàn Quốc, thậm chí là cả quốc tế. Song song với các hoạt động nhóm, mỹ nhân 25 tuổi cũng thể hiện năng lực bản thân thông qua tài năng và gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, thần thái sang chảnh và kiêu kỳ trong các hoạt động solo của mình.

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